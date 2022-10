Os perigos dos antibióticos nos alimentos

Report This Content

Nutrição A prescrição excessiva de antibióticos é uma prática perigosa e ineficaz que pode levar a um ambiente intestinal perturbado que promove doenças como o crescimento excessivo de candida. Mas há outra maneira mais indireta que eles podem entrar em seu sistema que é muito mais difícil de evitar: antibióticos em alimentos como resultado de seu uso extensivo na produção de animais de fazenda. Muitos especialistas em saúde acreditam que o uso excessivo de antibióticos está levando a uma nova geração de superbactérias resistentes que são em grande parte intratáveis ​​por produtos farmacêuticos convencionais. A discussão é tão séria que o governo do Reino Unido está tentando ativamente educar o público e seus médicos e enfermeiros contra a prescrição de antibióticos indiscriminadamente. Especialmente para infecções virais como o resfriado comum e a gripe, onde simplesmente não funcionam. Há, no entanto, outra fonte mais insidiosa de antibióticos na cadeia alimentar – a quantidade impressionante deles usada na produção de animais de fazenda. Estima-se que mais de 80% dos antibióticos produzidos nos EUA sejam usados ​​por criadores de carne e aves. Fazendas de grande escala alimentam rotineiramente seus animais com antibióticos na tentativa de prevenir doenças nas condições altamente superlotadas e insalubres em que são mantidos. Muitas organizações de saúde, incluindo a American Public Health Association, a Infectious Disease Society of America e a Organização Mundial da Saúde têm tentado limitar o uso rotineiro de antibióticos nas últimas décadas, mas a indústria de carnes e aves até agora se recusou a ceder. A maior preocupação dessas organizações de saúde e pesquisadores é o aumento acentuado nos últimos anos de superbactérias extremamente difíceis de tratar e até fatais na população humana. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Alimentar e Agrícola e a Organização Mundial de Saúde Animal publicaram um artigo conjunto que concluiu que “há evidências claras de consequências adversas à saúde humana devido a organismos resistentes resultantes do uso não humano de antimicrobianos. Essas consequências incluem infecções que não teriam ocorrido de outra forma, aumento da frequência de falhas no tratamento (em alguns casos, morte) e aumento da gravidade das infecções”. As infecções resistentes aos antibióticos convencionais agora matam mais pessoas nos EUA do que a AIDS e custam ao sistema de saúde cerca de 20 bilhões de dólares por ano. No entanto, cada vez mais antibióticos estão sendo usados ​​para alimentar animais de fazenda. Isso não é tanto para tratar doenças, mas porque elas estão sendo mantidas em condições tão terríveis que aqueles que administram essas fazendas de grande escala sabem que as infecções são prováveis. Por que a verdadeira exposição aos antibióticos dos animais de fazenda é provavelmente muito maior A dose de antibióticos recebida pelo animal de onde veio sua carne bovina, suína ou de frango é provavelmente muito maior do que os números que a indústria de carnes e aves está fornecendo ao FDA. Isso ocorre porque há uma segunda fonte de antibióticos para animais de fazenda nos Estados Unidos na forma de resíduos de antibióticos que vêm da comida que recebem. O mosto de milho é um subproduto da crescente indústria de produção de etanol combustível. Quando o etanol é fabricado a partir do milho, grandes quantidades de bactérias são criadas. Para controlar isso, os produtores despejam antibióticos na mistura. Uma vez que o etanol é extraído, o restante do farelo de milho, com seus resíduos de antibióticos, é enviado como ração para bovinos, suínos e frangos. Assim, os animais de fazenda estão recebendo uma dose dupla de antibióticos. E como os usados ​​na produção de etanol não são regulamentados, não temos ideia do tipo de efeito que todo esse consumo de antibióticos a longo prazo está tendo sobre eles e quanto disso eles estão transferindo para nós. Antibióticos em Alimentos A maior parte do foco no debate sobre antibióticos na produção de alimentos tem sido a criação de superbactérias mutantes e resistentes a medicamentos que podem ter um efeito devastador na população humana. Mas os resíduos de antibióticos na carne que comemos também podem causar problemas de saúde? Um estudo da Universidade de Copenhague descobriu que resíduos de antibióticos na carne de salsicha têm como alvo bactérias benéficas e podem estar por trás de surtos de infecções bacterianas atribuídas à carne processada. O que comer essas carnes, com seus resíduos de antibióticos, faz com nossas bactérias intestinais vitais, das quais nosso sistema imunológico depende tanto, é muito mais difícil de medir. Outra fonte comum de antibióticos em nossa alimentação é a prevalência de resíduos no leite de vaca. Os lotes de alimentação de gado para produção de leite utilizam o mesmo farelo de milho derivado do etanol e tratam os animais com os mesmos antibióticos. Supõe-se que haja um período de retirada da administração direta do medicamento aos animais antes da ordenha, mas a quantidade de violações de antibióticos encontrada está finalmente forçando o FDA a começar a testar o leite mais detalhadamente (embora, como sempre, os resultados demorem muito a chegar e um compromisso com a indústria provavelmente será mais importante do que a saúde do consumidor). Como evitar resíduos de antibióticos no leite e na carne? Se você está comendo carnes baratas regulares do seu supermercado, como frango, porco ou carne bovina, há uma boa chance de conter vestígios de antibióticos, juntamente com vários hormônios e outros produtos químicos injetados nos animais ou adicionados à comida para acelerar seu crescimento. e engorda. A maior parte do leite lácteo também é um risco, pois o leite é proveniente de centenas, possivelmente milhares de gado e todos misturados antes de serem engarrafados e distribuídos. Conclusão A melhor maneira de evitar resíduos de antibióticos em sua comida seria comprar carnes e leite orgânicos, alimentados com capim. Os agricultores orgânicos são proibidos de usar antibióticos na produção de carne ou leite e os animais criados comendo capim em vez de resíduos de milho produzem leite e carne muito mais saudáveis. Sim, é provável que seja um pouco mais caro. A decisão que você tomar dependerá do tipo de preço que você colocará em sua saúde e, possivelmente, na saúde futura de seus filhos. Em última análise, os produtores são eventualmente forçados a seguir os consumidores. À medida que mais e mais de nós começamos a exigir produtos orgânicos de maior qualidade, mais agricultores mudarão para esses métodos, os preços começarão a cair e esperamos que a prática perigosa de fornecer antibióticos aos animais de fazenda possa ser eliminada para sempre. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

