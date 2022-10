Uma receita de sopa de cenoura picante – comida saudável de inverno

Report This Content

Receitas Aqui está uma receita de sopa de cenoura picante, cheia de vegetais e ervas ricos em antioxidantes. É uma ótima refeição saborosa para aquecê-lo nos meses mais frios, mas também é extremamente bom para você, especialmente para os olhos e a pele. Cada ingrediente abaixo ajudará a explicar o porquê. Você vai precisar de um vaporizador de legumes e um bom liquidificador para fazer esta sopa corretamente, mas estes são ingredientes essenciais em sua cozinha para uma alimentação saudável de qualquer maneira. Esta receita serve 2 pessoas famintas. Basta dobrar a quantidade para quatro ou fazer o suficiente para o almoço do dia seguinte. Ingredientes da receita de sopa de cenoura picante 6 cenouras orgânicas médias, esfregadas e cortadas em fatias de meia polegada para cozinhar no vapor As cenouras são ricas em antioxidantes como beta-caroteno e alfa-caroteno, ricas em potássio e outros minerais e contêm o composto falcorinol que está sendo estudado por suas propriedades anticancerígenas. Eles também são, infelizmente, um dos vegetais que realmente vale a pena comprar orgânicos, pois tendem a absorver pesticidas do solo em que são cultivados. 1 pimentão, sem sementes e cortado ao meio Os pimentões são uma ótima fonte de vitamina C e uma variedade de carotenóides que extinguem os radicais livres. Procure por pimentões de cor laranja ou vermelha, pois eles demonstraram ter mais zeaxantina, que está intimamente ligada à saúde dos olhos e melhor visão. 1 cebola grande, picada grosseiramente para fritar levemente As cebolas são uma excelente fonte de flavonóides polifenóis saudáveis, como a quercetina. A maioria deles pode ser encontrada nas camadas externas, então tente evitar descascá-los. Colocar as cebolas no freezer por 10 minutos antes de cortá-las também ajudará a evitar lágrimas. 1 talo de aipo orgânico, picado grosseiramente para cozinhar no vapor O aipo é rico em vitamina K para coagulação sanguínea adequada e ossos saudáveis, sílica natural para uma pele bonita e uma surpreendente variedade de fitonutrientes antioxidantes. É uma cultura fortemente pulverizada, portanto, mergulhe-a em água quente e vinagre e esfregue-a bem se não encontrar orgânica. 1 bok choy, picado grosseiramente para cozinhar no vapor Bok choy está se tornando mais popular e prontamente disponível, mas qualquer repolho semelhante como o verde pode ser suficiente. A couve chinesa em si é uma ótima fonte de carotenóides pró-vitamina A, vitamina C, vitamina K, potássio, selênio e ácido fólico. E com seu sabor sutil, vale a pena adicionar às suas refeições sempre que puder. 1 a 2 malaguetas vermelhas quentes, sem sementes e picadas finamente Tenha cuidado para não tocar seus olhos ou outras áreas sensíveis depois de manusear pimentas. Algumas pessoas usam luvas ou usam flocos de pimenta seca, mas as pimentas verdadeiras têm um sabor e um chute muito melhores. Eles também estão cheios de capsaicina, uma substância conhecida por reduzir a inflamação, aumentar a imunidade, beneficiar seu sistema cardiovascular e geralmente fazer você se sentir muito bem. 1 colher de sopa de açafrão em pó Um poderoso anti-inflamatório, a cúrcuma contém curcumina, que possui fortes propriedades anticancerígenas. Também transforma esta sopa em uma laranja brilhante. Evite colocá-lo em toalhas de mesa brancas ou camisetas. 1 colher de sopa de caril em pó de boa qualidade A maioria dos pós de curry são uma mistura de cominho, coentro, feno-grego, açafrão, cardamomo, gengibre e outras especiarias. Embora em pequenas quantidades, todos são poderosos promotores de saúde. Um bom curry em pó também adiciona uma grande explosão de sabor extra a esta sopa de cenoura. 