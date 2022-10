12 coisas que vão acontecer se você beber vinagre de maçã diariamente

Report This Content

Nutrição O vinagre de maçã cru diluído é uma bebida com muitos benefícios potenciais e tem sido usado ao longo da história para tratar uma longa lista de problemas de saúde. Aqui estão 12 razões pelas quais vale a pena beber vinagre de maçã, também conhecido como ACV, diariamente para obter mais energia, um corpo melhor e melhorar sua saúde em geral. 12 benefícios para a saúde do vinagre de maçã 1. Digestão melhorada Beber vinagre de maçã em água pode ajudar a melhorar naturalmente sua digestão. Tome uma colher de sopa de ACV em um copo grande de água cerca de 15 minutos antes de uma refeição para estimular os sucos digestivos para uma melhor decomposição dos alimentos. É importante usar vinagre de maçã cru e não pasteurizado com a mãe para isso e todos os outros benefícios à saúde listados abaixo. A mãe são as cadeias turvas de pectina e proteínas naturais que se formam durante a fermentação. Os vinagres filtrados e pasteurizados não terão isso e não terão as enzimas e outras propriedades nutricionais do ACV cru que têm um efeito tão positivo no processo digestivo. O vinagre de maçã real, como esta versão orgânica que uso, contém minerais e oligoelementos valiosos, pectina para baixar o colesterol LDL, ácido acético para queima de gordura, ácido málico antiviral, enzimas vivas, aminoácidos e muitos outros nutrientes benéficos. Quando você bebe vinagre de maçã regularmente, idealmente antes de cada refeição principal, sua digestão melhora e você naturalmente começa a assimilar mais da sua comida. Isso também pode reduzir a fome e ajudar a perder peso. Mais sobre isso adiante. 2. Azia, problemas intestinais e constipação Acredita-se que o vinagre de maçã regular na água ajude a corrigir as condições de baixa acidez estomacal que levam à azia. É importante ressaltar que o ACV direto é muito forte e provavelmente muito poderoso para quem sofre de azia e especialmente para aqueles com úlceras, portanto, dilua bem. A fibra de pectina de maçã, encontrada na mãe do vinagre de maçã cru e não filtrado, acalma todo o trato gastrointestinal, ajudando a prevenir cólicas estomacais, inchaço e gases. O vinagre de maçã também pode ser útil como um laxante suave para estimular o peristaltismo em casos de constipação ocasional. Não deve ter esse efeito se seus movimentos intestinais já forem regulares. 3. Prevenir Candida e Normalizar Bactérias Intestinais O ACV está cheio de ácidos benéficos que ajudam a melhorar a composição da flora intestinal. Estes incluem ácido acético e ácido málico, que têm propriedades antibacterianas, antimicrobianas e antifúngicas e podem ajudar a controlar a propagação do fungo candida em seus intestinos, um problema comum e debilitante com dietas ricas em açúcar de muitas pessoas. 4. Fortaleça seu sistema imunológico Sua flora intestinal é uma grande parte do sistema imunológico do seu corpo. Faz sentido, então, que melhorar as condições para o crescimento de bactérias amigáveis ​​com vinagre de maçã possa ajudar a melhorar sua imunidade geral. O ácido málico no ACV também é um forte antiviral, talvez uma das razões pelas quais as pessoas costumam dizer que experimentam menos resfriados quando tomam vinagre de maçã na água diariamente. Além disso, diz-se que o vinagre de maçã cru e não filtrado beneficia seu sistema linfático, ajudando a limpar os gânglios linfáticos e a quebrar o muco no corpo. Com o tempo, isso pode aliviar a congestão nasal, reduzir resfriados e aliviar alergias. 5. Regular o açúcar no sangue e ajudar no diabetes O vinagre de maçã está cheio de ácido acético, que parece retardar a digestão de carboidratos simples, regulando assim os níveis de açúcar no sangue dos altos e baixos breves de uma dieta rica em carboidratos. O efeito antiglicêmico do ACV foi comprovado em vários estudos, incluindo este que concluiu que “o vinagre pode melhorar significativamente a insulina pós-prandial e a sensibilidade em indivíduos resistentes à insulina… -drogas para diabetes). Outras investigações para examinar a eficácia do vinagre como terapia antidiabética são necessárias”. 