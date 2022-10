Os benefícios da vitamina A e a melhor maneira de incluí-la em sua dieta

Report This Content

Nutrição A vitamina A é um dos componentes essenciais da boa saúde. Mas o que o torna tão importante? Qual é a maneira mais simples e eficaz de entrar em sua dieta? E você está recebendo o suficiente? Seu sistema imunológico, a saúde de seus olhos e pele, a maneira como seu corpo se cura e combate infecções e muitos outros processos fisiológicos importantes dependem da vitamina A. Ela está envolvida em nível celular com a construção e manutenção de seu corpo e mantê-lo saudável . A deficiência crônica de vitamina A é responsável por muitas doenças debilitantes e até mesmo mortes, particularmente no mundo em desenvolvimento. Também é conhecido por ser a causa predominante de cegueira em todo o mundo. Embora uma deficiência grave de vitamina A seja rara em países desenvolvidos como os Estados Unidos, muitas pessoas podem estar longe dos níveis ideais de vitamina A em suas dietas. Além disso, há outro composto nutricional que você precisa ter bons níveis para aproveitar ao máximo os benefícios da vitamina A para a saúde. O que é Vitamina A? O termo vitamina A na verdade engloba vários nutrientes solúveis em gordura que os cientistas chamam de retinóides. O retinol se converte em ácido retinal e retinóico e essas são as formas que nosso corpo usa para manutenção celular e outras funções vitais. A verdadeira vitamina A, na forma de retinol, só pode ser encontrada em alimentos de origem animal e também é chamada de vitamina A pré-formada. depois retinal e ácido retinóico. Você pode ter visto frascos de suplementos se referirem ao beta-caroteno ou mesmo ao alfa-caroteno como vitamina A, mas isso é realmente um pouco enganador. Estima-se que a conversão do beta-caroteno em retinol de vitamina A seja bastante ineficaz em apenas cerca de 12 para 1. Para o alfa-caroteno, acredita-se que essa conversão seja ainda menos eficiente em aproximadamente 24 para 1. Claramente, você precisaria de muito beta-caroteno se esta fosse sua principal fonte de vitamina A. Vegetarianos e particularmente veganos precisariam de uma grande quantidade de alimentos ricos em carotenóides como abóboras, cenouras, batatas doces e vegetais de folhas verdes em suas dietas se eles queriam aumentar significativamente seus níveis de vitamina A. Alfa-caroteno, beta-caroteno e outros carotenóides são realmente antioxidantes muito benéficos. Pode-se argumentar que exigir que eles sejam convertidos em vitamina A pode estar privando seu corpo de parte de sua capacidade de proteger suas chamadas dos radicais livres prejudiciais. Há uma opção muito melhor à frente, mas primeiro vamos ver alguns benefícios para a saúde da vitamina A e por que você deseja buscar uma ingestão ideal. Três importantes benefícios para a saúde da vitamina A 1. Crescimento, Manutenção e Reparo Celular A forma de ácido retinóico da vitamina A é uma das substâncias essenciais usadas para criar e manter os bilhões de células em seu corpo. Na verdade, influencia a expressão gênica e afeta diretamente um grande número de processos celulares importantes. Isso torna a vitamina A especialmente importante para mulheres grávidas, bebês e crianças em crescimento e qualquer deficiência grave pode ser particularmente prejudicial. É importante ressaltar que níveis excessivos de suplementos sintéticos de vitamina A também devem ser evitados. No caso de mulheres grávidas, tanto a deficiência de vitamina A quanto a overdose estão associadas a um risco aumentado de defeitos congênitos. 2. Resistência a Doenças e Infecções A vitamina A ajuda a manter as células epiteliais tanto internamente (nos pulmões, trato gastrointestinal e sistema urinário) quanto externamente (na pele, membranas mucosas e olhos) para proteger seu corpo de infecções e doenças. Sem essa importante primeira linha de defensores celulares, seu corpo teria pouca proteção contra vírus, bactérias e outros patógenos. A vitamina A também ajuda a proteger seu corpo de doenças e infecções, aumentando a criação de glóbulos brancos e anticorpos para lidar com quaisquer microorganismos nocivos. Diz-se que o risco de infecções virais como pneumonia, gripe e resfriado comum, em particular, aumenta quando há uma deficiência leve de vitamina A. 3. Olhos Saudáveis ​​e Melhor Visão É sabido que a vitamina A é essencial para uma boa visão e saúde ocular em geral. A forma retiniana da vitamina A está concentrada na retina. É necessário converter a luz que entra em seus olhos em impulsos nervosos que seu cérebro traduz nas palavras que você está lendo na tela agora. Literalmente, você não poderia estar lendo sobre a vitamina A sem a vitamina A trabalhando dentro de seus olhos! A retina também é necessária para a criação do composto rodopsina, também chamado de roxo