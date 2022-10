Por que o pão engorda e os alimentos ricos em gordura podem ajudá-lo a perder peso

Report This Content

Alimentos Por muito tempo, nos disseram para comer uma dieta pobre em gordura e rica em grãos ricos em carboidratos para sermos saudáveis. A pirâmide alimentar, encontrada nas paredes das salas de aula e consultórios médicos, possui pães, grãos e outros amidos e sua base. A mensagem é comer mais trigo, milho e outros grãos e estamos ouvindo. A produção de trigo por si só triplicou nos últimos 50 anos para tentar acompanhar nossa demanda insaciável por grãos ‘saudáveis’. Mas está funcionando? Basta olhar ao seu redor sempre que estiver andando na rua se você realmente se perguntou a resposta para essa pergunta. Durante esse mesmo período de 50 anos, os níveis de obesidade clínica em adultos americanos aumentaram de pouco menos de 10% em 1960 para mais de 35% em 2010. As taxas de obesidade infantil estão subindo ainda mais rápido. Estima-se que até 2030, mais da metade da população dos EUA será obesa. Ser definido como clinicamente obeso não é apenas excesso de peso, é risco de vida. Estamos engordando muito rápido. Mas como isso pode acontecer quando o consumo de gordura animal saturada caiu significativamente no mesmo período? Certamente comer menos gordura saturada deveria ter melhorado as coisas, não deveria? Na verdade, tornou as coisas muito piores. Como proteínas, gorduras e carboidratos afetam seu corpo Uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas entenderem é que geralmente não é comer gordura que nos engorda. Sim, os ácidos graxos contêm mais calorias do que carboidratos ou proteínas. Mas a maneira como nossos corpos processam e usam proteínas, carboidratos e gorduras são muito diferentes. Boas fontes de proteína como ovos caipiras, sementes e nozes, salmão selvagem ou carne alimentada com capim ajudam a construir e manter seu corpo e seus músculos, órgãos e sangue. Comer proteína também fornece um bom nível de saciedade (aquela sensação de saciedade que você deve ter depois de comer uma refeição) e você acharia muito difícil engordar com uma dieta de alimentos proteicos naturais combinados com uma variedade de vegetais. Gorduras saudáveis ​​como as encontradas no coco, abacate, manteiga de vacas alimentadas com capim, nozes e sementes e carnes ao ar livre fornecem um nível ainda maior de saciedade do que proteína. Esses tipos de alimentos ricos em gordura realmente enchem você e dizem ao seu corpo para parar de comer. Eles nivelam o açúcar no sangue e tendem a parar nossa fome por muitas horas. Certos ácidos graxos, como o ácido cáprico saturado encontrado em cocos ou o ácido graxo oleico monoinsaturado predominante em abacates, também demonstraram ajudar a reduzir a gordura corporal e ajudar significativamente na perda de peso. O ganho de peso é realmente um assunto muito mais complexo do que simplesmente calorias em calorias. A evidência tem enfrentado os principais reguladores de alimentos por muitas décadas. Mas eles são muito lentos ou têm uma indústria de grãos muito grande para proteger. Isso nos leva a carboidratos e grãos. Pão, macarrão e cereais são tratados pelo seu corpo de forma muito diferente da proteína ou gordura. Em primeiro lugar, eles são digeridos muito mais rápido. Mesmo os chamados carboidratos complexos são rapidamente convertidos em glicose e atingem sua corrente sanguínea muito rapidamente. O pão de trigo integral, por exemplo, completa sua digestão apenas um pouco mais lentamente do que o pão branco. E quanto àqueles pães de hambúrguer branqueados ou fatias brancas brilhantes de pão, eles podem muito bem ser feitos de açúcar de mesa para todo o seu corpo. O efeito que eles têm e a falta de nutrição que eles fornecem realmente não são muito diferentes. Os carboidratos são vendidos para nós como uma fonte rápida de energia. Parece bom, mas esta é precisamente a razão pela qual eles nos engordam. Aqui está o porquê. Como o pão engorda? A insulina é um hormônio poderoso que é responsável pelo armazenamento de gordura. Quando um fazendeiro quer engordar seu gado ou um lutador de sumô quer ganhar peso rapidamente, eles não comem gorduras. Isso os encheria e não teria o efeito desejado. Em vez disso, eles comem grãos – trigo para o gado, arroz para o lutador de sumô. Eles fazem isso pela capacidade dos grãos de aumentar a insulina. É a insulina que é necessária para inchar as células adiposas do corpo e depositar ainda mais gordura. Sem um pico de insulina, você teria