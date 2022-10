O que é frutose e é ruim para você?

Report This Content

Nutrição Num relance A frutose é uma substância de sabor doce que ocorre naturalmente em frutas, alguns vegetais, mel e outras plantas. Também é conhecido como “açúcar da fruta”.

Embora tenha uma fórmula química semelhante à glicose, a glicose é uma molécula vital para a vida, enquanto a frutose não é.

A sacarose, o açúcar de mesa padrão e o xarope de milho com alto teor de frutose fornecem uma grande proporção das calorias que consumimos diariamente. A frutose pode ser considerada semelhante a Arya Stark de Guerra dos Tronos – como pode algo tão doce ser tão ruim? Felizmente, a frutose da fruta não é ruim para você, os perigos reais vêm de açúcares adicionados e xaropes de milho com alto teor de frutose. A fruta é uma fonte menor de frutose em comparação com esses açúcares adicionados. Para entender por que a frutose pode ser ruim para você, devemos primeiro olhar para o que é a frutose, onde podemos encontrá-la e como a frutose é metabolizada pelo corpo. Sente-se, pegue uma maçã, mas evite aquele refrigerante açucarado. O que exatamente é frutose? A frutose é um monossacarídeo ou simplesmente: um único açúcar. É uma das formas mais simples de carboidrato. Como o termo “mono” sugere, contém apenas um grupo de açúcar que não pode ser decomposto. O outro monossacarídeo mais comum é a glicose que, quando combinada com a frutose, forma sacarose, um dissacarídeo mais conhecido como açúcar de mesa ou açúcar branco. A frutose é encontrada em abundância em frutas, mel e seiva como o fluido que transporta nutrientes por toda a planta. A doçura que a frutose confere à fruta é o que a torna tão atraente ao paladar de muitas pessoas. A glicose também pode ser encontrada em frutas, mas é digerida pelo corpo de maneira diferente. A alta ingestão de frutose tem sido associada ao fígado gorduroso, níveis mais altos de triglicerídeos, resistência à insulina e obesidade. Entre 1977 e 1978, o consumo médio de frutose foi de 37g/dia, mas subiu para 54,7g/dia em 2008, representando 10,2% da ingestão calórica diária. (fonte) Um aumento de quase 50% em 30 anos fez soar o alarme para esse açúcar natural que nossos ancestrais consumiram por muitos anos antes de nós. Qual é a diferença entre glicose e frutose? Tanto a glicose quanto a frutose são carboidratos importantes, muitas vezes chamados de açúcares simples. É aí que a semelhança pára. A glicose é de longe a mais importante e é a fonte de energia preferida do corpo. A glicose também é conhecida como açúcar no sangue, pois se move pelo corpo no sangue e depende de enzimas para iniciar o metabolismo. A maioria dos carboidratos que você come é quebrada em glicose para ser usada imediatamente como energia ou armazenada nos músculos ou no fígado como glicogênio para uso posterior. Quando os níveis de glicose estão altos, o corpo tem seu próprio sistema de regulação usando insulina, que permite que a glicose entre nas células. Embora praticamente todas as células do corpo possam usar glicose como energia, apenas as células do fígado podem metabolizar a frutose. A frutose não estimula a produção normal de hormônios insulina ou leptina da mesma forma que outros açúcares. Demasiada frutose é ruim para suas gorduras corporais Um tipo de produto do metabolismo da frutose no fígado são os triglicerídeos, um tipo de gordura. Os triglicerídeos podem se acumular no fígado e interferir na função hepática. Quando liberados no sangue, os triglicerídeos podem aumentar a gordura dentro das artérias, criando bloqueios que levam a ataques cardíacos e derrames mais abaixo. Estudos mostraram que consumir altos níveis de frutose pode elevar os triglicerídeos a um nível não saudável, especialmente quando consumido como frutose concentrada em muitos refrigerantes adoçados apenas com frutose. (fonte) A maioria das bebidas energéticas são feitas com uma combinação de açúcares, além de frutose, o que torna mais fácil para o corpo absorver o glicogênio produzido no fígado. Embora a frutose seja o principal açúcar das frutas, ela ocorre em quantidades