2 a 4 dentes de alho fresco Descasque e esmague-os com a ponta de uma faca para liberar a alicina que ajuda a diminuir o risco de estresse oxidativo no sistema cardiovascular. O alho é um antibiótico natural e contém uma grande variedade de outros compostos nutricionais com benefícios para a saúde muito longos para serem listados aqui. Os dentes podem ser picados um pouco, mas o liquidificador fará a maior parte do trabalho. Embora cheire bem frito, é melhor não aquecer o alho por muito tempo se quiser manter seus compostos benéficos intactos. O suco de um limão, espremido à mão sem as sementes Pode ser uma boa ideia servir esta sopa com uma ou duas fatias extras de limão para quem não gosta de sua sopa tão picante quanto você. Além de estar cheio de vitamina C e outros nutrientes, o suco de limão realmente suaviza a força inicial do pimentão. Quanto mais suco de limão você adicionar a esta receita, mais suave será o chute de pimenta. 1 colher de sopa de molho de peixe fermentado tradicional Idealmente, procure um que seja feito apenas de anchovas fermentadas, com apenas um pouco de sal para curar e sem aditivos numerados. Embora seja provavelmente o ingrediente menos saudável desta receita, um bom molho de peixe dá um sabor incrível e equilibrado a muitos pratos asiáticos. Alternativamente, um verdadeiro molho de soja fermentado pode ser usado para tornar este prato vegetariano. 1 lata de leite de coco sem BPA, como a marca Native Forest O bisfenol-A ou BPA é um xenoestrogênio encontrado na maioria dos produtos enlatados com problemas de saúde tão sérios que até mesmo a FDA, que se move glacial, proibiu seu uso em produtos para bebês. Muitos especialistas em saúde estão preocupados com este químico desregulador endócrino, mas produtos enlatados sem BPA, como o leite de coco da Native Forest, estão sendo produzidos e valem a pena obter a granel como alternativas muito mais saudáveis. O leite de coco dá a esta receita de sopa de cenoura uma textura realmente suave e cremosa. Algumas pessoas estão preocupadas com o teor de gordura do leite de coco, mas, como explicado no óleo de coco a seguir, é uma gordura saudável que satisfaz você e acaba com a fome. 1 colher de chá de óleo de coco para fritar levemente Embora o óleo de coco seja rico em gordura saturada, não é tão simples assim. Estudos mostraram que seus triglicerídeos de cadeia média, como o ácido láurico, podem realmente aumentar os níveis de colesterol HDL “bom” em seu corpo. Além disso, o óleo de coco aumenta a conversão do colesterol em pregnenolona, ​​um precursor da criação de muitos hormônios vitais para uma saúde melhor. O óleo de coco também melhora o controle de açúcar no sangue e ajuda a queimar gordura abdominal. Não tenha medo de gorduras saudáveis ​​como o óleo de coco. Eles são muito bons para você. Eu o considero um dos melhores óleos de cozinha que existem e muito superior aos óleos inflamatórios de milho, soja, semente de algodão ou canola. Como fazer sopa de cenoura picante Agora que temos todos (ou pelo menos a maioria) dos nossos ingredientes saudáveis, vamos começar! Coloque 3 xícaras de água para ferver em sua panela a vapor e cozinhe as cenouras picadas no vapor por 10 minutos com a tampa. Enquanto as cenouras estão cozinhando, use outra panela para fritar levemente as cebolas no óleo de coco em fogo baixo. Se você tiver uma tampa para esta panela, as cebolas cozinharão mais rápido e haverá menos gás que faz seus olhos lacrimejarem no ar da cozinha. Quando as cebolas estiverem claras, adicione o alho, açafrão, curry em pó, molho de peixe e pimenta. Misture e adicione o leite de coco por cima. Misture bem e deixe cozinhar em fogo bem baixo. Na marca de 10 minutos, adicione o aipo, bok choy e pimentão (interior voltado para cima) no vaporizador e cozinhe no vapor por mais cinco minutos. Os legumes estão prontos com um garfo passa facilmente pelas cenouras cozidas no vapor. Despeje a mistura de cebola amarela e coco direto no liquidificador. Eu só usaria um liquidificador com uma jarra de vidro, mas se você tiver uma de plástico, seria melhor deixar esfriar um pouco antes de adicioná-la. Em cima disso, coloque no liquidificador todos os legumes do seu vaporizador e adicione um pouco da água da panela a vapor até que o líquido no liquidificador esteja cerca de um terço do caminho até os vegetais. Por fim, adicione o suco de limão diretamente no liquidificador e bata tudo em velocidade alta até obter uma consistência suave e cremosa. Despeje sua sopa direto do liquidificador em tigelas e sirva imediatamente, bem quente e deliciosa. Conclusão Eu realmente apreciaria ler o que você pensa nos comentários abaixo, se você se compensar. Ou quaisquer sugestões que você possa ter sobre como tornar a receita de sopa de cenoura picante ainda mais saudável. Mais

