Como parar os desejos de açúcar

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição Num relance Os desejos por açúcar são muito comuns e podem ser desencadeados por vários fatores, incluindo não comer o suficiente, maus hábitos alimentares e não seguir uma dieta equilibrada

É importante controlar os desejos de açúcar, pois eles podem ter um impacto negativo na nossa saúde

Existem muitas maneiras de prevenir, gerenciar e reduzir os desejos de açúcar por meio da conscientização dos fatos e de um bom planejamento alimentar. Não importa onde você está, com quem está ou o que está fazendo. Uma vez que a necessidade toma conta de você, não há nada que você possa fazer – você não consegue parar de pensar sobre isso, e parece que nada irá satisfazê-lo, exceto… Não! Isso não! Estou falando de açúcar! A maioria de nós já experimentou desejos de açúcar em um momento ou outro, e eles realmente podem nos dominar e nos desviar do caminho reto e estreito da alimentação saudável. Neste artigo, vou ensinar-lhe como parar de uma vez por todas os desejos de açúcar. O que são desejos de açúcar? Os desejos de açúcar são a necessidade urgente de algo doce que pode bater em você a qualquer momento. Todo mundo tem suas comidas favoritas e muitos de nós gostamos naturalmente de alimentos doces porque nossos mecanismos internos nos dizem que são uma boa fonte de energia. Os fabricantes de alimentos usam isso a seu favor, certificando-se de que os alimentos que produzem sejam saborosos e agradem ao nosso sistema de recompensa biológica. Isso resulta em sinais bioquímicos em nosso cérebro sendo dominados pelo efeito de alimentos açucarados, o que pode criar um vício em comida. Acredite ou não, algumas pesquisas sugerem que Oreos pode ser tão viciante quanto a cocaína. (fonte) Por que temos desejos de açúcar? Existem razões específicas pelas quais os desejos de açúcar acontecem. Aqui estão algumas coisas a considerar: Não comer o suficiente Se você não consumiu calorias suficientes, seu corpo vai em busca de mais, o que pode resultar em um desejo por alimentos com alto teor calórico. Exatamente quantas calorias precisamos varia para cada indivíduo, pois depende da massa corporal, tipo e níveis de atividade. Como um guia aproximado, a mulher média precisa de cerca de 2.000 calorias em uma dieta de manutenção (em oposição a um plano de perda de peso), e o homem médio precisa de aproximadamente 2.500 calorias por dia. (fonte) Alimentando um hábito Gostemos ou não, somos criaturas de hábitos. Fazer as coisas no mesmo horário todos os dias faz com que nossos corpos esperem por isso. A maioria das pessoas será capaz de se lembrar das manhãs em que não teve que se levantar e planejou dormir um bom tempo. Mas o que realmente acontece? Você acorda no mesmo horário, como de costume, como se tivesse ajustado seu despertador normal – irritante! Com a comida não é diferente – criamos hábitos alimentares, assim como tudo. Se parte da nossa rotina é lanchar uma barra de chocolate no intervalo das 11h, nosso corpo já espera. Se você estiver ocupado e não fizer uma pausa uma manhã, a maioria das pessoas sentirá que o desejo por açúcar começará a aparecer. (fonte) Comer os alimentos errados Há uma variedade de pontos diferentes a considerar aqui. Vejamos alguns dos principais. Consumir Refeições Desequilibradas Alimentos ricos em carboidratos são na verdade embalados com açúcar – está escondido na forma de cadeias moleculares mais longas que inicialmente não têm um sabor doce, mas são divididas em segmentos menores durante a digestão. Você pode testar isso por si mesmo segurando um pequeno pedaço de um biscoito salgado na boca. À medida que as enzimas digestivas na saliva começam a funcionar, o sabor do biscoito muda de salgado para doce. Comer muitos alimentos ricos em amido, como uma tigela de macarrão, sem muita proteína e outros grupos de alimentos significa que o alto teor de açúcar é absorvido rapidamente pelo sistema digestivo, causando um rápido aumento da glicose no sangue. Isso não mantém você se sentindo cheio por muito tempo. O aumento do açúcar no sangue faz com que uma grande quantidade de insulina seja liberada para ajudar a diminuir o açúcar no