As melhores marcas de pó e suplementos de espirulina orgânica em 2022

Suplementos A espirulina é um tipo de alga azul-esverdeada que vem se tornando uma tendência nos últimos anos. Foi apelidado de “superalimento” devido aos seus altos níveis de nutrientes. Eu pessoalmente gostaria de tê-lo adicionado à minha dieta mais cedo! A razão é que está cheio de nutrientes para beneficiar sua saúde e bem-estar geral. Neste artigo, apresentarei as melhores opções de pó e suplementos de espirulina no mercado e compararei a qualidade e o preço para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Quem pode se beneficiar da Spirulina? A espirulina é uma forma de alga que pode ser processada em um suplemento em pó ou comprimido. É denso em nutrientes, o que significa que é repleto de vitaminas e minerais e é baixo em calorias. Tudo que você precisa é de cerca de 1 colher de chá-1 colher de sopa, ou 1-2 comprimidos por dia. A espirulina também é ótima para vegetarianos e veganos. Por quê? É uma fonte vegetal de uma proteína completa. (fonte) Embora, mesmo que você não seja vegetariano ou vegano, você ainda possa se beneficiar do uso de um suplemento de espirulina para aumentar sua ingestão diária de vitaminas e antioxidantes. O que a espirulina faz? A espirulina é uma alga que cresce em água doce ou salgada e pode ser seca para consumo humano. Como a espirulina é uma proteína completa, seu corpo pode absorver adequadamente os aminoácidos e convertê-los em compostos para inúmeras funções corporais, como reconstruir músculos e DNA. (fonte) A espirulina também é uma ótima fonte de vitaminas B1 e B2, bem como uma fonte de ferro. Por ser rica em clorofila, também é ótima fonte de vitaminas A, C, E, K e é rica em antioxidantes. (fonte) Como escolher o melhor pó e suplemento de espirulina Há um mercado esmagador para suplementos de espirulina no momento. No começo, isso me deixou confuso sobre qual seria o melhor. Ao escolher sua espirulina, é importante que ela seja orgânica certificada. Como a espirulina é uma planta aquática, é recomendável evitar a espirulina proveniente do Japão, pois sua segurança é controversa devido ao desastre nuclear em Fukushima. Quando você estiver comprando seu suplemento de espirulina, basta verificar o rótulo para descobrir a fonte. Suplementos da Califórnia ou do Havaí que são certificados como orgânicos e as melhores opções. (fonte) Os suplementos de espirulina estão disponíveis em forma de pó e pílula, para que você possa escolher um suplemento que funcione melhor para seu estilo de vida. Se você não gosta de engolir comprimidos, considere a forma de pó. As pílulas são perfeitas para pais ocupados em movimento, porque você pode simplesmente jogar a garrafa na sua bolsa. A forma em pó é ótima se você gosta de beber smoothies ou sucos. Você pode até misturar o pó com um pouco de água, mas a reclamação mais comum que recebo de amigos e colegas é que eles não são muito fãs do sabor da espirulina. Eu também não sou um grande fã do sabor, então mascará-lo em um smoothie funciona perfeitamente para mim. Para quem não gosta do sabor e não gosta de pílulas, existem suplementos que contêm espirulina e também têm diferentes superalimentos misturados, esses produtos geralmente são aromatizados, o que pode facilitar a ingestão.









Conclusão Dos cinco produtos, o meu favorito é o pó de espirulina HealthWorks. Se você está tentando incorporar a espirulina em seu estilo de vida diário, definitivamente vale a pena comprar a granel para ajudar a controlar os custos. Muitos consumidores disseram que esta bolsa em particular dura bastante tempo. O preço pela quantidade de produto também é bastante razoável para a maioria dos orçamentos. Pessoalmente, acho que adicionar smoothies e sucos de espirulina é a melhor maneira de tomá-lo. O sabor da spirulina por si só é bastante forte, mas uma vez misturado com outras coisas, não é tão potente. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

