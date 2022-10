Carne de cavalo versus carne bovina – qual é a diferença e devemos comê-la?

Report This Content

Alimentos Em uma das maiores histórias relacionadas a alimentos do início de 2013, foi relatado que a carne de cavalo foi encontrada em produtos de carne processados ​​rotulados como carne bovina em supermercados irlandeses e britânicos. Em alguns casos, a quantidade de carne de cavalo substituída por carne bovina chegou a 100%. Embora seja claramente enganoso para as empresas de alimentos rotular um produto de uma coisa quando na verdade é outra, esta página explorará qual é a diferença nutricional entre carne bovina e de cavalo. A ética do consumo de carne de cavalo é uma questão pessoal. E embora seja definitivamente um em que você deve ter uma escolha, se você optar por comer ‘carne’ processada barata, pode-se argumentar que você não está realmente preocupado com o que está comendo de qualquer maneira. Você verá por que adiante. Por enquanto, mesmo que possa ser desagradável para alguns, quais são as diferenças nutricionais reais entre carne bovina e de cavalo (assumindo apenas desta vez que elas realmente são o que são rotuladas)? O valor nutricional da carne de cavalo versus carne bovina Calorias De acordo com dados nutricionais, 100 gramas de carne de cavalo cozida contém 175 calorias, sendo 55 dessas calorias provenientes de gordura. Em comparação, 100 gramas de carne moída padrão com 30% de gordura tem 273 calorias, sendo 164 delas provenientes de gordura. Embora você possa encontrar produtos de carne bovina processados ​​com menos de 30% de gordura, a menos que sejam rotulados especificamente (e vimos como isso funciona), o percentual de gordura pode ser ainda maior. Teor de gordura A carne de cavalo contém apenas 6 gramas de gordura por cem gramas, 2 gramas de gordura saturada e 64 mg de colesterol. Não é surpreendente, com a maioria dos cavalos comendo mais grama do que pellets de grãos processados, que sua carne seja relativamente pobre em gordura. A carne moída é listada como tendo 18 gramas de gordura no total, com 7 gramas de gordura saturada e 1 grama de gordura trans. O colesterol total é de 82 mg. A produção intensiva de gado usa muitos grânulos de engorda como alimento primário e muitas vezes hormônios sintéticos para acelerar o ganho de peso do animal. O gado alimentado com grãos como sua dieta principal sempre terá muito mais gordura em comparação com aqueles que são alimentados com capim. Proteína O teor de proteína da carne de cavalo é de cerca de 28 gramas por 100 gramas, tornando-o um alimento rico em proteínas. A carne moída é comparável, embora um pouco menor, com 25 gramas por porção de 100 gramas. Vitaminas e minerais Os níveis de certas vitaminas e minerais na carne de cavalo são bastante elevados. É uma fonte particularmente rica de ferro e também possui boas quantidades dos minerais zinco, selênio e fósforo e das vitaminas B niacina, B6 e B12. A carne moída também é considerada uma boa fonte de ferro, embora seja significativamente menor do que a carne de cavalo, com menos da metade do teor. O zinco e o selênio são mais altos na carne moída e também contém uma boa concentração da maioria das vitaminas do complexo B. Você deve comer cavalo? Embora em níveis verdadeiramente insignificantes em comparação com o consumo de carne bovina, a carne de cavalo é consumida em muitos países europeus como França, Alemanha e Itália. Em açougues especializados em toda a Europa, você pode encontrar carne de cavalo vendida ao lado de outros alimentos de origem animal mais conhecidos. Então você deve comer carne de cavalo? Se você pessoalmente não tem nenhuma objeção moral a comer cavalo e pode encontrá-lo abatido humanamente em um desses açougues especializados, acho que as informações nutricionais sobre a carne de cavalo acima mostraram que é realmente mais saudável do que a carne comum. Infelizmente, o valor nutricional da carne de cavalo e o que você realmente acaba com a grande maioria dos produtos de carne processada são duas coisas completamente diferentes. O problema com a carne processada O recente escândalo da carne de cavalo forneceu algumas informações interessantes sobre a forma como as empresas de alimentos obtêm sua carne processada. A carne de cavalo encontrada no Reino Unido e nas refeições prontas irlandesas foi originalmente adquirida na Romênia e na Polônia por uma empresa holandesa (este artigo da Wikipedia tem toda a história distorcida) e rastrear a origem das várias partes de animais em um produto pode ser difícil. Um problema mais significativo, porém, são os aditivos potencialmente perigosos usados ​​na fabricação de produtos cárneos processados, particularmente o nitrito de sódio, que pode levar à criação de substâncias cancerígenas. Em 2012, o World Cancer Research Fund divulgou uma revisão de mais de 7.000 estudos sobre as causas alimentares do câncer. O relatório disse que “comer mesmo uma pequena quantidade de carnes processadas regularmente aumenta o risco de câncer de intestino”. E sobre o nitrito de sódio aditivo rotineiramente usado, que pode ‘danificar o DNA em nossas células’. Outro estudo da Universidade do Havaí concluiu que o consumo regular de carne processada aumenta o risco de câncer de pâncreas em 67%. E pesquisadores de diabetes da Universidade de Harvard descobriram que compostos como nitritos e nitratos na carne processada interferem na secreção adequada de insulina e aumentam o risco de desenvolver diabetes. A carne processada também tem outros problemas de saúde que valem a pena considerar, como a quantidade de carne real nela. Cortes da carcaça abatida que não podem ser vendidos de nenhuma outra forma são geralmente usados ​​e muitos de nós não reconheceriam realmente o que é moído para fazer esses produtos como carne de verdade. De fato, a carne de cavalo encontrada na lasanha congelada de ‘carne’ e nos produtos de massa ‘bovina’ quase certamente seria de longe a carne da mais alta qualidade na mistura. Aqui está um vídeo interessante sobre carne vermelha vs branca. Conclusão Se você realmente está preocupado com o que está comendo, talvez queira analisar como a carne processada é realmente feita. Muitos especialistas em nutrição diriam que se é carne bovina ou de cavalo é o menor dos seus problemas se você estiver comendo carne processada regularmente. Mais

