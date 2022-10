Qual é a melhor marca de suplemento de cromo para tomar em 2022?

Report This Content

Suplementos O cromo é um elemento que precisamos em pequenas quantidades para algumas funções fisiológicas importantes, incluindo a regulação da glicose. No entanto, muitos de nós não estão recebendo cromo suficiente. É por isso que um suplemento de cromo pode ser benéfico. Qual é o melhor suplemento de cromo do mercado? Leia mais para descobrir! Quem precisa de suplementos de cromo? Tal como acontece com outras vitaminas ou minerais, a ingestão recomendada de cromo varia dependendo do sexo e da idade. Para adolescentes e adultos, uma ingestão adequada varia de 25 microgramas (mcg) a 30 mcg. (fonte) No entanto, o Comitê de Dose Diária Recomendada sugere 50-200 mcg de cromo por dia. (fonte) Os homens precisam de uma dosagem mais alta de vitaminas e minerais do que as mulheres, pois geralmente são maiores em tamanho. Pessoas com condições como diabetes também podem exigir mais cromo do que a pessoa média. (fonte) Existem muitos alimentos que contêm cromo, incluindo brócolis e batata doce. No entanto, se você é um ávido fã da dieta típica ocidental, pode não estar recebendo cromo suficiente (devido à perda do mineral em alimentos refinados). Na verdade, até metade da população da América pode ser levemente deficiente em cromo. (fonte) O cromo dietético tem uma baixa taxa de absorção, que se torna ainda menor com a idade. (fonte) Assim, os idosos também estão em maior risco de deficiência de cromo. (fonte) Suplementos de cromo também podem ser usados ​​para melhorar seu humor e aumentar seus níveis de energia. (fonte) Se você sofre de algum dos seguintes sintomas, provavelmente pode se beneficiar de um suplemento de cromo (fonte): Ossos fracos, perda óssea

Saúde da pele ruim

Piora da saúde ocular

Problemas de concentração

Energia baixa

Aumento repentino dos níveis de ansiedade

Alterações no apetite O que os suplementos de cromo fazem Os suplementos de cromo tratam os sintomas de deficiência de cromo (listados acima). Eles também ajudam a tratar os sintomas de outras condições, como diabetes tipo II. Aqui estão algumas das funções do cromo: Ajuda a controlar o açúcar no sangue O cromo demonstrou aumentar a sensibilidade à insulina. (fonte) Você deve saber que a insulina é responsável por se livrar do excesso de glicose na corrente sanguínea, permitindo que ela seja convertida em gordura para armazenamento. Os efeitos do cromo, portanto, são benéficos para aqueles com diabetes tipo II, que têm insensibilidade à insulina. (fonte) De fato, estudos descobriram que os suplementos de cromo reduzem a quantidade de insulina que as pessoas com diabetes precisam. (fonte) Ajuda a manter a saúde do coração Alguns estudos descobriram que o cromo pode diminuir o LDL (colesterol “ruim”) e alguns acham que aumenta o HDL (colesterol “bom”). (fonte) Mais pesquisas precisam ser feitas nesta área. No entanto, tomar cromo ainda pode ser uma boa ideia para prevenir doenças cardiovasculares, pois não há efeitos adversos de fazê-lo. Ajuda a manter a saúde do cérebro O cromo também ajuda a manter a saúde do cérebro – talvez promovendo a atividade da insulina no cérebro, que ajuda a manter o hipotálamo em um estado mais jovem e previne os efeitos negativos do envelhecimento nos neurônios do cérebro. (fonte) Ajuda a aumentar a energia Faz sentido que os suplementos de cromo ajudem a aumentar seus níveis de energia porque é necessário para um metabolismo eficaz de carboidratos, gorduras e proteínas. (fonte) Protege os Ossos O cromo ajuda a retardar a perda de cálcio, por isso pode ser benéfico na prevenção da perda óssea. (fonte) Estas são apenas algumas das coisas que o cromo faz em seu corpo. Para saber mais sobre o que os suplementos de cromo fazem, veja o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=3boCw741pC0 Em seguida, veremos o que procurar ao tentar escolher o melhor suplemento de cromo para você. Em seguida, veremos o que procurar ao tentar escolher o melhor suplemento de cromo para você. Como escolher o suplemento de cromo certo Ao escolher qualquer suplemento, é importante ler o rótulo para ver se há algum alérgeno em potencial e saber o que você realmente está consumindo. Também é importante notar que existem diferentes tipos de suplementos de cromo. Picolinato de cromo, quelavite de cromo e polinicotinato de cromo são os três tipos principais. Cada tipo tem benefícios diferentes, mas o picolinato de cromo e o polinicotinato são amplamente aceitos como os melhores. (fonte) Outra coisa que você precisa observar é a dosagem de cromo em cada suplemento. As overdoses de cromo são raras, pois o cromo só entra nas células em quantidades muito pequenas e qualquer excesso geralmente é liberado do corpo com certa facilidade. No entanto, tomar muito suplemento de cromo por muito tempo pode levar a uma overdose, na qual o cromo pode entrar nas células e causar danos ao DNA, fígado e/ou rins. (fonte) Como sempre, antes de tomar qualquer suplemento, é melhor falar com seu médico se estiver tomando outros medicamentos, especialmente aqueles que afetam os níveis de açúcar no sangue. Nossas principais escolhas para suplementos de cromo Vamos dar uma olhada em cinco suplementos de cromo e como eles se comparam.









Conclusão Depois de comparar esses cinco produtos, devo dizer que o melhor suplemento de cromo é NOW Tri-Chromium With Cinnamon. A NOW Foods é uma empresa altamente certificada, não certificada OGM, aprovada Kosher e em total conformidade com as Boas Práticas de Fabricação da FDA. (fonte) Sinto-me à vontade para consumir seus produtos, pois sei que são seguros. O que diferencia este produto dos outros é o fato de conter todos os três tipos eficazes de cromo. Isso é ótimo, pois significa que você colherá os diferentes benefícios de cada tipo. A outra grande coisa sobre este suplemento é que ele contém canela, que também ajuda no metabolismo. Mas, se você sofre de refluxo ácido ou não gosta de canela, essa não seria a melhor escolha. Fora isso, parece ser o melhor do grupo, especialmente por esse preço! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

