Sabonete facial com vinagre de maçã de Scarlet Johansson

Alimentos Em uma entrevista recente em uma revista brilhante, a atriz Scarlett Johansson falou sobre como ela usa o sabonete facial com vinagre de cidra de maçã em sua rotina de cuidados com a pele. Embora eu não goste muito de notícias de celebridades, achei interessante que alguém que pudesse comprar os produtos de cuidados com a pele mais caros (pense em J Lo com seus mil dólares mais cremes para o rosto) use vinagre de maçã tradicional que você pode comprar por menos de dez dólares. Então, o que é o vinagre de maçã, como você o usa como limpador e tônico da pele e quais são alguns dos benefícios de tomá-lo internamente para uma pele melhor? O que é vinagre de maçã orgânico? O verdadeiro vinagre de maçã orgânico, também chamado de ACV, é feito fermentando o suco de maçã prensado até que os açúcares se transformem em vinagre. É importante ressaltar que deve ser feito de maçãs orgânicas e não ser aquecido, filtrado e não pasteurizado para manter a ‘mãe’ intacta. O vinagre de maçã é tudo isso e considerado um dos melhores disponíveis. A ‘mãe’ no vinagre de maçã é visível como fios turvos no fundo da garrafa e está cheio de enzimas benéficas, pectina e minerais. Vale a pena agitar a garrafa todas as vezes antes de usar o ACV para distribuir esses elementos. Juntamente com todos os outros benefícios para a saúde das maçãs, substâncias como o ácido málico são formadas na criação do vinagre de maçã, dando-lhe propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Esta é uma grande parte do que o torna tão bom para a sua pele. Lavagem de rosto com vinagre de cidra de maçã – como fazer? O vinagre de maçã é potente e é melhor diluí-lo, especialmente na primeira vez que você o usa. Também esteja ciente de que, enquanto muitas pessoas juram por ele para controlar espinhas, será como picar qualquer surto de acne no início. Para começar a lavar o rosto com vinagre de maçã, pegue uma tigela pequena e despeje uma colher de sopa de vinagre de maçã e 3 colheres de sopa de água morna para uma proporção de 1 a 3. À medida que sua pele fica mais confortável com o ACV, você pode ajustar isso até uma proporção de 1 para 2 ou até mesmo de 1 para 1. As pessoas que sabem que têm pele sensível podem ficar melhor com uma proporção de 1 a 5 para começar. Também seria aconselhável fazer um teste de remendo na pele aplicando primeiro o vinagre de maçã diluído em uma parte discreta do rosto. Deixe-o por uma hora para ver se você tem alguma reação a ele antes de usá-lo completamente. Se você se sentir confortável usando vinagre de maçã como limpador de pele, comece espirrando água morna no rosto e, em seguida, mergulhe uma bola ou almofada de algodão limpa no ACV diluído. Com movimentos suaves para cima, limpe o rosto e o pescoço com esta mistura, mergulhando o algodão na tigela e usando um canto diferente para cada bochecha, nariz e testa. Benefícios da pele ACV Como mencionado anteriormente, o vinagre de maçã tem propriedades antibacterianas e antifúngicas para ajudar a prevenir acne e infecções de pele. Além de remover efetivamente o excesso de óleo da pele, diz-se que a lavagem do rosto com ACV ajuda a equilibrar os níveis de pH e, com o tempo, pode impedir que a pele do rosto fique muito oleosa ou muito seca, normalizando a produção de sebo. O vinagre de maçã também contém poderosos alfa-hidroxiácidos para ajudar a remover as células mortas da pele e revelar uma aparência mais fresca e saudável por baixo delas. Muitas lavagens faciais comerciais caras alardeiam as quantidades minúsculas de alfa-hidroxiácidos que adicionaram às suas preparações, mas o ACV está cheio de níveis muito mais altos por muito menos. Depois de terminar de limpar com ele, alguns recursos recomendam deixá-lo por 10 a 20 minutos e depois lavá-lo. Pessoalmente, aplico apenas um hidratante natural e sem produtos químicos: óleo de jojoba por cima, mas você pode lavá-lo primeiro, se quiser. Vinagre de maçã para manchas da idade e verrugas Embora não pareça que Scarlett Johansson tenha que lidar com esses dois, o vinagre de maçã é frequentemente recomendado como tratamento para manchas da idade e verrugas. Para manchas da idade, geralmente é aplicado sem diluir, apenas nas manchas diretamente. De preferência, isso deve ser feito várias vezes ao dia durante pelo menos um mês. Algumas pessoas têm resultados ainda melhores misturando o ACV com suco de laranja fresco ou suco de cebola e aplicando-o várias vezes ao dia. Particularmente com a mistura de cebola e vinagre de maçã, você deve ter certeza de que está aplicando apenas nas manchas da idade, talvez com um cotonete, pois é provável que arde na pele sensível. As verrugas são tratadas com vinagre de maçã de uma maneira diferente. O método é mergulhar uma pequena bola de algodão nela e usar fita adesiva ou um band-aid para manter o algodão encharcado lá contra a verruga pelo maior tempo possível. Isso é feito de manhã e mantido o dia todo ou antes de dormir e usado durante a noite. Para resultados ainda mais rápidos, altere as aplicações à noite e use-o 24 horas por dia. Muitas pessoas relatam este tratamento com ACV limpando as verrugas em uma semana. Esteja ciente de que eles podem ficar pretos antes de cair. Também é recomendado continuar com o tratamento por mais uma semana, mesmo que a verruga pareça ter desaparecido, para garantir que ela não retorne. Tomando vinagre de maçã internamente para uma pele melhor A longo prazo, o que colocamos em nossos corpos afeta nossa pele ainda mais do que o que colocamos nela. Uma das principais causas de pele ruim são os problemas de digestão e desintoxicação. Idealmente, um fígado funcionando bem deve eliminar rapidamente as toxinas do seu corpo. No entanto, quando está sobrecarregado ou a má digestão está criando uma tensão sobre ele, sua pele tende a ser um dos primeiros lugares a mostrá-lo, pois tenta ajudar a se livrar de parte da carga tóxica. Tomar uma ou duas colheres de sopa de ACV orgânico duas vezes ao dia em um copo de água pode ajudar os canais de desintoxicação e eliminação do corpo, aliviando assim a carga sobre a pele. A primeira coisa de manhã e novamente à noite é considerada uma boa hora para beber. Leva tempo para as células da pele se regenerarem, mas há muitos relatos deste tônico de vinagre de maçã melhorando o tom e a tez da pele. Aqui está um vídeo relacionado que encontrei para a lavagem do rosto ACV Conclusão Os benefícios para a pele de usar o vinagre de maçã como uma lavagem de rosto por si só deve ser motivo mais do que suficiente para pegar uma garrafa e experimentá-la. Dito isto, há também uma longa lista de outros benefícios à saúde atribuídos ao ACV, incluindo aumentar sua imunidade, controlar o açúcar no sangue para perda de peso e melhorar a regularidade intestinal. Você pode ler sobre as 12 razões pelas quais vale a pena beber vinagre de maçã diariamente aqui. Você já usou vinagre de maçã, tomando-o diariamente ou como tratamento de pele? Certamente melhorou minha pele desde que comecei a usá-lo e gostaria de saber como funciona para você. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

