Refrigerante diet e ganho de peso – a maneira surpreendente como os adoçantes artificiais engordam

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição

Perda de peso Milhões de pessoas bebem Diet Coke, Diet Pepsi e outros refrigerantes ‘zero caloria’. Muitos deles provavelmente pensam que estão fazendo, se não uma escolha saudável, pelo menos uma escolha mais saudável. A maioria também pensaria que seria mais provável perder peso bebendo um produto com ‘dieta’ no título. Surpreendentemente, estudos de pesquisa estão mostrando que eles estariam errados. Eis por que beber refrigerante diet é mais provável de fazer você ganhar peso do que perdê-lo e também pode aumentar drasticamente o risco de diabetes – uma doença que agora atinge proporções epidêmicas nas sociedades ocidentais. Estudos de ganho de peso No San Antonio Heart Study, realizado pelo Centro de Ciências do Coração da Universidade do Texas, os pesquisadores descobriram, ao longo de 25 anos, que quanto mais refrigerantes dietéticos uma pessoa bebia em média, maior a probabilidade de ficar acima do peso ou obesa. Os participantes eram, na verdade, ainda mais propensos a ganhar peso bebendo Diet Coke ou Pepsi do que bebendo as versões regulares de xarope de milho rico em frutose. Aqui estão duas citações interessantes de sua pesquisa: “…não importava se as pessoas estavam bebendo diet ou refrigerantes regulares: beber refrigerantes de qualquer tipo parecia aumentar o risco de ganho de peso. De fato, o consumo de refrigerantes dietéticos parecia estar muito mais relacionado à incidência de excesso de peso ou obesidade. “ E “… em média, para cada refrigerante dietético que nossos participantes bebiam por dia, eles eram 65% mais propensos a ficar acima do peso durante os próximos sete a oito anos, e 41% mais propensos a se tornarem obesos”. Como refrigerante diet e ganho de peso podem estar tão fortemente correlacionados? Como algo vendido para nós como uma bebida para perda de peso sem calorias pode estar nos engordando? Acontece que as calorias em um refrigerante individual não são tão importantes quanto a poderosa capacidade que os adoçantes artificiais têm de provocar fome. Como refrigerante diet deixa você com fome Outro estudo de pesquisa de 2012 chamado ‘Processamento alterado de sabor doce nos cérebros de bebedores de refrigerante diet’ descobriu que “o consumo de bebidas adoçadas artificialmente tem sido associado à obesidade”, está “associado a função energética prejudicada” e “alterações no processamento de recompensas de bebidas doces”. gosto em indivíduos que consomem regularmente refrigerante diet”. Para quebrar a linguagem do cientista: você bebe refrigerante diet, mas ao contrário de outros tipos de bebidas doces, como suco feito na hora, isso não o satisfaz. Seu corpo sabe que não há nutrição nele e estimula mais fome para obter o que precisa. Esse efeito significa que você acaba comendo e bebendo muito mais calorias como resultado. Fica pior. Dr. David Ludwig publicou uma pesquisa no Journal of American Medical Association intitulada ‘Artificial Sweetened Beverages: Cause for Concern’. No artigo científico, ele diz que “a superestimulação dos receptores de açúcar pelo consumo frequente de adoçantes hiperintensos pode fazer com que as preferências gustativas permaneçam ou voltem a um estado infantil (ou seja, com tolerância limitada a sabores mais complexos)”. Em essência, ao beber bebidas adoçadas artificialmente com sua doçura intensa, mas sem valor nutricional de qualquer tipo, poderíamos estar treinando nosso senso de paladar de volta a um estado infantil, onde preferimos alimentos e bebidas doces aos sabores mais complexos de alimentos mais saudáveis. . Quanto tempo você acha que levaria para alguém engordar se a maioria de suas refeições tivesse que ser simples e doce para que eles as comessem? Risco de Diabetes É bem sabido que as pessoas que comem e bebem muito açúcar correm um risco muito maior de desenvolver diabetes. Agora, um novo estudo de 2013 – ‘Bebidas dietéticas associadas ao aumento do risco de diabetes tipo II’ – descobriu uma probabilidade ainda maior de ser diagnosticada com diabetes em mulheres que bebem refrigerante diet do que aquelas que bebem as coisas regulares carregadas de açúcar. A pesquisa acompanhou 66.188 mulheres ao longo de 14 anos, por isso é um tamanho de amostra significativo. Os cientistas descobriram que, mesmo levando em conta o risco já maior de diabetes em bebedores de refrigerante, as mulheres que bebiam apenas meio litro de refrigerante diet por semana tinham uma chance 15% maior de desenvolver diabetes. Isso está acima e além do risco já alto de bebedores normais de refrigerante. E os bebedores de refrigerante diet mais pesados, com mais de 1,5 litro por semana (e provavelmente todos conhecemos pessoas que bebem tanto), tinham um risco impressionante de 59% maior do que os bebedores regulares de refrigerante, de desenvolver uma das piores doenças para se viver com – diabetes tipo II. Pare de beber refrigerante Refrigerante diet provoca seu apetite, deixando você com mais fome. E devido ao efeito que tem no seu paladar, é mais provável que você procure por junk food processada. Convenientemente, as mesmas empresas multinacionais que comercializam essas bebidas ‘diet’ também são as que abastecem as prateleiras dos supermercados com os alimentos ricos em carboidratos que você compra logo após beber. Modelo de negócio brilhante. Não é tão bom para sua cintura e ainda pior se você acabar com uma vida de injeções de insulina e problemas de saúde com diabetes. Muitas pessoas querem parar de beber refrigerante, tanto a dieta quanto as versões regulares de açúcar. Seu peso corporal, níveis de energia e saúde geral certamente agradeceriam por isso. Mas por onde começar se quiser superar esse vício? À frente está um plano para substituir Coca-Cola, Pepsi e outros refrigerantes prejudiciais por algo muito semelhante a uma bebida que tem um gosto bom e é realmente saudável Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report