relativamente pequenas, pois é diluída pelo alto teor de fibra e água da fruta. Além disso, a fibra naturalmente encontrada em frutas inteiras pode ajudar a retardar a absorção de frutose no sangue. Os adoçantes artificiais geralmente são ricos em frutose e contêm calorias vazias, ao contrário das frutas que possuem muitos nutrientes benéficos, incluindo vitaminas, minerais e antioxidantes. Seu corpo pensa que nunca pode ter muita frutose Ao contrário de outros alimentos, a frutose não satisfaz a fome. Portanto, quando alguém come alimentos ricos em frutose, continua a comer mesmo que já tenha consumido mais do que o necessário. Uma alta ingestão de alimentos ricos em frutose pode não estimular os níveis normais de produção de leptina. A leptina é um hormônio importante que regula o equilíbrio energético do corpo. Quando temos energia suficiente, os níveis de leptina aumentam; os níveis de leptina diminuem quando precisamos de mais energia ou calorias. É a maneira natural do corpo de nos dizer quando começar ou parar de comer. Os níveis mais baixos de produção de leptina podem ter sérios efeitos na regulação da ingestão de alimentos e da gordura corporal. Ao comer alimentos ricos em frutose, seu corpo nunca recebe esses sinais de “estou cheio” do cérebro e, portanto, você continua comendo em excesso. Na verdade, a frutose demonstrou deixar você com mais fome em um estudo publicado pela American Medical Association. Um grupo de 20 adultos saudáveis ​​mostrou sofrer um pequeno pico na parte crescente do apetite do cérebro quando consumiu frutose. De fato, o estudo concluiu que você pode estar “programando” seu corpo para consumir mais calorias, pois a frutose pode até desencadear dores de fome. (fonte) Frutose e Diabetes A frutose é frequentemente apontada como um açúcar seguro para diabéticos. Muitos diabéticos usam adoçantes à base de frutose, pois a frutose é muito baixa no índice glicêmico e não se converte rapidamente em glicose, portanto, não fará com que o açúcar no sangue suba muito. Mas, infelizmente, a frutose não os ajuda a manter o peso e pode aumentar o risco de obesidade e complicações diabéticas. Em seu livro, “There Is a Cure for Diabetes”, o Dr. Gabriel Cousens se propôs a desmascarar o mito de que a frutose não contribui para o diabetes. O Dr. Cousens argumentou que a frutose está diretamente associada ao diabetes, especialmente ao xarope de milho rico em frutose. Pesquisadores em 2004 descobriram que o uso de xaropes de milho com alto teor de frutose e outros adoçantes era 2.100% maior do que em 1909 e poderia estar associado a níveis mais altos de diabetes. (fonte) Demasiada frutose pode até levar ao diabetes em indivíduos previamente saudáveis. Como a frutose não é regulada pela insulina, como a glicose, pode levar à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2, bem como à obesidade. A resistência à insulina causa níveis mais altos de insulina e fator de crescimento semelhante à insulina IGF-1 no corpo, que têm sido associados com a causa final do câncer. Frutose acelera o crescimento do câncer Parece que todos os dias nos dizem que algo que gostamos causa ou contribui para o câncer. A teoria de que o açúcar alimenta o câncer foi estudada pela primeira vez há mais de 80 anos. As células tumorais cancerígenas podem prosperar com açúcar (glicose), mas as células usam frutose para a divisão celular, acelerando o crescimento e a disseminação do câncer. Os tumores usam a glicose como combustível para as células cancerígenas, criando ácido lático como subproduto. Grandes quantidades de ácido lático são transportadas para o fígado, onde podem causar um pH mais ácido em tecidos cancerosos e fadiga física devido ao acúmulo de ácido lático. Pesquisas mais recentes descobriram que a frutose é prontamente metabolizada pelas células cancerígenas para aumentar a proliferação. As vias de metabolização da frutose também podem sintetizar ácidos nucleicos e aumentar a produção de ácido úrico. O estudo de 2010 recomendou que os esforços para reduzir o consumo de frutose refinada podem atrapalhar o crescimento do câncer. (fonte) Frutose e gota Cerca de 3,9 por cento da população dos EUA é afetada pela