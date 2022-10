Atenha-se aos seus objetivos com refeições de 600 calorias

Report This Content

Nutrição

Perda de peso É aquela época do ano de novo; quando os clubes de fitness e ginásios em todo o país estão inundados com os Guerreiros de Ano Novo com força total. Eu vejo a tendência todos os anos; assim que o Ano Novo começa, ir a uma academia parece que você está lutando contra as multidões na manhã de Black Friday. Felizmente, esta tendência morre rapidamente e em fevereiro a maioria desses janeiro-Gym-Joiners perdeu a motivação para continuar. Hoje, vamos ajudá-lo a atingir seu objetivo com uma seleção de ótimas refeições nutritivas de 600 calorias. O que a maioria das pessoas não entende é que perder peso e ficar “em forma” envolve mais do que ir à academia várias vezes por semana. Qualquer fisiculturista lhe dirá que 90% de seus resultados vêm de sua nutrição. Como personal trainer, aprendi que a principal razão pela qual a maioria das pessoas descontinua seu novo hábito de academia é não ver resultados rápidos o suficiente. O que essas pessoas não percebem (e se recusam a acreditar) é que a verdadeira chave para o sucesso está na cozinha. A perda de peso, como o ganho de peso, é um processo lento e gradual. Simplesmente não acontece da noite para o dia. Tudo se resume a uma equação matemática: as calorias gastas devem ser menores do que as calorias consumidas para criar um déficit calórico a longo prazo ou, em termos simples, você precisa queimar mais calorias do que está comendo. Por exemplo: Ashley está comendo 1.500 calorias por dia e decide começar a se tratar com um smoothie de morango desnatado de 16 onças da Starbucks (300 cal.) como lanche da tarde durante a semana de trabalho, ou seja, 1.500 calorias adicionais por semana (300 cal. x 5). dias por semana). Para perder um quilo de gordura, é preciso perder 3500 calorias. No entanto, nesse ritmo, Ashley está a caminho de ganhar 1 quilo a cada 2,5 semanas, ou cerca de 2 quilos por mês, 24 quilos em um ano, apenas tomando aquele smoothie “saudável” de 300 calorias. Agora vamos analisar os hábitos alimentares de Ashley: Café da manhã: 300 calorias

Almoço: 400 calorias

Jantar: 500 calorias TOTAL: 1500 cal./dia Se Ashley começar a caminhar durante o horário de almoço por 30 minutos e caminhar em um ritmo moderado, ela estará queimando cerca de 100 calorias por dia (100 cal. x 5 dias por semana = 500 cal.), com um déficit médio de 500 calorias por semana . Isso pode não parecer muito, mas se ela continuar com esse hábito por um mês, ela terá queimado 2.000 calorias em um mês simplesmente andando 30 minutos durante a semana de trabalho. Tenha em mente que há 3500 calorias em um quilo de gordura. Ashley perderá 1 quilo a cada 1,75 meses (cerca de 2 meses). Esta é uma perda de peso muito gradual que ajudará a manter o peso, mas se ela combinar seu novo hábito de caminhada com a substituição de seu bagel diário no café da manhã (300 cal.) criando um déficit calórico semanal de 1050 simplesmente mudando seus hábitos alimentares. Combine isso com a caminhada, e ela está a caminho de perder quase 2 quilos por mês ou 24 quilos por ano. Aqui está um pequeno vídeo mostrando 5 refeições muito simples de baixa caloria. Como Ashley, nossa força de vontade é Como Ashley, nossa força de vontade é mais alta pela manhã e diminui gradualmente à tarde. Isso é resultado da flutuação dos níveis de açúcar no sangue e nos faz esquecer completamente as nossas resoluções de Ano Novo e pegar o primeiro lanche açucarado à vista. Quando não ingerimos calorias suficientes ao longo do dia, nosso corpo tenta compensar o desejo de alimentos altamente calóricos ou fazendo com que façamos um lanche após o jantar. Uma solução para “ataques de lanches” seria seguir um plano com essas refeições rápidas e fáceis de 600 calorias para perda de peso, consistindo em proteínas, gorduras e carboidratos saudáveis ​​para nos manter cheios e manter nossos níveis de açúcar no sangue estabilizados. Um café da manhã fácil de 600 calorias seria algo assim: 1 xícara de aveia = 300 cal.

½ toranja = 50 cal.

4 claras = 80 cal.

1 iogurte grego natural pequeno com 2 colheres de sopa. farinha de linhaça = 170 cal. TOTAL: 600 calorias Um exemplo de um almoço bem equilibrado que se encaixaria no plano de refeições de 600 calorias: 5 onças. de peito de frango = 150 cal.

½ xícara de arroz integral = 150 cal.

2 xícaras de vegetais mistos = 100 cal.

1 Colher de Sopa. de óleo vegetal Promise espalhado em vegetais = 50 cal.

20 amêndoas = 140 cal. TOTAL: 600 calorias Este almoço deve manter Ashley saciada até o jantar, que não deve passar de 4 horas após o almoço. Se ela seguisse o plano e comesse um jantar de 600 calorias, seu jantar ajudaria a evitar lanches tarde da noite. Um exemplo de um jantar fácil de 600 calorias é mais ou menos assim: 4 onças. salmão salteado = 200 cal.

1 Colher de Sopa. azeite para refogar = 120 cal.

1 batata doce média = 150

Saco individual de legumes para micro-ondas = 120 TOTAL: ~600 calorias É importante notar que cada refeição deve consistir principalmente de vegetais, uma fonte de proteína magra e gorduras saudáveis. Os vegetais podem ser consumidos em quantidades ilimitadas e devem incluir principalmente vegetais de folhas verdes, como espinafre, brócolis, aspargos, etc. eles são todos perfeitos como parte de refeições de 600 calorias. A gordura, que é responsável por nos ajudar a nos sentirmos cheios, deve incluir fontes de ácidos graxos ômega-3, como salmão, amêndoas, abacate e sementes de linho. Os carboidratos devem ser limitados a vegetais, frutas e os ocasionais alimentos de grãos não processados, como arroz integral, quinoa e aveia. Ao combinar exercícios diários e seguir um plano alimentar básico (incluindo refeições de 600 calorias), você perderá peso e o manterá a longo prazo. Mais importante ainda, não seja muito duro consigo mesmo. Se você perder um dia na academia ou comer um pão de canela, volte aos trilhos. Para muito mais sobre perda de peso saudável, veja as páginas sobre Por que o pão engorda, bem como cortar carboidratos para perder peso e, por favor, deixe-me saber o que você pensa se você fizer alguma dessas receitas de refeições de 600 calorias. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