sangue, e isso pode resultar em desejos por mais açúcar. (fonte) Muito sal O sal é um componente de muitos alimentos diferentes; alimentos processados, em particular, geralmente contêm altos níveis de sal. Muitos de nós consumimos muito sódio – na forma de sal – sem nem perceber. É feito facilmente. Estudos científicos indicam que o consumo de altos níveis de sódio está ligado à necessidade de alimentos doces e açucarados. (fonte) Problemas médicos subjacentes Alergias alimentares, deficiências minerais, problemas adrenais, infecções bacterianas e fúngicas, desequilíbrios hormonais e síndrome pré-menstrual, entre outras condições médicas, são possíveis gatilhos para o desejo por açúcar. Se você notar um aumento repentino no desejo por açúcar ou se estiver realmente tendo problemas para controlar sua necessidade de alimentos açucarados, o melhor conselho é consultar seu médico para um check-up. (fonte) Por que precisamos parar os desejos de açúcar? Além do fato de que o açúcar não nos fornece os nutrientes essenciais de que precisamos para uma boa saúde, mas fornece muitas calorias vazias, o açúcar vem com algumas preocupações importantes para a saúde. O açúcar refinado em muitos alimentos tem uma série de efeitos nocivos à saúde. A pesquisa não apenas vinculou o alto consumo de açúcar ao ganho de peso e à obesidade, mas também pode contribuir para a má saúde do fígado, aumento do risco de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas e derrame. (fonte) O que podemos fazer para parar os desejos de açúcar? No momento em que temos um desejo por açúcar, pode parecer que não há saída a não ser ceder e satisfazer seu desejo por doces. No entanto, há são algumas coisas que você pode fazer no momento e impedir que os desejos de açúcar atinjam em primeiro lugar. Aqui estão algumas dicas práticas: Como parar os desejos de açúcar #1 – Coma Refeições Saudáveis ​​Regularmente É muito mais provável que tenhamos um desejo de açúcar saltando dos arbustos e nos pegue às três horas da tarde se não tivermos almoçado, portanto, certificar-se de que comemos regularmente pode ajudar a evitar aquela sensação no meio da refeição que precisamos de um lanche açucarado. #2 – Evite Alimentos Processados Os alimentos processados ​​são despojados de muitos nutrientes benéficos e contêm muito açúcar e sal. Manter sua dieta cheia de muitos alimentos integrais saudáveis ​​significa que é menos provável que você sofra de deficiências de vitaminas e minerais que podem levar a desejos de açúcar. #3 – Beba muita água Pesquisas nos dizem que quando sentimos fome, o que realmente precisamos é de hidratação. O sistema de sinalização do corpo quando precisa de mais água é realmente muito ruim; no momento em que você sente sede, você já está desidratado. A necessidade de água varia entre os indivíduos, mas a regra geral é de cerca de seis xícaras por dia para manter as funções normais do corpo e maximizar a absorção de nutrientes dos alimentos durante a digestão. (fonte) #4 – Coma Refeições Bem Equilibradas Assim como uma refeição baseada principalmente em carboidratos pode levar a desejos de açúcar, comer refeições que incluam todos os principais grupos de alimentos fornece toda a nutrição de que precisamos – energia, proteína, fibra, gordura, vitaminas, minerais e outros nutrientes – tem o efeito oposto Uma refeição equilibrada será digerida mais lentamente, o que tem o efeito de nos fazer sentir saciados por mais tempo. Também nos ajuda a evitar grandes aumentos de açúcar no sangue e torna menos provável o desejo por açúcar. #5 – Coma várias pequenas refeições Comer grandes refeições esporádicas pode causar um efeito de montanha-russa nos níveis de energia, açúcar no sangue e funções metabólicas; isso pode levar a desejos de açúcar entre as refeições. Em vez disso, tente comer refeições menores e mais frequentes. Dessa forma, você consome aproximadamente a mesma quantidade de calorias, mas elas são espaçadas de forma mais uniforme ao longo do dia, o que reduzirá a probabilidade de um desejo por açúcar. #6 – Coma alimentos fermentados Alimentos como kimchi, kefir e chucrute não apenas estimulam o sistema imunológico e ajudam a combater doenças, mas também podem