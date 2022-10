Os 2 adoçantes mais saudáveis ​​para substituir o açúcar e o aspartame

Report This Content

Nutrição Com o aumento da ingestão de alimentos processados ​​​​açucarados nas últimas décadas, levando a níveis vertiginosos de obesidade, diabetes e doenças cardíacas e adoçantes artificiais se mostrando potencialmente ainda piores, existem alternativas melhores? À frente estão os dois adoçantes mais saudáveis ​​que você pode usar para substituir o açúcar de mesa e os adoçantes artificiais como o aspartame. 1. Adoçante mais saudável: mel cru O mel é usado há milhares de anos, não apenas por seu sabor doce, mas também como remédio curativo. É melhor comprar mel cru sempre que possível que não tenha sido aquecido. O aquecimento do mel pode destruir algumas das enzimas e outros compostos benéficos. Infelizmente, a maior parte do mel comum que você encontra no supermercado teve muitas de suas qualidades medicinais aquecidas e processadas. Ainda é mais saudável que o açúcar, mas não se compara ao mel orgânico cru. Indo um passo adiante, se você puder encontrar mel orgânico cru de um agricultor local, acredita-se que contenha elementos benéficos que podem ajudar seu corpo a lidar com alérgenos da área local. Este tipo de mel definitivamente vale a pena pagar um pouco mais. Benefícios para a saúde do mel cru Propriedades antifúngicas, antimicrobianas e antibacterianas – O mel cru é cheio de compostos que beneficiam seu sistema digestivo e ajudam a aumentar sua imunidade contra microorganismos nocivos. Também é bom para curar uma dor de garganta, especialmente misturado com uma colher de chá de canela do Ceilão. Cicatrização de feridas – As mesmas propriedades antibacterianas fazem do mel cru um excelente curativo para tratar pequenas feridas e acelerar sua cicatrização. É frequentemente usado como um tratamento tópico para acne ou eczema também. Antioxidantes e Enzimas – O antioxidante flavonóide pinocembrina é exclusivo do mel e suporta a atividade enzimática adequada para melhorar a digestão. Acredita-se que o uso de mel cru também ajuda a retardar o esgotamento das enzimas digestivas do seu corpo para uma melhor saúde em geral. Propriedades calmantes – Uma colher de chá de mel cru pode atuar como um sedativo suave e ajudá-lo a relaxar. É importante ressaltar que o mel cru nunca deve ser dado a crianças com menos de um ano de idade, pois seu sistema gastrointestinal não está maduro o suficiente para lidar com isso. 2. Adoçante mais saudável: Stevia O adoçante de ervas estévia vem de um arbusto perene na América do Sul e tem sido usado há séculos. Suas folhas são cerca de 40 vezes mais doces que o açúcar de mesa e, quando energizadas, são cerca de 200 vezes mais doces. Benefícios da Stévia Suprima os desejos de açúcar sem calorias – Ao contrário dos adoçantes artificiais como o aspartame, que demonstraram promover os desejos de açúcar, acredita-se que a estévia os reduz. Também não contém calorias, tornando-se um ótimo substituto para açúcar e adoçantes artificiais. Benefícios do Diabetes – O diagnóstico de diabetes aumentou rapidamente nos últimos anos com o aumento do consumo de alimentos processados ​​com alto índice glicêmico. O açúcar normal tem um índice glicêmico alto de 80 e em grandes quantidades geralmente promove a produção excessiva de insulina que leva ao armazenamento de gordura corporal e, com o tempo, aumenta o risco de diabetes. Em comparação, a estévia tem um índice glicêmico de zero e acredita-se que seja segura para uso por diabéticos (embora seja sempre recomendado verificar qualquer coisa assim com seu médico). Saúde bucal – Comer alimentos açucarados e principalmente beber bebidas saturadas de açúcar pode desgastar o esmalte protetor dos dentes, levando a cáries e outros problemas dentários. A estévia não só pode substituir o açúcar destrutivo, como também foi demonstrado que as substâncias contidas nela ajudam a impedir que as bactérias da boca se adiram aos dentes e formem placa. Prevenir o crescimento excessivo de Candida – Candida é um tipo de levedura em seu sistema digestivo que pode ser benéfica em níveis normais, mas decididamente perigosa e debilitante quando cresce fora de controle. A candidíase pode levar a uma variedade de sintomas desconcertantes que muitos médicos acham difíceis de diagnosticar, desde dores de cabeça e exaustão, até problemas digestivos, inchaço e gases, até problemas de imunidade e alergias. A síndrome da fadiga crônica também é comumente associada ao crescimento excessivo de candida. O fungo candida se alimenta de açúcares simples e acredita-se que a principal causa de um crescimento excessivo seja um excesso de fermentação de açúcar no sistema digestivo. A estévia é muito diferente estruturalmente da sacarose e não é fermentada pela levedura em seu trato digestivo. Mudar para o açúcar sempre foi possível reduzir bastante o risco de ter que lidar com a candidíase. Conclusão Portanto, existem duas alternativas mais saudáveis ​​​​ao açúcar de engorda e adoçantes artificiais altamente questionáveis. Mudar para estes pode fazer uma diferença real em seus níveis de energia, peso corporal e saúde geral. Você já tentou usar mel cru ou estévia antes ou qualquer outro adoçante natural? Gostaria de saber sua opinião sobre a melhor maneira de adoçar alimentos e bebidas sem causar problemas de saúde no futuro. Mais

