7 passos para substituir refrigerante diet por algo saudável

Nutrição Embora não haja dúvidas sobre a popularidade generalizada de refrigerantes como Diet Coke e Diet Pepsi, muitas pessoas estão preocupadas com o efeito que consumi-los regularmente está tendo em sua saúde, bem-estar e peso corporal. Ler sobre como o refrigerante diet pode realmente torná-lo mais gordo do que o refrigerante normal e pode aumentar muito o risco de diabetes deve fornecer alguma motivação inicial. Mas no dia-a-dia, como lidamos com o apelo viciante do açucarado efervescente preto? A seguir está um plano de 7 etapas para quebrar um vício em coca diet e substituí-lo por algo semelhante a uma bebida que seja realmente saudável. 3 coisas que você vai precisar 1. Água Mineral Espumante Para ter a melhor chance de sucesso, sua alternativa de refrigerante deve ser semelhante o suficiente à Coca-Cola ou Pepsi para que você possa beber como substituto, mas sem os ácidos suspeitos, corantes, produtos químicos, adoçantes artificiais ou xarope de milho com alto teor de frutose. Alguns recursos de saúde dizem ‘apenas beba água’. Embora seja uma boa ideia beber água extra também quando você segue este plano de 7 etapas, a água da torneira por si só não é um substituto e provavelmente não seria uma alternativa para a maioria das pessoas como uma alternativa à Diet Coke. A água mineral com gás, por outro lado, tem o efervescência de uma lata de refrigerante e, com uma edição especial, também pode ter um ótimo sabor. Ao escolher água mineral com gás, certifique-se de que não tenha adição de açúcar, aspartame ou aromatizantes e obtenha o suficiente para durar pelo menos duas semanas de substituição de refrigerante. 2. Concentrado de Superfrutas Recentemente, novos concentrados de frutas chegaram ao mercado feitos de algumas bagas poderosas e outros superalimentos. Se você escolher os corretos, eles são uma fonte concentrada de antioxidantes, vitaminas e minerais com uma doçura natural e nenhum dos produtos químicos ou ácidos em uma garrafa de Coca-Cola. Eu usei este concentrado de cereja preta quando desisti de refrigerante e realmente gostei do sabor dele. Outros concentrados de frutas ricos em antioxidantes como Romã, Mangoni e Maqui berry também estão disponíveis. O ideal é procurar aqueles que são naturalmente doces sem adição de açúcar e definitivamente evitar aqueles com aspartame ou xarope de milho com alto teor de frutose. Ao misturar esses concentrados de frutas com uma boa água com gás, você pode facilmente fazer uma bebida semelhante o suficiente ao refrigerante para ser um substituto agradável. Se você os comprar a granel, eles podem até sair mais baratos também. Para seguir o programa de substituição de 7 etapas abaixo, você precisará de água mineral com gás suficiente e concentrado de frutas saudáveis ​​para mantê-lo ativo por duas semanas. Como um guia, uma garrafa de 16 onças de concentrado de frutas deve compor pelo menos 20 copos. 3. Tintura de Ashwagandha Há mais uma adição ao plano de 7 etapas que pode ajudar a lidar com quaisquer sintomas de abstinência de cafeína – uma tintura de ashwagandha de alta qualidade. Ashwagandha é uma erva adaptogênica com uma longa história de uso medicinal. Acredita-se que seja particularmente bom para ajudar as pessoas a lidar com situações estressantes, apoiando suas glândulas supra-renais. Desistir de refrigerante definitivamente se qualifica como uma dessas situações. A cafeína coloca estresse em suas supra-renais, mas se você usa a droga (e é isso que é) há muito tempo, eles se acostumaram com seus efeitos e removê-la pode causar confusão mental, dores de cabeça e letargia por um dia ou dois. Mesmo que você ainda beba café, parar de tomar refrigerante reduz a quantidade de cafeína que você está colocando em seu sistema e pode haver alguns problemas temporários de abstinência. Ashwagandha funciona de uma maneira diferente para apoiar suas glândulas supra-renais e, se você puder tomá-lo no início do dia, pode reduzir bastante os sintomas de abstinência. A tintura de Ashwagandha que usei foi essa e achei muito eficaz. É melhor tomar Ashwagandha logo pela manhã com um copo grande de água quando você está desistindo de Coca-Cola ou Diet Coke para que ela possa apoiar seu sistema. Mais tarde, se você já tiver uma dor de cabeça por abstinência de cafeína, pode ser muito estimulante e não é recomendado. Nesse caso, o suco de limão fresco na água provavelmente será mais útil. Uma vez que você tenha um bom suprimento de água mineral com gás, um concentrado de frutas saudável que você gosta e sua tintura de Ashwagandha, aqui está um plano para vencer o vício em refrigerante para sempre. A diferença que esta mudança pode fazer para sua cintura, seus níveis de energia e sua saúde geral irá surpreendê-lo. Aqui está um vídeo legal sobre como desistir de refrigerante! 