visual, que ajuda seus olhos a distinguir formas no escuro. A cegueira noturna é um sintoma comum de deficiência de vitamina A e aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitamina A pode fazer uma grande diferença em quão bem você enxerga quando está escuro. Ingestão recomendada A RDA oficial (dose diária recomendada) para mulheres de vitamina A é fixada nos EUA em 700 mcg ou 2333 UI. Para os homens é 900 mcg ou 3000 UI. As RDAs de vitamina A para crianças são mais baixas e muito dependendo da idade. (fonte) Existem algumas opiniões amplamente variadas sobre se essas quantidades são apenas suficientes para prevenir a deficiência de vitamina A, em vez de serem definidas para uma saúde ideal. O Conselho de Alimentos e Nutrição do Instituto de Medicina, com sede nos EUA, recomenda um limite superior para adultos de vitamina A pré-formada em níveis diários de 3.000 mcg ou 10.000 UI. Algumas terapias de saúde podem usar doses maiores do que isso, mas isso deve ser monitorado por um profissional de saúde, especialmente quando são usadas formas sintéticas questionáveis ​​de vitamina A, como palmitato de retinol. A vitamina A é solúvel em gordura e pode se acumular no fígado. Doses muito grandes na faixa de 25.000 UI para adultos e 10.000 UI para crianças por longos períodos podem ser tóxicas. Os sintomas de overdose crônica de vitamina A podem incluir dores de cabeça, tontura, perda de apetite, coceira na pele, perda de cabelo e visão turva. No entanto, é improvável que a maioria das pessoas atinja esses níveis sem usar suplementos de vitamina A pré-formados e exceder regularmente a dosagem recomendada. A maioria dos suplementos multivitamínicos hoje em dia usa beta-caroteno pró-vitamina A em vez de retinol. O betacaroteno não será armazenado em níveis excessivos no fígado, portanto você não terá uma overdose em suplementos. A importância da vitamina D A proporção de vitamina D para vitamina A na dieta de uma pessoa é muito importante. Esses dois nutrientes trabalham juntos em áreas vitais, como a maneira como seu corpo usa cálcio para construir ossos fortes e saudáveis. Uma boa proporção de vitamina D para vitamina A é frequentemente citada como pelo menos 1 a 10, de preferência 1 a 5 e algumas fontes sugerem ainda mais para utilizar os benefícios sinérgicos para a saúde de ambas as vitaminas. Infelizmente, vivendo grande parte de nossas vidas dentro de casa e comendo uma dieta processada, acredita-se que muitas pessoas sejam deficientes em vitamina D. de questões de saúde. A osteoporose e a artrite, em particular, são frequentemente associadas a uma baixa ingestão de vitamina D. Diante disso, qualquer aumento de vitamina A em sua dieta deve ser combinado com um aumento de vitamina D, idealmente em uma proporção de cerca de 5 para 1 ou superior. Com versões sintéticas de ambas as vitaminas sendo questionadas quanto à sua utilidade para o corpo e possíveis problemas de toxicidade, existe uma solução melhor? A melhor maneira de tomar vitamina A e vitamina D Algo que tomei pessoalmente nos últimos dois anos é o óleo de fígado de bacalhau com sabor de limão da Carlson. A vitamina A e D nele ocorre naturalmente em uma proporção de cerca de 2 para 1. Com as outras fontes de vitamina A e carotenóides na minha dieta, sinto que essa é uma proporção saudável. Ao contrário de algumas outras marcas, este óleo de fígado de bacalhau é extraído sem o uso de produtos químicos e é testado livre dos contaminantes que você infelizmente encontra nos peixes hoje em dia. É também uma ótima fonte de ácidos graxos ômega-3 altamente benéficos. Eu considero uma espécie de tônico de saúde geral que parece ter melhorado aspectos tão variados da minha saúde como minha visão, capacidade de concentração por longos períodos, tom de pele e imunidade geral. Curiosamente, não consigo me lembrar de ter tido um resfriado completo nos últimos dois anos. Se eu sentir uma dor de garganta depois de sair na chuva, por exemplo, tomo uma dose extra de óleo de fígado de bacalhau e ele desaparece no dia seguinte. Outras fontes muito altas de vitamina A são os fígados de carne bovina, suína e de frango, mas estes não possuem os altos níveis correspondentes de vitamina D. Ovos, leite, queijo e manteiga também são fontes de vitamina A pré-formada, enquanto batata-doce, cenoura, abóbora e vegetais de folhas verdes são boas fontes de carotenóides pró-vitamina A. Ter algumas gorduras saudáveis ​​como o azeite em uma refeição contendo esses alimentos pró-vitamina A também pode ajudar na absorção deles. Conclusão Idealmente, as pessoas obteriam todos os benefícios de saúde da vitamina A para uma variedade de alimentos pré-formados e pró-vitamina A. Se você acha que poderia fazer com um pouco mais, um bom óleo de fígado de bacalhau natural com a proporção adequada de vitamina D para vitamina A teria que ser uma escolha muito melhor do que multivitamínicos sintéticos. Mais

