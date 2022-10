Existem realmente vitaminas que fazem você feliz?

Metas

Nenhuma vitamina é um ingrediente perfeito para fazer você feliz. No entanto, certas vitaminas foram comprovadas para ajudar na regulação do humor. Isso significa que ser deficiente deles pode deixar você se sentindo para baixo. Tenha em mente que transtornos de humor como depressão e transtorno bipolar podem ser muito sérios, e essas vitaminas de bom sentimento podem não ser a cura.

Mas consumir essas vitaminas regularmente como parte de uma dieta bem equilibrada pode ajudar a melhorar seu humor geral se você estiver se sentindo um pouco lento ou deprimido. Aqui está uma lista útil das vitaminas que lhe dão energia e fazem você feliz, bem como as melhores maneiras de obtê-las.

Vitaminas B

Ao considerar quais vitaminas você deve tomar para obter mais energia, você se depara com muitas opções. Existe toda uma família de vitaminas do complexo B que demonstraram aumentar a energia, reduzir o estresse e promover a felicidade. Essas vitaminas incluem B6 e B12, mas também podem ser disfarçadas por seus nomes, como tiamina, riboflavina e ácido fólico (B1, B2 e B9).

Embora existam suplementos de vitamina B disponíveis no mercado, a melhor maneira de garantir que você obtenha o suficiente é comer os alimentos certos. As proteínas animais são abundantes em vitaminas do complexo B. E se você não come carne, procure vegetais folhosos escuros como couve e grãos integrais. Minha maneira favorita de obter vitaminas do complexo B é beber kombucha, ou polvilhar levedura nutricional em uma salada. Ambos são boas fontes de vitaminas do complexo B e fáceis de adicionar a qualquer refeição.

Vitamina D

Muitas pessoas não recebem o suficiente desta vitamina. Nos últimos anos, a vitamina D tem sido alvo de muitos estudos, apontando inúmeros benefícios. Entre esses efeitos positivos estão a prevenção de certos tipos de câncer, aumento da absorção de cálcio e melhora do humor. Então, por que tantas pessoas ainda são deficientes? Há uma abundância de vitaminas que fazem você se sentir feliz!

Hoje em dia as pessoas passam cada vez menos tempo fora. E não é só porque trabalhamos mais e assistimos mais televisão. À medida que a conscientização sobre as causas do câncer de pele aumentou, as pessoas começaram a evitar a luz solar direta. Mas a exposição à luz solar é um dos melhores recursos de vitamina D do seu corpo. Quando é exposto aos raios ultravioleta, seu corpo produz essa vitamina.

Agora, embora todos saibamos que muita exposição ao sol sem protetor solar tem efeitos negativos duradouros em nossa pele, uma pequena quantidade de luz solar diária é suficiente para obter o suficiente. Existem também fontes alimentares de vitamina D, como salmão, ovos e leite fortificado.

Vitamina C

A maioria das pessoas conhece os benefícios que a vitamina C oferece, como aumentar o sistema imunológico. Além disso, porém, a vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda seu corpo a eliminar os radicais livres nocivos dentro do corpo. O cérebro é especialmente suscetível a esses radicais livres e aos danos que podem levar ao câncer, envelhecimento precoce e distúrbios do humor. Como a vitamina C combate os radicais livres, ela pode prevenir danos e manter seu humor estável.

Ômega 3

Ok, eu sei que ômega 3 não são realmente vitaminas. Eles são tecnicamente ácidos graxos. Mas eu os incluí nesta lista, porque assim como as vitaminas que te fazem feliz, o ômega 3 é uma parte essencial de uma dieta saudável e pode ter um grande impacto no seu humor.

Estudos mostraram que as culturas com maior consumo de ômega 3 têm as menores taxas de depressão, como escandinavos e japoneses. O truque para obter ômega 3 suficiente é simples: comer peixe gordo. Cavala, truta, arenque e atum rabilho têm os níveis mais altos. Se você não é fã de frutos do mar, procure sementes de linho, algas ou suplementos de óleo de peixe.

Conclusão

Não se esqueça que esta é apenas uma pequena lista das vitaminas fáceis de obter que fazem você feliz! Embora tomar um multivitamínico possa parecer uma maneira fácil de garantir que você obtenha todos os nutrientes de que precisa, é melhor seguir uma dieta rica em vitaminas. Consumir esta dieta saudável, evitar as causas dos radicais livres, como álcool e tabaco, e fazer exercícios regulares quase garantem que você estará de bom humor o tempo todo.

Você usa algum outro tipo de vitamina que te deixa feliz e bem-estar? Deixe-nos saber na seção de comentários!