6. Pressão Arterial Alta Alguns estudos em animais mostraram que o vinagre de maçã pode reduzir a pressão alta e há muitos relatos em fóruns on-line de usá-lo para esse fim. É possível que o ACV aumente a produção de óxido nítrico que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, ou pode ter um efeito geralmente benéfico no sistema cardiovascular que, com o tempo, resulta naturalmente na redução da pressão alta. 7. Desintoxicação O vinagre de maçã é um ingrediente popular nos protocolos de desintoxicação por um bom motivo. Além de todos os outros benefícios de limpeza do corpo já listados, acredita-se que beber vinagre de maçã cru diluído e não filtrado ajuda a desintoxicar e limpar o fígado. Uma colher de sopa de ACV em um copo grande de água antes de cada refeição é frequentemente recomendada como uma dosagem eficaz para a desintoxicação diária. Alguns métodos de desintoxicação podem usar doses maiores, embora seja melhor acumulá-las ao longo do tempo. 8. Perda de peso O ácido acético do vinagre de maçã foi mostrado em estudos para suprimir o acúmulo de gordura corporal e lipídios no fígado. Seu teor de pectina também é pensado para reduzir ligeiramente a capacidade do seu corpo de absorver gordura. Quando você toma uma bebida de vinagre de maçã antes de uma refeição, além de melhorar a digestão, geralmente também reduz seus níveis de fome, o que só pode ser benéfico para perder peso. Mais uma vez, 1 colher de sopa em um copo grande de água antes de cada refeição é a dosagem recomendada. O ACV bruto pode ajudar na perda de peso, mas seria melhor pensar em como parte de um plano maior de redução de gordura corporal. Em tudo que li sobre o assunto, acredito que o primeiro passo mais eficaz é reduzir os carboidratos à base de grãos e comer mais, não menos, do tipo certo de alimentos. 9. Mau hálito Os ácidos naturais do vinagre de maçã real, como o ácido acético e málico, podem reduzir as bactérias na boca que causam o mau hálito. Usando vinagre de maçã para halitose, você o tornaria um pouco mais forte do que quando o bebe. Adicione uma colher de sopa a um terço de um copo de água e gargareje por cerca de 20 segundos para minimizar o mau hálito. 10. Benefícios para a pele A página sobre o vinagre de maçã como tratamento de pele cobriu o uso de ACV externamente em detalhes, mas beber regularmente pode ter um efeito muito benéfico na pele por dentro. O vinagre de maçã equilibra os níveis de pH da sua pele e tem sido recomendado como um tônico para a pele. Também pode ajudar a tratar condições dermatológicas como acne, especialmente quando usado interna e externamente regularmente. 11. Cãibras nas Pernas e Síndrome das Pernas Inquietas Beber uma bebida de vinagre de maçã pode aumentar os baixos níveis de potássio em seu corpo, um suspeito de cãibras nas pernas noturnas e síndrome das pernas inquietas. Muitas pessoas em fóruns de saúde relatam resultados positivos bebendo regularmente ACV na água antes de dormir para prevenir cãibras nas pernas e reduzir a síndrome das pernas inquietas. 12. Resistência e Energia A resistência e a energia aprimoradas são mais difíceis de medir subjetivamente, mas o vinagre de maçã cru e não pasteurizado tem sido considerado um tônico geral para a saúde e mais energia e maior resistência são comumente relatados ao bebê-lo. Esta pode ser uma combinação de todos os outros benefícios para a saúde do ACV já listados. Ou pode ser devido ao poderoso efeito alcalinizante que tem em seu corpo quando você bebe vinagre de maçã diariamente. Apesar de ser ácido fora do corpo, o ACV, como a água com limão, é reconhecido como uma bebida alcalinizante de primeira linha, que reduz a acidose no corpo e foi relatado para ajudar na recuperação de uma ampla gama de condições de saúde e doenças. Aqui está um pequeno vídeo explicando os benefícios do ACV e como usá-lo. https://www.youtube.com/watch?v=mG5BS1IABug Beber ACV para melhorar sua saúde Beba vinagre de maçã diariamente para obter melhores resultados, idealmente 15 minutos antes de cada refeição. A dosagem inicial é de 1 colher de sopa em um copo grande de água e você pode aumentar lentamente a dosagem, uma colher de chá de cada vez ao longo de várias semanas, para 2 ou até 3 colheres de sopa, se achar que a dosagem aumentada é benéfica para sua saúde. Sim, o gosto é um pouco azedo, mas isso é uma coisa boa. É importante treinar seu paladar para não esperar que tudo seja doce. Se você realmente não consegue lidar com isso no início, tente com uma gota de adoçante natural de estévia, mas usar açúcar ou mel comercial para adoçar apenas alimentará os problemas intestinais que o ACV é usado para tratar. Você já tentou tomar uma bebida diária de vinagre de maçã para melhorar a saúde? Você tem outras condições de saúde para as quais achou o ACV benéfico? Deixe todos saberem nos comentários abaixo e espalhe a notícia sobre o quão bom para você o vinagre de maçã é. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

