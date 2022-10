Quais são as melhores marcas de nibs de cacau para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos A maioria de nós adora barras de chocolate, mas sabemos que elas estão cheias de ingredientes não saudáveis. A boa notícia é que há é uma maneira de satisfazer seu desejo de chocolate enquanto também colhe benefícios para a saúde. Nibs de cacau são chocolate em sua forma mais pura – grãos de cacau secos e fermentados. Neste artigo, vou dar uma olhada mais profunda nos benefícios do cacau para a saúde e ajudá-lo a escolher os melhores nibs de cacau. Quem pode se beneficiar dos nibs de cacau? Os nibs de cacau são diferentes das vitaminas, no sentido de que não são necessários para o funcionamento do corpo. No entanto, nibs de cacau Fazcontêm uma variedade de vitaminas, minerais e compostos naturais que podem ser benéficos para a saúde. Os nibs de cacau podem ser usados ​​como remédio natural para muitas doenças e também como medida preventiva. Um uso popular para nibs de cacau é a perda de peso. (fonte) Como os nibs de cacau têm um alto teor de fibras, eles fazem você se sentir satisfeito e comer menos. Obviamente, seu alto teor de fibras também torna os nibs de cacau úteis para aliviar a constipação. Os nibs de cacau demonstraram ajudar a tratar a pressão alta, combater a anemia e aliviar a depressão. (fonte) Se você sofre de qualquer uma dessas condições, nibs de cacau podem ser um ótimo remédio natural para experimentar. Nibs de cacau também podem ser úteis na prevenção de doenças cardíacas, câncer, derrame e artrite. (fonte) O que as pepitas de cacau fazem Nibs de cacau claramente têm muitos benefícios para a saúde. Isso porque eles contêm centenas de fitoquímicos (com propriedades antioxidantes), vitaminas e minerais. (fonte) Combatendo os radicais livres Nibs de cacau contêm altos níveis de flavonóides antioxidantes e catequinas, que ajudam a combater os radicais livres. (fonte) Você deve saber que os radicais livres podem ser perigosos quando presentes em grandes quantidades no corpo. Eles têm sido associados a danos celulares e mutações no DNA – que podem levar a doenças crônicas como câncer e aterosclerose. (fonte) Quanto mais cacau é processado, menos poder antioxidante ele tem. É por isso que é importante consumir nibs de cacau crus (não processados). Perda de peso Como mencionado anteriormente, os nibs de cacau são ricos em fibras, o que faz com que você se sinta satisfeito e não coma tanto. Isso o torna uma boa alternativa aos lanches doces se você estiver tentando perder peso. Os antioxidantes encontrados no cacau também demonstraram reduzir a produção de células de gordura em ratos. (fonte) Mais pesquisas são necessárias para ver se isso também é aplicável a humanos, mas é promissor. Prevenção do Declínio Cognitivo Os flavonóides encontrados em nibs de cacau cru ajudam a prevenir o declínio cognitivo por meio de vários mecanismos, incluindo proteger os neurônios de danos, reduzir a neuroinflamação e promover o aprendizado. (fonte) Melhorando o humor Nibs de cacau contêm análogos de anandamida, um lipídio que tem a forma da molécula de THC. (fonte) Eles também contêm compostos que preservam a anandamida impedindo sua quebra. (fonte) Essas propriedades podem fazer com que o cacau produza sentimentos suaves de felicidade. No entanto, a maioria dos efeitos de aumento do humor do cacau se deve à sua interação com os sistemas de neurotransmissores. (fonte) Em suma, o cacau estimula a liberação de endorfinas (substâncias químicas “sentir-se bem”). Prevenção da Anemia Nibs de cacau cru contêm ferro, que é necessário para a produção de glóbulos vermelhos. (fonte) Se você não tiver ferro suficiente, poderá desenvolver anemia, uma condição caracterizada por níveis consistentemente baixos de glóbulos vermelhos. Redução do risco de hipertensão e doenças cardiovasculares Potássio, magnésio e flavonóides – todos encontrados no cacau – ajudam a regular a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. (fonte) Você pode aprender ainda mais sobre os benefícios dos nibs de cacau neste vídeo: Como escolher os melhores nibs de cacau Com tantas marcas de nib de cacau no mercado, pode ser difícil fazer uma escolha. Isso é especialmente verdade, pois todos parecem muito semelhantes. No entanto, há certas coisas para prestar atenção. Primeiro, você deve verificar os rótulos da embalagem. O rótulo informará os ingredientes e conterá quaisquer avisos de alergia. Se você é intolerante ao glúten, certifique-se de que o produto não contém glúten, por exemplo. O rótulo também conterá avisos sobre quaisquer produtos químicos inseguros. Por exemplo, alguns produtos de cacau em pó apresentam altos níveis de cádmio. (fonte) O cádmio é perigoso, pois é cancerígeno (causador de câncer) e tem sido associado a defeitos congênitos. A boa notícia é que os nibs de cacau tendem a ter níveis mais baixos de cádmio do que outros produtos de cacau. Então, como são os melhores nibs de cacau? Eles terão pouco ou nenhum açúcar ou adoçantes artificiais. Eles também serão orgânicos, livres de produtos químicos, de uma fonte de alta qualidade e escolhidos a dedo. É importante que os nibs de cacau sejam o menos processados ​​possível porque o calor reduz os nutrientes benéficos encontrados neles. Nossas escolhas para os melhores nibs de cacau









Abaixo, você encontrará minhas análises das cinco principais marcas de nib de cacau para ajudá-lo a fazer uma escolha informada. Conclusão Dessas cinco marcas de nib de cacau, minha principal escolha seria Terrasoul Superfoods. Seus nibs de cacau são orgânicos certificados pelo USDA, sem glúten e sem OGM. Eles também são processados ​​a baixa temperatura para garantir que os nutrientes benéficos sejam preservados. Eu gosto que eles sejam feitos de grãos Crioulos de alta qualidade (que têm um ótimo sabor) e vêm com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Embora eles venham com algumas conchas, eles têm um preço muito baixo e são seguros para consumir (que é minha principal preocupação). Mais

