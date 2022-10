Os 8 principais benefícios para a saúde da manteiga de amendoim

Report This Content

Alimentos Quando crianças, um sanduíche de manteiga de amendoim e geléia é facilmente um favorito e você não poderia obter o suficiente. Aí você cresce, começa a se preocupar com sua saúde e coloca sua dieta no microscópio para analisar tudo. Você chega à manteiga de amendoim e se pergunta, eu abandono esse velho favorito ou pode ser parte da minha dieta? Os benefícios para a saúde da manteiga de amendoim não podem ser negados. Este favorito da cozinha tem vários pontos positivos, então não o abandone ainda. Continue lendo… Os benefícios para a saúde da manteiga de amendoim Fonte de Proteína 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim são o que você deve consumir se quiser permanecer na extremidade saudável da escala de consumo de manteiga de amendoim. Estas 2 colheres de sopa contêm 7 gramas de proteína. É por isso que a manteiga de amendoim na torrada é uma ótima opção de café da manhã ou refeição no meio da manhã. Como um alimento rico em proteínas, quando você come manteiga de amendoim, você se sente saciado por mais tempo. Além disso, a proteína também é boa para construir e reparar os músculos, o que é especialmente importante se você se exercita muito. Amigo do coração Alguém como você e eu, que claramente adora manteiga de amendoim, perguntou à Harvard Medical School se os benefícios da manteiga de amendoim para a saúde se estendiam à saúde do coração. E apesar de suas dúvidas, a resposta é sim! A manteiga de amendoim tem sua parcela de alimentos saturados, mas, como o azeite, também possui uma alta porcentagem de insaturados, ajudando-o a se qualificar para o campo saudável. Quando consumida em quantidades moderadas, comer uma manteiga de amendoim de alta qualidade como essa pode realmente melhorar a saúde do seu coração, especialmente quando comparada com aqueles que raramente ou nunca comem nozes. Mais potássio A maioria de nós tem muito sódio em nossas dietas e, como você provavelmente já sabe, o sódio pode causar estragos em seu sistema cardiovascular. A manteiga de amendoim atua como uma excelente fonte de potássio, e o potássio pode ajudar muito a combater os perigos do sódio. Gordura Saudável Uma preocupação comum sobre comer manteiga de amendoim é o teor de gordura. No entanto, como mencionado acima, a manteiga de amendoim contém mais gordura insaturada do que gordura saturada. Isso significa que, na verdade, é uma ótima fonte de “gorduras saudáveis”. Um corpo saudável precisa de um bom suprimento de gorduras saudáveis ​​e, como o azeite e o abacate, a manteiga de amendoim é um alimento gorduroso amigável. Impulsionador de energia Como já discutido, a manteiga de amendoim contém boas quantidades de gorduras e proteínas saudáveis. Isso significa que contém muitas calorias que lhe darão muita energia para suas atividades. Mais uma vez, perfeito para uma refeição matinal, pois fornece energia para o dia. Rico em Fibra Sua porção de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim não apenas contém muita proteína, mas também fornece 2 gramas de fibra. O consumo adequado de fibras é importante para o funcionamento saudável do seu corpo e é claro que você pode obter mais fibras de outras refeições, mas a manteiga de amendoim pode ajudar a complementar isso. Ajuda na perda de peso Ok, sim, este parece loucura, mas não é. Apesar de todo o teor de gordura e sódio, já estabelecemos que a manteiga de amendoim é realmente boa para você. Devido ao seu teor de proteínas e fibras, quando você come manteiga de amendoim, você se sente saciado por mais tempo. Isso significa que é menos provável que você anseie por junk food e lanches não saudáveis. Isso significa que você come menos no geral e voila a perda de peso ficou mais simples. Embalado com nutrientes Proteínas, fibras, gorduras saudáveis, potássio e agora antioxidantes, magnésio e outros também. A lista de coisas boas sobre a manteiga de amendoim continua. Uma porção de manteiga de amendoim lhe dará pelo menos 3 mg do antioxidante Vitamina E. Além disso, você também obterá magnésio (cerca de 49g), que é excelente para a construção óssea e recuperação muscular e uma quantidade pequena, mas ainda importante (0,17 mg) de vitamina B6 que ajudará a aumentar sua imunidade. Você também pode encontrar uma pequena quantidade de zinco na manteiga de amendoim e isso também pode atuar como um bom reforço da imunidade. Aqui está um vídeo interessante que encontrei sobre os benefícios da manteiga de amendoim https://www.youtube.com/watch?v=dtOUDGgcRS4 Como comprar a manteiga de amendoim certa Claro que nem todas as manteigas de amendoim são iguais, então você deve comprar com cuidado. Não vá apenas pelo percentual de gordura. Isso será bastante semelhante na maioria das marcas e não é a melhor indicação se uma manteiga de amendoim é boa para você. Aqui estão algumas pequenas dicas rápidas para ajudá-lo a tomar uma decisão. Toda a manteiga de amendoim natural é uma boa escolha se você quiser minimizar a ingestão de gorduras insalubres. As manteigas de nozes naturais geralmente têm amendoim como ingrediente principal, enquanto outras (não naturais) às vezes podem conter outros ingredientes artificiais para melhorar o sabor.

O teor de açúcar na manteiga de amendoim deve ser um fator decisivo. Às vezes, as marcas comerciais de manteiga de amendoim podem ter até 250 mg (por colher de sopa) mais açúcar do que as marcas naturais. O açúcar, no entanto, contribui muito para o sabor, portanto, se você estiver usando a manteiga de amendoim para cozinhar, um pouco mais de açúcar pode ser melhor.

Fique atento ao teor de sódio na lista de ingredientes na parte de trás do seu pote de manteiga de amendoim. Novamente, as marcas naturais geralmente têm menos sódio. Muito sódio também pode mascarar o sabor de nozes. As manteigas de amendoim naturais são uma opção melhor, no entanto, se você não conseguir encontrar uma opção natural ou achar as manteigas de nozes orgânicas muito caras, não se estresse. Se você está comendo apenas 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim por dia, uma manteiga de amendoim de marca comercial com um pouco mais de sal e açúcar não será o fim do mundo. Para algo ainda mais saudável, experimente esta manteiga de amendoim cremosa com linhaça moída para ácidos graxos ômega-3 saudáveis. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

