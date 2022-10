12 benefícios para a saúde de beber água com limão que você provavelmente não conhecia

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição A água com limão é um limpador interno simples e surpreendentemente saudável para começar o dia. Eu certamente notei uma diferença quando comecei a tomar o suco de um limão inteiro na água logo pela manhã. Eu realmente gosto da maneira como o sabor afiado te acorda e te deixa em movimento. Alguns recursos dizem que é bom tê-lo em água morna ou mesmo quente. Suponho que desta forma você possa usá-lo como um substituto mais saudável para o seu café da manhã, mas eu pessoalmente prefiro em água filtrada à temperatura ambiente. É melhor não tê-lo em água gelada, pois isso pode ser um choque para o seu sistema digestivo quando você acabou de acordar. Também é muito melhor usar suco de limão real em vez de concentrado de suco de limão, pois esses produtos geralmente contêm sulfitos, um conservante ao qual algumas pessoas têm uma reação negativa. Enzimas naturais, antioxidantes e vitaminas também podem ser perdidos no processo de fabricação, então escolha limões reais para obter mais benefícios. Suco de limão rápido e simples na água Pegue um limão.

Esprema-o em um espremedor de frutas cítricas como este.

Retire as sementes e despeje água sobre o espremedor para obter o máximo de limão possível.

Em seguida, despeje em um copo e beba direto. Há muitos benefícios para a saúde associados à água fresca com limão, com 12 dos melhores listados à frente. Com um pouco de prática, você pode fazer isso em menos de um minuto, então não há uma boa desculpa para não tentar. 12 boas razões para beber água com limão 1. Água fresca com limão, especialmente logo pela manhã, pode ajudar a aliviar ou prevenir problemas digestivos como inchaço, gases intestinais e azia e estimular uma melhor digestão em geral. 2. Os limões são anti-sépticos e têm um poderoso efeito de limpeza no fígado, rins e sangue. Um fígado sobrecarregado, em particular, influencia o quão bem você se sente, então ter uma maneira simples de limpá-lo todas as manhãs pode fazer uma grande diferença na sua energia diária ao longo do tempo. 3. A água com limão pela manhã é uma ótima maneira de obter uma boa porção de sua vitamina C diária essencial. Eles também são uma boa fonte de folato e minerais como potássio, cálcio e magnésio. 4. O alto teor mineral dos limões os torna alcalinizantes para o corpo, apesar de seu ácido cítrico. Na verdade, não é o conteúdo ácido de um alimento fora do corpo que determina se ele terá um efeito ácido ou alcalino, mas sim a forma como ele é metabolizado durante a digestão que conta. 5. A água com limão ajuda na eliminação e ajudará a prevenir os extremos de constipação ou diarréia. Outra boa razão para tê-los logo de manhã. 6. Beber água com limão é dito ser bom para melhorar sua pele. O alto teor de vitamina C ajudaria aqui, mas os efeitos gerais de limpeza, desintoxicação, antibióticos e antioxidantes provavelmente serão ainda mais importantes. 7. Os glicosídeos limonóides são um composto flavonóide interessante presente nos limões que algumas pesquisas mostraram que podem ter propriedades anticancerígenas. Seu efeito protetor também parece durar muito mais tempo no corpo do que a maioria dos outros compostos anticancerígenos naturais. 8. A água com limão ajuda o fígado a produzir mais bile para ajudar na digestão das gorduras. Isso os torna particularmente benéficos se você estiver planejando um grande café da manhã depois de uma noite pesada. E, realisticamente, os nutrientes do limão são muito mais propensos a ajudar a limpar a cabeça do que salsichas ou bacon gordurosos e potencialmente perigosos. 9. As propriedades antibacterianas do limão podem ajudar a curar uma infecção na garganta. Se você estiver com dor de garganta, pode fazer uma bebida quente de limão para beber a cada duas horas. Dito isto, se você estiver tomando uma água com limão todas as manhãs, provavelmente é improvável que consiga uma em primeiro lugar. Pessoalmente, não me lembro de ter tido uma infecção na garganta desde que comecei a tomar regularmente água de limão fresca. 10. Acredita-se que a água com limão também diminui a quantidade de muco e catarro produzidos no corpo. Se você está bebendo leite de vaca com frequência (um grande culpado na produção de muco), a água com limão todas as manhãs pode ajudar a diminuir os níveis de muco em seu corpo. 11. Muitos recursos de perda de peso citam os benefícios da água com limão e seu ácido cítrico na queima de gordura. Eu seria cauteloso com muitas alegações milagrosas – você ainda precisará evitar o tipo de alimentos que engordam, fazer um bom exercício e, idealmente, alterar a frequência das refeições para uma que melhore o potencial de perda de peso – mas a água com limão certamente é uma adição benéfica a qualquer plano de redução de gordura corporal. 12. A água com limão é ótima logo pela manhã para reduzir o mau hálito. Os altos compostos antioxidantes e antibióticos também podem ajudar a reduzir o odor corporal ao longo do tempo. Há realmente muitas boas razões para começar o dia com o suco de limão espremido na hora em um copo de água. Aqui está um vídeo sobre como preparar água de limão: Precauções da água com limão Algumas precauções para acompanhar todos os benefícios da água com limão. Para começar, as sementes cítricas não são boas para você. Enquanto um ou dois não vão doer, é melhor não engolir ou mastigar particularmente. Se você usar um espremedor de citrinos com ranhuras para pegá-los, basta deixá-los na peneira. Se algum passar, os menores geralmente flutuam e são fáceis de remover com uma colher de chá, enquanto os maiores podem ser deixados no fundo do copo. Tente evitar açúcar, mel (a menos que seja local cru ou mel manuka), xarope de bordo ou outros adoçantes com sua água com limão, pois os açúcares simples reduzirão os benefícios. Se você não gosta do sabor cítrico afiado, basta derrubá-lo rapidamente e mal sentirá o gosto. Dito isso, qual é a nossa obsessão por tudo ter que ser adoçado? O paladar humano é projetado para desfrutar de uma variedade de sabores e sabores diferentes. A medicina ayurvédica, por exemplo, reconhece a importância de ter uma variedade de sabores diferentes em sua dieta para manter o equilíbrio físico e emocional. Algumas pessoas também se preocupam com o fato de o ácido cítrico nos limões ter um efeito sensibilizante no esmalte dos dentes. Pessoalmente, não notei nenhum problema com isso, mas faria sentido não deixar a água com limão permanecer na boca e beber direto. Costumo seguir meu copo de água com limão com outro copo de água pura e girá-lo um pouco para lavar a boca. Se você estiver preocupado com isso, outra opção pode ser usar um canudo para sorver, para que menos entre em contato com os dentes. Também é provavelmente melhor esperar meia hora antes de escovar os dentes. Conclusão Tomar um copo de água fresca com limão logo pela manhã pode trazer muitos benefícios à saúde. Mesmo a pessoa mais ocupada deve ser capaz de encontrar tempo para este simples passo para melhorar a saúde e a energia, especialmente se você tiver um Super Juicer como este. Como acontece com qualquer novo hábito, sugiro experimentá-lo por pelo menos duas semanas todas as manhãs e ver como isso está fazendo você se sentir. Eu adoraria ouvir seus pensamentos e resultados nos comentários abaixo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report