muita dificuldade em ganhar peso. Comer uma dieta rica em carboidratos evitará que a gordura corporal armazenada seja usada como combustível. Nunca há uma chance de seu corpo mudar para usá-lo como fonte de energia. Mesmo se você cortar a gordura completamente (o que é extremamente prejudicial à saúde, pois os ácidos graxos estão envolvidos em muitos processos vitais do corpo), ainda seria improvável que você perdesse peso enquanto continuasse a comer grãos. Na verdade, você provavelmente engordaria ainda mais rápido. Seu corpo não é realmente muito bom em lidar com grandes quantidades de carboidratos. Qualquer refeição rica em carboidratos converte-se rapidamente em quantidades significativas de glicose e é vista como uma ameaça. Seus níveis de açúcar no sangue devem ser mantidos em uma faixa bastante estreita. Assim que eles ficam muito altos, seu corpo libera insulina para lidar com o perigo. Uma pequena quantidade de glicose pode ser armazenada no fígado e nos músculos como glicogênio (e isso seria útil se você pretende correr uma maratona no dia seguinte). Mas o resto é transportado para o tecido adiposo projetado para armazenar gordura, primeiro ao redor da cintura e quadris e, uma vez que começa a ficar cheio, praticamente em qualquer lugar que puder. Este é um mecanismo de proteção que desenvolvemos ao longo de muitos milhares de anos e teria sido útil no passado, quando a comida era escassa. Mas esse não é mais o caso e agora é o nosso consumo implacável de grãos engordantes que está tornando muitos de nós obesos e levando a um enorme aumento de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares que estão nos matando. Baixo teor de gordura versus baixo teor de carboidratos Dietas com baixo teor de gordura não funcionaram. Eles nos deixam mais famintos e muito mais gordos como resultado. Precisamos de gorduras saudáveis. Eles são uma parte vital da boa saúde e perda de peso. Há uma exceção importante, às vezes ainda comercializada como boa para você ou ‘saudável para o coração’, mas definitivamente não é assim. Os óleos vegetais processados ​​como milho, soja, algodão, girassol e óleo de canola são adicionados a uma alta porcentagem de alimentos processados ​​de supermercado e hidrogenados em margarina tóxica. Essas gorduras poliinsaturadas aquecidas e alteradas são altamente inflamatórias e estão ligadas a doenças cardíacas e muitos outros problemas de saúde. Evite-os a todo custo. O óleo de abacate ou o óleo de coco são escolhas culinárias muito mais saudáveis ​​em sua cozinha. O azeite também é uma fonte de gorduras boas, desde que você não o aqueça, pois ele se decompõe facilmente. Idealmente, os carboidratos em sua dieta devem vir de vegetais como abóbora, batata doce, brócolis, couve-flor, ervilha, cenoura, pimentão, folhas verdes e muitos outros e quantidades menores de frutas. Estes contêm a fibra para retardar a digestão de carboidratos, bem como altos níveis de nutrientes e enzimas para uma melhor saúde. Há um movimento crescente de pessoas que desistiram completamente dos grãos e muitos ficaram surpresos com as mudanças em sua saúde e energia. Se você realmente precisa perder algum peso, cortar grãos por um tempo provavelmente terá um efeito muito maior em seu peso corporal do que a antiga contagem de calorias. Passar fome sozinho não funciona. Você realmente ensina seu corpo a melhorar o armazenamento de gordura, pois a comida é repentinamente restrita. Depois de atingir seu peso corporal ideal, você poderá tolerar alguns alimentos à base de grãos sem provocar um pico excessivo de insulina. Mesmo assim, especialistas em nutrição que realmente analisaram profundamente o efeito que alimentos como trigo e milho têm em nossa fisiologia (em vez de apenas cantar o velho mantra ‘carboidratos para energia rápida’) geralmente acreditam que os alimentos à base de grãos não devem ter mais de 20% da sua ingestão diária. Eles também dizem consistentemente que as gorduras saudáveis ​​​​têm um lugar importante em suas refeições se você quiser perder peso e ficar em forma e saudável. Enquanto isso, confira quais outros benefícios o pão tem! Conclusão Você tem tentado emagrecer com a velha receita de corte de calorias, baixo teor de gordura, mais grãos? Tem funcionado? Por que não tentar de uma maneira diferente? Embora possa ser difícil de acreditar, você provavelmente precisa de mais, não menos, do tipo certo de gorduras. Junte isso com uma redução nos grãos de insulina e você estará no caminho certo para a perda de peso, melhor saúde e mais energia. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

