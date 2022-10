Um Suco Super Tônico de Abacaxi, Coco e Couve

Report This Content

Smoothies Os smoothies são uma ótima maneira de misturar muitas frutas e vegetais que, de outra forma, você não teria regularmente. Ao contrário do suco, misturar verduras como couve ou frutas como abacaxi mantém a fibra benéfica. Também é muito mais fácil tomar no café da manhã do que um punhado de folhas verdes. Você precisará de um bom liquidificador para esta receita de smoothie de couve e abacaxi, mas se ainda não tiver um, por que não? Os liquidificadores não são apenas brilhantes para fazer smoothies, você também pode facilmente preparar sopas e shakes, pulsar para cortar molhos e pestos e até fazer ótimos coquetéis se precisar de uma inspiração um pouco menos saudável. Eu não ficaria sem o meu na cozinha e achei excelente para pulverizar verduras e praticamente qualquer coisa que eu jogue nele. Adiante está como fazer um smoothie super tônico de excelente sabor, mas extremamente saudável. É realmente bom para o café da manhã para começar o dia com um pouco de energia e também excelente como uma tarde para me pegar para tirá-lo de uma queda. Coco em smoothies Não fique tentado a evitar ou diminuir o óleo de coco neste smoothie, pensando que é melhor para você sem a gordura. Não é e aqui está o porquê. Em primeiro lugar, você precisa de gorduras saudáveis ​​em sua dieta e o óleo de coco é um dos melhores que você pode obter, como você verá adiante. Em segundo lugar, muitos dos antioxidantes neste smoothie são solúveis em gordura e requerem ácidos graxos tomados ao mesmo tempo para uma ótima assimilação. Em terceiro lugar, ter uma boa fonte de gorduras benéficas neste smoothie retarda sua digestão e ajuda a evitar picos de açúcar no sangue. Ingredientes da receita de smoothie de abacaxi, coco e couve para dois Para começar, corte a casca de metade de um abacaxi pequeno ou um terço de um grande, corte-o em fatias grossas e pique-as bem o suficiente para as lâminas do seu liquidificador segurarem, depois jogue-as no jarro. Certifique-se de manter o núcleo do seu abacaxi, pois esta é a parte com mais fibras e bromelina, uma enzima digestiva que é muito boa para você. O abacaxi também é uma excelente fonte de vitamina C antioxidante e do mineral manganês, que é um cofator vital nas enzimas que seu corpo usa para a produção de energia. Adicione um bom punhado de couve, de preferência orgânica ou embebida em água quente e vinagre para minimizar os borrifos. Você pode ter ouvido falar de couve como o novo alimento maravilhoso com uma incrível lista de vitaminas, minerais, antioxidantes e outros nutrientes contidos em suas folhas verdes profundas e de sabor suave. Toda a publicidade que a couve vem recebendo nos últimos anos fez com que a produção aumentasse e esse superalimento verde está se tornando uma visão mais comum nos supermercados. A couve é especialmente rica em vitamina K para sangue e ossos saudáveis, função cerebral adequada e redução da inflamação em todo o corpo. Muitos de nós são deficientes nesta importante vitamina, mas este smoothie é uma maneira fácil de obter uma grande dose. Também é rico em muitos carotenóides antioxidantes (que podem se converter em vitamina A quando necessário) e uma incrível variedade de outros flavonóides benéficos que apoiam a boa saúde e a prevenção de doenças em todo o corpo. Pesquisas defeituosas décadas atrás rotularam o óleo de coco como uma gordura ‘ruim’. Agora sabemos que os ácidos graxos saturados do óleo de coco, como o ácido láurico e o ácido cáprico, são extremamente bons para você e podem realmente ajudar a promover a perda de peso. Os ácidos graxos de cadeia média no óleo de coco são diferentes da maioria dos outros tipos de gorduras saturadas. Eles são muito mais propensos a serem utilizados como energia do que armazenados como gordura corporal e estimulam o metabolismo mais alto para ajudá-lo a perder peso. Coloque 2 colheres de coco ralado. O coco ralado ou desidratado tem benefícios de saúde semelhantes ao óleo de coco, em uma forma menos concentrada. Ele também contém fibras particularmente benéficas que ajudam a limpar seu trato digestivo e melhorar seu ambiente para favorecer as boas bactérias intestinais que são tão vitais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Junto com o abacaxi, também ajuda a adicionar um sabor tropical ao smoothie. Use 1 maçã, com casca e lavada se for orgânica, descascada se não for, pois as maçãs são uma cultura fortemente pulverizada. As maçãs são uma fruta extremamente saudável, cheia de flavonóides antioxidantes como quercetina, kaempferol e miricetina. Esses flavonóides agem para diminuir o estresse oxidativo em seu corpo, uma das principais causas de doenças e envelhecimento. Infelizmente, a maioria desses nutrientes é encontrada logo abaixo da pele, então vale a pena mantê-lo, exceto que as maçãs são uma das culturas mais pulverizadas e também geralmente são revestidas com cera. Mergulhá-los em água quente e vinagre e esfregá-los bem pode ajudar a remover a maioria dos sprays e ceras, mas obtenha maçãs orgânicas e não enceradas sempre que puder. Eles valem a pena, pois parece que há um pouco de verdade no velho ditado ‘uma maçã por dia’. Despeje 1 xícara de iogurte real, sem sabor e bio-vivo (não as variedades de ‘frutas’ saturadas de açúcar). O iogurte real pode ajudar a preencher seu trato digestivo com bactérias mais benéficas que são importantes para a assimilação adequada de nutrientes, imunidade forte e bons níveis gerais de saúde e energia. Despeje leite de coco, leite de amêndoa ou avelã (não de soja) ou leite de vaca orgânico, se você tolerar, no copo do liquidificador para atingir até metade da altura de todos os outros ingredientes. Como fazer seu smoothie Depois de ter todos os ingredientes no recipiente do liquidificador (e nesta ordem é uma boa para adicioná-los), basta misturar tudo em alta até que a consistência pareça certa para você. Você pode adicionar alguns cubos de gelo, se quiser, se o liquidificador aguentar, ou um pouco de leite extra, se estiver muito espesso. Despeje em xícaras e beba imediatamente para uma bebida deliciosa, saudável e energizante. É bastante saciante também e pode ser um bom substituto de refeição, principalmente se você estiver fazendo refeições menores e mais regulares para perda de peso. Conclusão Eu definitivamente poderia ter adicionado muitas outras coisas diferentes a este smoothie de abacaxi, coco e couve, mas esta página teria sido muito longa. Eu adoraria ouvir algumas de suas sugestões para outros ingredientes saudáveis ​​que você gostaria de adicionar em seus smoothies e o que você acha deste, se você fizer isso por si mesmo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