gota – que é cerca de 8,3 milhões de pessoas. (fonte) A gota não é novidade, é uma das condições médicas mais registradas ao longo da história. Vários alimentos foram responsabilizados por causar gota, já foi chamada de “doença do homem rico” devido à crença de que era causada por uma dieta “rica”, pesada em carne. A gota é um tipo de artrite causada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações. À medida que o corpo metaboliza a frutose, são liberados compostos químicos chamados purinas que se decompõem para produzir ácido úrico, a fonte desses cristais dolorosos. Pouco depois de consumir um refrigerante à base de xarope de milho rico em frutose – às vezes em minutos – seus níveis de ácido úrico aumentam. Um estudo de 2008 descobriu que homens que bebem apenas duas latas de refrigerantes de frutose açucarados por dia aumentam suas chances de sofrer de gota em 85%. (fonte) Embora o álcool também tenha demonstrado causar gota, esse misturador de “dieta” que você está adicionando à sua vodka pode estar fazendo tanto, se não mais, dano. Má absorção de frutose e intolerância Depois de ler até aqui, eu não o culparia se você nunca mais quiser tocar na frutose! Infelizmente, não é tão fácil, pois a frutose pode ser encontrada na maioria dos alimentos à base de plantas, especialmente nas frutas das quais seria tão difícil desistir. No entanto, para algumas pessoas, evitar completamente a frutose é tão importante quanto um celíaco cortar o glúten. A intolerância hereditária à frutose é uma condição rara, mas potencialmente fatal, na qual o fígado não produz a enzima correta para metabolizar a frutose. Como resultado, a frutose se acumula no fígado e evita que a glicose seja transformada em glicogênio, privando o corpo de glicogênio ou energia. Isso pode levar a hipoglicemia grave (baixo nível de açúcar no sangue) e, se não for tratada, pode resultar em coma ou mesmo morte. O único tratamento para a intolerância genuína à frutose é a estrita eliminação da frutose da dieta. A má absorção de frutose é muito mais comum e acredita-se que afete até 50% da população. (fonte) Nesta condição, o corpo é deficiente na proteína que transporta a frutose para ser absorvida através do intestino e no fígado. Isso faz com que a frutose continue pelos intestinos, onde termina no cólon para ser decomposta pelas bactérias em ácidos graxos e gases de cadeia curta. Os sintomas resultantes incluem inchaço, flatulência e diarréia. A absorção de frutose pode ser bastante aumentada se for tomada com glicose; uma molécula de glicose transportará uma molécula de frutose através do intestino e para o fígado. Devemos parar de consumir frutose? Você provavelmente está pensando que a única maneira de se manter saudável é evitar nunca mais ter frutose em seu corpo. No entanto, nem tudo são más notícias, a frutose dos açúcares adicionados é a principal ameaça. Frutose refinada e xaropes de milho ricos em frutose são encontrados em muitos produtos hoje em dia e devemos ter cuidado com a quantidade que consumimos. Felizmente, todos os sustos de saúde que analisamos não se aplicam realmente às frutas. As frutas não são apenas calorias vazias, mas são alimentos completos com fibras, vitaminas, minerais e baixa densidade energética. Para consumir uma quantidade de frutose que poderia ser considerada nociva, você teria que comer muita, e quero dizer, muita fruta. A fruta é uma fonte relativamente menor de frutose na dieta moderna em comparação com açúcares e adoçantes adicionados. Reduzir os níveis de frutose é relativamente fácil. Muitos dos açúcares e particularmente a frutose vêm dos refrigerantes que consumimos. Em 2015, o consumo de refrigerantes nos EUA foi estimado em 40,7 galões por pessoa. (fonte) Substituir alimentos embalados com alto teor de açúcares adicionados por frutas ou vegetais naturais também pode ajudar a reduzir o consumo de frutose. E, finalmente, tente evitar xaropes de milho com alto teor de frutose, eles têm muito pouco valor nutricional além de serem muito doces. O que nos traz de volta a Arya Stark, ela pode ser doce, mas você não gostaria muito dela em sua vida! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