ajudar a prevenir o desejo por açúcar. Donna Gates, autora de The Body Ecology Diet, observa que, uma vez que as pessoas começam a consumir alimentos fermentados regularmente, muitas vezes descobrem que seus desejos por alimentos doces diminuem e até desaparecem. Além disso, os alimentos fermentados aumentam a quantidade de bactérias boas em seu sistema digestivo. Eles podem usar o açúcar como fonte de alimento, o que diminui o impacto negativo do açúcar em nossa dieta em nossos corpos. #7 – Inclua Quinoa em sua Dieta Uma semente repleta de proteínas, fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes, a quinoa pode ser consumida como parte de uma salada e substituir o arroz ou a massa em vários pratos diferentes. Não só a quinoa é mais baixa em carboidratos (também conhecido como açúcar), o alto teor de fibras e proteínas ajuda a mantê-lo satisfeito por mais tempo, assim pode ajudar a manter o desejo de açúcar no meio da tarde. (fonte) #8 – Coma o café da manhã O café da manhã dá um pontapé inicial no seu metabolismo e fornece energia para o dia. Comer um café da manhã saudável e satisfatório, como aveia e frutas, é um ótimo começo de manhã. Esse tipo de café da manhã fornece energia juntamente com proteínas e fibras, o que pode ajudar a reduzir os desejos de açúcar no meio da manhã. #9 – Planeje suas refeições Se você conseguir identificar momentos específicos durante o dia em que sente regularmente desejos de açúcar – no meio da tarde, por exemplo – considere almoçar um pouco mais tarde. Isso significa que você se sente satisfeito no momento em que teve um desejo anterior e ajuda a quebrar o ciclo de desejos por açúcar. Como controlar os desejos de açúcar Quando um desejo de açúcar bate, você precisa ter um plano que você possa colocar em ação imediatamente. Aqui estão algumas dicas sobre como lidar com um desejo de açúcar: Hidrate-se primeiro Antes de pegar um lanche açucarado, beba dois copos grandes de água. Isso contribui para uma sensação mais cheia no estômago e pode diminuir o desejo. Mantenha-se ocupado Se você sabe que seu tempo de perigo para desejos de açúcar é no meio da tarde, certifique-se de estar ocupado durante esse período para manter sua mente ocupada e reduzir suas chances de ceder ao desejo. Meditar Este é um hábito saudável que pode nos ajudar a fazer muitas mudanças positivas em nossas vidas. Depois de aprender, a meditação é fácil de fazer, não precisa de equipamento especial e pode ajudar a reorientar e reenergizar. Quando você sentir que o desejo começa a aparecer, reserve alguns minutos em um local tranquilo para meditar. Muitas pessoas acham que isso muda o foco do desejo, o que lhes dá tempo suficiente para preparar um lanche ou refeição saudável. Selecione seu lanche com cuidado Em vez de pegar a barra de chocolate ou rosquinha mais próxima, tenha um lanche de nutrientes mistos à mão. Os smoothies de proteína de frutas integrais funcionam muito bem – o açúcar na fruta ajudará a satisfazer o desejo, mas a fibra e a proteína ajudarão a encher você e retardar a digestão dos açúcares, o que evita um grande aumento nos níveis de açúcar no sangue. Abasteça-se de lanches saudáveis Nozes, sementes, azeitonas e abacates podem dar uma mordida satisfatória e são embalados com ácidos graxos essenciais. Se você realmente quer um lanche com sabor doce, experimente fatias de abacate polvilhadas com um pouco de stevia, um adoçante natural que é 300 vezes mais doce que o açúcar. Pode parecer uma combinação estranha, mas na verdade funciona muito bem como um lanche doce, mas saudável! As tâmaras também funcionam muito bem como lanche. Eles são naturalmente doces e uma boa fonte de fibra para ajudar a saciar e retardar a digestão. Experimente tâmaras sem caroço recheadas com um pouco de amêndoa ou manteiga de amendoim para um deleite saboroso e saudável. Experimente um chá de ervas naturalmente doce – a canela, por exemplo, é uma boa para ter à mão. A canela pode ter o efeito de convencer seu corpo de que você comeu um pouco de açúcar. Também otimiza os efeitos da insulina no corpo, ajudando a controlar o açúcar no sangue de forma eficaz. (fonte) Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report