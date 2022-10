O molho picante faz mais do que apenas queimar suas papilas gustativas…

Alimentos

Adoro molho picante! Não passa uma refeição que eu não alcanço o molho Tabasco, o molho Sriracha ou um pouco da salsa picante que passei a amar durante minhas viagens frequentes pelo México – capital do molho picante do Hemisfério Ocidental. Chegou ao ponto em que minha comida fica mais saborosa quando é picante. Meus amigos e familiares sempre me dizem que o molho picante vai queimar um buraco no meu estômago, e eu tenho medo de que úlceras pépticas estejam no meu futuro se eu continuar comendo tanto do líquido picante. A boa notícia é que talvez eu não precise mais me preocupar com isso!

Desmascarando o mito: molho picante e problemas de estômago

Todos nós já ouvimos que comida picante pode causar problemas estomacais, mas esse não é o caso. Embora alimentos picantes e pimentas façam com que seu estômago produza mais ácido, eles não produzirão ácido suficiente para comer através do revestimento do estômago muito resistente ao ácido. De fato, pimentas e molhos picantes ajudam a combater problemas estomacais! Como eles fazem isso?

Eles matam as bactérias em seu estômago. As bactérias podem causar todos os tipos de distúrbios digestivos e intestinais, mas inundar seu sistema com esse molho vermelho picante pode matar essas bactérias antes que causem problemas.

Eles estimulam o revestimento do estômago. Quando esse molho picante de pimenta atinge seu estômago, ele estimula as células do revestimento do estômago a produzir mais sucos que o protegem do ácido que decompõe sua comida!

(Informações cortesia de WHFoods)

Que grande razão para eu continuar comendo chili! Agora, há alguma verdade no fato de que pimenta e molho picante podem causar problemas no estômago, incluindo:

Dor de úlceras

Se você já tem uma úlcera, o molho picante tornará muito doloroso para seu pobre estômago.

DRGE

O distúrbio do refluxo gastroesofágico é o refluxo ácido que queimou o revestimento do esôfago e é causado quando há muito ácido estomacal flutuando. Se você comer muito molho picante, isso causará aumento da produção de ácido e piorará o refluxo ácido.

SII

Se você é intolerante a pimentas ou apenas tem um estômago delicado, a síndrome do intestino irritável pode ser o resultado de comer muito molho picante.

Você sabia: As pimentas são uma ótima fonte de vitamina C? Eles contêm mais vitamina C por grama do que até mesmo superstars, como limões e laranjas!

Por que você deve comer molho picante apesar da queimadura

Existe uma razão válida pela qual você deve sofrer com suas papilas gustativas ardentes para comer esse molho picante? Você ficaria surpreso com o que a comida picante e a pimenta podem fazer por você:

Termogênese – Este é o termo chique para o seu termostato interno ser aumentado alguns graus. Ao aumentar a temperatura corporal central, você continuará a queimar calorias e gordura mesmo depois de terminar de comer. Embora haja muito que os cientistas não saibam sobre a termogênese, acredita-se que ela pode facilitar muito a queima de gordura. Afinal, a gordura precisa esfriar para se solidificar, portanto, manter a temperatura corporal alta pode garantir que a gordura seja mais fácil de queimar!

Aumento do metabolismo – Estudos mostraram que a vitamina C é um dos melhores nutrientes para aumentar o metabolismo, pois previne o estresse oxidativo em seu corpo. Quando as células do seu corpo estão morrendo (oxidação) pela idade, elas funcionam mais lentamente. Ao evitar essa oxidação, você garante que seu corpo possa trabalhar em velocidades adequadas. A capsaicina nas pimentas também ajudará a dar ao seu metabolismo aquele impulso extra que promoverá a queima de gordura e a perda de peso!

Melhoria do humor – Você já sentiu aquela adrenalina quando come comida muito picante? Uma vez que toda a respiração ofegante, sudorese e pesada termina, você se sente muito melhor! Isso ocorre porque os alimentos picantes fazem com que seu corpo libere endorfinas, como mostrou um estudo feito pela Universidade do Estado de Nova York em Buffalo. [1]. Quando você come molho picante, você se sente melhor – uma vez que você se recuperou da queimadura poderosa, é claro!

Melhoria da circulação – Vários estudos mostraram que comer pimenta pode ajudar a melhorar a saúde do coração, estimulando o sistema circulatório. Um comunicado de imprensa do Science Daily afirmou que a capsaicina pode ajudar a diminuir o colesterol, reduzir a hipertensão, prevenir coágulos e tornar o bombeamento de sangue muito mais fácil para o coração!

Lifehack: Molhos picantes como o Tabasco têm alguns usos incríveis! Algumas pessoas o polvilham em sementes de pássaros para espantar esquilos, enquanto outros o despejam generosamente em sua comida para evitar que o velho Fido o coma. Um pouco aplicado em suas unhas pode impedi-lo de mastigá-las, e adicioná-las em uma salada de frutas com um pouco de xarope simples pode dar a essa bondade frutada um chute saboroso!

Aqui está um vídeo mostrando os benefícios da pimenta caiena.

Estas são apenas as razões de saúde , mas há muitas outras razões saborosas para experimentar o molho picante:

Isso deixa sua comida mais saborosa. Não há como negar que uma pitada de molho picante ou uma pitada de pimenta pode tornar esse prato sem gosto muito mais agradável.

Isso ajuda você a comer mais devagar e comer menos. Afinal, se sua boca está queimando, não há como você engolir mais comida picante ou quente até que a dor desapareça.

É baixo em calorias. O molho picante médio é bastante baixo em calorias – embora rico em sódio – por isso é uma maneira de baixa caloria de tornar sua comida mais agradável.

Tudo isso me convenceu de que estou fazendo certo comendo comida apimentada!

