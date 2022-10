Qual é a maçã mais saudável?

Report This Content

Alimentos A maioria das pessoas sabe que as maçãs são boas para você, mas quão saudáveis ​​elas são e existe uma maçã mais saudável do mundo? Na verdade existe. Um estudo científico recente, realizado na Universidade da Austrália Ocidental, descobriu que a variedade Pink Lady tinha o mais alto nível de flavonóides antioxidantes. Assim, eles têm uma boa reivindicação ao título de maçã mais saudável para comer. Enquanto outros fatores, como o solo em que são cultivadas, podem afetar o conteúdo mineral e se são ou não orgânicos, os flavonóides são definitivamente uma grande parte do que torna as maçãs tão boas para você. Aqui está o porquê. O que são flavonóides? Os flavonóides são um termo amplo para várias classes diferentes de compostos nutricionais solúveis em água à base de plantas. Eles foram estudados principalmente por sua capacidade de extinguir os danos dos radicais livres em seu corpo que podem levar a sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas e acelerar os sinais visíveis de envelhecimento, como rugas. Essencialmente, acredita-se que uma dieta rica em flavonóides antioxidantes ajude a prevenir e até mesmo reparar danos celulares e inflamações em seu corpo. Isso pode levar a uma menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares, Alzheimer, demência, certos tipos de câncer e muitos outros problemas de saúde. 6 flavonóides importantes em maçãs 1. Quercetina – Este flavonóide está associado à redução da inflamação, particularmente do sistema cardiovascular e à melhoria da sua imunidade. A quercetina também tem sido usada para ajudar a reduzir alergias e estudos in vitro mostram que ela retarda o crescimento de alguns tipos de células cancerígenas. 2. Miricetina – Este é outro flavonóide encontrado nas maçãs com propriedades anticancerígenas. Estudos em animais demonstraram que tem ações específicas contra câncer de cólon, pâncreas e pele. Acredita-se também que inibe a oxidação do colesterol LDL, que é um fator de risco conhecido para derrames e ataques cardíacos. 3. Kaempferol – Acredita-se que o poderoso antioxidante kaempferol reduz o dano oxidativo às nossas células e seu DNA. Como a quercetina e a miricetina, o kaempferol é particularmente valioso para prevenir doenças cardiovasculares. Este flavonóide também tem fortes propriedades anti-inflamatórias e tem sido associado a um risco reduzido de câncer de pele e câncer de pâncreas. 4. Epicatequina – A epicatequina é um polifenol encontrado nas maçãs que está ligado a taxas mais baixas de câncer, doenças cardíacas e diabetes, bem como melhora da memória. Estudos mostraram redução nos depósitos de gordura e degeneração das artérias com a suplementação de epicatequina. 5. Ácido clorogênico – Além de ter fortes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, este ácido fenólico pode ajudar na perda de peso, melhorando a tolerância à glicose para menos insulina em excesso de armazenamento de gordura. O extrato de grão de café verde é a fonte mais potente de ácido clorogênico, mas uma maçã diária certamente pode ajudar. 6. Procianidina B2 – Excepcionalmente, este flavonóide, do qual as maçãs são a maior fonte, parece ter um efeito especial no seu cabelo e na rapidez com que ele cresce. Diz-se que a procianidina B2 estimula o crescimento do cabelo ativando a fase anágena (crescimento) do folículo piloso e diminuindo o tempo em que os folículos permanecem inativos. Estudos científicos sobre esses antioxidantes individuais, embora interessantes (pelo menos para algumas pessoas estranhas como eu), não contam toda a história. É quase certo que, em vez de um ou dois compostos individuais serem responsáveis ​​​​pelos benefícios para a saúde das maçãs, é a soma total de todos os nutrientes que eles contêm trabalhando juntos que os tornam uma fruta tão potente na prevenção de doenças e antienvelhecimento. No entanto, há algo que muitos de nós estão fazendo para reduzir muito o valor nutricional que obtemos de nossas maçãs. Eu fiz isso por anos, mas agora eu encontrei uma maneira melhor. Por que você não deve descascar suas maçãs, ou deveria? A maioria dos antioxidantes benéficos listados acima, como quercetina, kaempferol e miricetina, são encontrados na pele ou logo abaixo da pele das maçãs. Infelizmente muitos de nós as descascamos, retirando assim a parte mais rica em nutrientes da fruta. Há boas razões para fazer isso, pois as maçãs cultivadas convencionalmente são uma cultura fortemente pulverizada. Eles também têm cera aplicada à pele para dar brilho para o supermercado. Eles podem parecer bons, mas quem quer comer produtos químicos com nomes como tiabendazol, azinfos metil ou carbendazim e ceras muitas vezes derivadas de secreções de besouros. Sempre que puder, compre maçãs orgânicas que não foram cultivadas com fertilizantes químicos e pulverizadas com pesticidas tóxicos. Eles provavelmente não parecerão tão brilhantes quanto as maçãs comuns do supermercado, mas serão muito melhores para você. Se você só pode obter maçãs cultivadas convencionalmente e gostaria de tentar obter qualquer resíduo de pesticida e cera, acredita-se que o método a seguir reduz bastante os produtos químicos em seus produtos. Em uma tigela grande o suficiente para caber sua fruta, adicione água quente e um bom toque de vinagre e deixe suas maçãs de molho por pelo menos 30 segundos, um minuto ou dois seria melhor. Em seguida, esfregue-os cuidadosamente com uma escova na água. Uma vez feito isso, lave-os sob a torneira e eles estão prontos para ir. Embora não seja garantido remover todos os pesticidas, alguns recursos afirmam que uma solução de vinagre branco e água removerá 98% dos pesticidas, além de matar qualquer bactéria nas frutas ou legumes. Aqui está um vídeo interessante sobre a história e nutrição das maçãs. Conclusão As maçãs são uma fruta muito saudável e parece que estamos apenas descobrindo o quão verdadeiro é o velho ditado da maçã por dia. E se você encontrar a variedade de alto antioxidante Pink Lady cultivada organicamente, ela pode ser apenas uma das frutas mais nutritivas que você comerá por um longo tempo. Como você gosta de comer suas maçãs? Com a pele ou descascada, lavada ou direto da fruteira? Eu também estaria muito interessado em saber qual é o seu tipo favorito de maçã. Eu sempre fui para o Red Delicious orgânico, mas depois de pesquisar esta página, estarei procurando aquelas Pink Ladies nas lojas de comida de verdade. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