7 passos para substituir refrigerante diet Um primeiro passo importante para desistir de Diet Coke, Pepsi ou qualquer outro refrigerante que você costumava beber é pegar o que ainda resta em sua casa e despejá-lo na pia. A primeira manhã quando você iniciar este plano seria um ótimo momento para fazer isso. Espero que ninguém lendo isso esteja tão longe que fique tentado a tomar Coca-Cola no café da manhã. Tome a dose recomendada da tintura Ashwagandha, seguida de um grande copo de água logo de cara. Faça isso pelo menos na primeira semana, embora eu sugira continuar até terminar sua garrafa. Ashwagandha tem um tipo de aumento de energia diferente e mais estável do que a corrida nervosa da cafeína e é bom ter por algumas semanas para ajudar a reajustar suas glândulas supra-renais para funcionar corretamente novamente. Tome um café da manhã à base de proteínas e gorduras saudáveis, como ovos ou abacates. Cereais processados ​​e pão branco nos dão uma breve explosão de energia rica em carboidratos e, em seguida, fazem com que nosso açúcar no sangue caia, fazendo-nos sentir cansados ​​e com fome. É muito importante ficar fora da montanha-russa de insulina que faz você desejar açúcar esta semana, então realmente tente limitar os alimentos à base de grãos, como pães, massas e cereais, especialmente de manhã e à noite. Considere quando você costumava buscar um refrigerante diet. Quais eram as horas do dia e as situações? O que você quer fazer é ter sua água mineral com gás e cereja preta ou outro substituto de concentrado de frutas pronto para ir assim que sentir o primeiro sinal de desejo de tomar um refrigerante. Faça a bebida e tente torná-la um pouco especial , como um novo ritual. Realmente prove e saboreie o sabor e a efervescência. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas o ritual é uma parte comprovada do vício. A melhor chance de quebrar o seu não é tentar resistir, mas sim substituí-lo por um novo e mais saudável. Não tente usar a força de vontade para beber menos. Pelo menos nesta primeira semana, permita-se tomar o ‘novo refrigerante melhorado’ sempre que lhe apetecer. Assim como no café da manhã, o almoço e o jantar devem ser baseados em proteínas saudáveis, gorduras boas, saladas e vegetais. Algo como salmão selvagem ou peito de frango marinado em uma salada de folhas verdes regada com óleo de abacate manterá seu açúcar no sangue estável e seus desejos afastados. Um punhado de nozes misturadas é um lanche saudável e farto se você ficar com fome. Obviamente, é muito importante evitar lugares de fast food quando você estiver substituindo o refrigerante. A comida não é apenas projetada para deixar você com sede de açúcar, algumas das maiores empresas de fast food até têm divisões inteiras de químicos trabalhando na criação de odores quimicamente derivados que nos fazem desejar mais carboidratos simples. ‘re sério sobre não ser mais viciado. Junk food como batatas fritas também são projetados para você pegar uma Pepsi ou Coca-Cola (convenientemente, muitas dessas empresas de ‘alimentos’ produzem tanto os lanches altamente processados ​​quanto as bebidas vendidas junto com eles para seus viciados legais). Eles realmente precisam ser evitado, pelo menos até que você tenha quebrado o vício. A pesquisa mostrou que leva pelo menos duas semanas para um novo hábito se firmar. Se você está bebendo refrigerante não saudável há anos, não é uma troca ruim para um pouco de foco, especialmente quando você tem um substituto tão bom de refrigerante (eu honestamente agora prefiro meus concentrados de super frutas em água mineral com gás à Coca-Cola doce doentia ). Durante a primeira semana continue a tomar a sua água mineral com gás e bebida concentrada de fruta sempre que lhe apetecer. Leve-o para o trabalho para que esteja sempre mais perto do que a loja da esquina. Na segunda semana, os sintomas de abstinência de cafeína devem ter diminuído bastante ou desaparecido. Se você está comendo refeições baseadas em proteínas, gorduras saudáveis ​​e vegetais, você também deve controlar o monstro do açúcar no sangue. É provável que neste momento seus níveis de energia sejam melhorados e mais estáveis ​​e você provavelmente tenha começado a perder peso também. Estes são apenas efeitos colaterais naturais de sair da montanha-russa de insulina e sair do vício em cafeína e açúcar. Conclusão Então, existem 7 passos simples para substituir o refrigerante diet por algo saudável. Se você conseguir ficar com ele por duas semanas curtas, terá uma excelente chance de sair da droga efervescente marrom e dar um grande passo em direção a uma melhor saúde e energia. Se você tiver alguma dúvida, opinião ou experiência, deixe um comentário abaixo. Mais

