Qual é o melhor suplemento de cálcio para tomar?

Suplementos O cálcio é um mineral fundamental para uma boa saúde. Uma deficiência de cálcio pode afetar seu corpo de maneiras surpreendentes. Um método para garantir que você obtenha o suficiente desse mineral de construção óssea é usar um suplemento, mas quais são os melhores suplementos de cálcio? Vamos dar uma olhada. Quem precisa de suplementos de cálcio? O cálcio mineral desempenha muitos papéis vitais dentro de seu corpo. A maioria das pessoas sabe que o cálcio ajuda a construir ossos e dentes fortes, mas suas funções dentro do corpo são muito mais amplas do que isso. O cálcio é essencial para o funcionamento do seu sistema cardiovascular. Está fortemente envolvido na manutenção da pressão arterial e do ritmo cardíaco normais. O cálcio ajuda a fortalecer as contrações e o relaxamento de todos os músculos do corpo. Isso inclui os óbvios, como os músculos do braço e da perna, e também os músculos do trato gastrointestinal para uma digestão saudável. Acredita-se que esse efeito positivo no sistema digestivo seja o motivo pelo qual uma alta ingestão de cálcio está associada a um menor risco de câncer de cólon. (fonte) Outros benefícios digestivos relatados incluem a redução dos sintomas da síndrome do intestino irritável (SII) e o tratamento da diarreia. O cálcio é fundamental para um sistema nervoso saudável e uma função cerebral eficaz. Baixos níveis de cálcio têm sido associados a distúrbios do sistema nervoso e depressão.

Este é um mineral muito importante para obter o suficiente em sua dieta. No entanto, relatórios do governo dizem que muitos americanos não estão recebendo cálcio suficiente nos alimentos que comem. O que é deficiência de cálcio? Quando seu corpo não recebe cálcio suficiente de fontes alimentares, ele pode começar a lixiviar o mineral de seus ossos e dentes na corrente sanguínea para um suprimento de emergência. A longo prazo, isso leva a doenças incapacitantes como osteoporose, ossos frágeis e artrite devido à calcificação das articulações. Mais imediatamente, o hormônio da paratireóide envolvido na estimulação da lixiviação de cálcio dos ossos promove o armazenamento de células adiposas. Isso agora é acreditado para ser um fator na obesidade. O baixo teor de cálcio não é apenas um problema de longo prazo ou velhice. Pode muito bem estar aumentando os níveis de gordura corporal para muitas pessoas com baixa ingestão de cálcio. A deficiência de cálcio também pode levar a cabelos, unhas, pele e dentes de má qualidade. Se você beber refrigerante ácido, as necessidades de cálcio do seu corpo serão muito maiores devido à necessidade de tamponar o ácido fosfórico com fosfato de cálcio do corpo. Fontes de cálcio A maioria de nós foi levada a acreditar que tudo o que você precisa fazer para obter cálcio suficiente em sua dieta é beber leite. Infelizmente, estudos em larga escala não mostraram diminuição nas fraturas de quadril com o aumento do consumo de leite e questionam seus benefícios para o fortalecimento dos ossos. (fonte) Existem também potenciais problemas de saúde associados ao leite, como formação de muco, intolerância à lactose, hormônio de crescimento bovino e antibióticos administrados ao gado. Se você Faz optar por beber leite, então vale a pena considerar o orgânico. Fresco do agricultor, sempre que possível, é ainda melhor. Sementes e nozes são geralmente uma fonte mais saudável de cálcio e são ricos em muitos outros minerais e vitaminas. As sementes de gergelim são uma das melhores com um grama completo de cálcio por cem gramas de porção. Eu gosto desta manteiga de gergelim ou tahine. É como uma versão mais nutritiva da manteiga de amendoim, que é extremamente rica em cálcio e outros minerais. As sementes de chia são outro alimento rico em cálcio e também rico em ácidos graxos ômega-3 e fibras digestivas, enquanto as amêndoas estão entre as melhores nozes e são muito saudáveis ​​por muitas outras razões. Ambos fazem grandes adições à sua dieta para obter mais cálcio. Frutas secas como figos e damascos são outra grande fonte de cálcio, assim como vegetais de folhas verdes escuras como couve, couve chinesa, espinafre e couve. O brócolis também é rico em cálcio, juntamente com a maioria das formas de feijão e leguminosas. Frutas cítricas como laranjas também podem fornecer algum cálcio, embora seja melhor espremê-las frescas em vez de beber suco de laranja comercial. O processamento torna-os cheios de açúcar e decididamente insalubres. Se sua dieta normalmente não é rica nesses tipos de alimentos naturais, pode valer a pena considerar um bom suplemento de cálcio. Como escolher um suplemento de cálcio Suplementos de cálcio baratos e multivitamínicos geralmente contêm carbonato de cálcio derivado de conchas de ostras esmagadas. Estudos recentes concluíram que este cálcio inorgânico de baixa qualidade não é eficaz na prevenção da perda óssea e pode aumentar a calcificação do corpo em grandes doses. A pesquisa mostrou que o orotato de cálcio é altamente biodisponível e o melhor tipo de cálcio para suplementar. (fonte) Demonstrou-se que o cálcio ligado aos orotatos penetra nas membranas celulares e fornece cálcio diretamente às células que precisam dele, em vez de tê-lo circulando na corrente sanguínea e potencialmente causando calcificação. Os melhores suplementos de cálcio Analisei os suplementos de cálcio atualmente no mercado e escolhi meus cinco principais produtos para compartilhar com você hoje. Listei os prós e os contras de cada produto, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada ao comprar um suplemento de cálcio. No final, você encontrará meu favorito geral.









Nossa escolha Para mim tem que ser o produto Bulksupplements. Não apenas já estabelecemos que o orotato de cálcio é o melhor composto de cálcio, mas o fato de ser fabricado nos EUA e testado quanto à pureza dá confiança na qualidade do suplemento. Além disso, o preço é excelente para uma oferta tão grande. Mais

