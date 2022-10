Molho de tomate e alho com pimenta e sementes de abóbora

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Receitas Aqui está uma receita de salsa simples, saborosa e muito saudável feita de tomate, alho, cebolinha, salsa, pimenta e sementes de abóbora. Vai muito bem com peitos de frango orgânicos grelhados, salmão selvagem levemente frito em óleo de coco e especiarias ou um bom corte de bife de carne bovina alimentada com capim. Preparar refeições como esta é fácil, tem um ótimo sabor e também pode realmente ajudá-lo a perder peso, pois evita o tipo de alimentos que promovem a gordura corporal. Ingredientes Tomates Quatro tomates de videira médios ou um pote de tomates cereja, de preferência orgânicos ou embebidos em água quente e vinagre e bem lavados para minimizar os respingos. Para tomates de tamanho médio, pique-os em uma tigela grande e escorra o excesso de líquido. Os tomates cereja podem ser simplesmente cortados em metades ou quartos. Os tomates são uma das melhores fontes de licopeno carotenóide que protege o coração e a pele. Eles também são geralmente uma boa fonte de vitamina C, vitamina K e uma variedade de vitaminas do complexo B, bem como minerais como manganês, molibdênio e cobre e uma rica variedade de fitonutrientes antioxidantes. Alho 1 a 3 dentes de alho, dependendo do quanto você gosta. Esmague os bulbos primeiro com a parte plana da faca para liberar a alicina benéfica, depois pique finamente. O alho está entre as ervas mais saudáveis, cheias de poderosos compostos à base de enxofre que possuem propriedades antibacterianas, antivirais e anticancerígenas, fortes benefícios cardiovasculares e um efeito anti-inflamatório geral em todo o corpo. Caso você tenha medo de usar alho, a salsa nesta receita é um desodorizante natural tão forte que diminuirá muito qualquer chance de hálito de alho. Sementes de Abóbora Um punhado de sementes de abóbora orgânicas, de preferência esmagadas um pouco na mão, em um almofariz ou pilão ou dentro de um saco plástico com o fundo do pote. As sementes de abóbora têm os níveis de proteína mais altos de qualquer semente comumente consumida. Eles também são ricos em gorduras saudáveis, fitoesteróis que podem ajudar a reduzir o colesterol LDL e um nutriente incomum chamado delta-7-sterine que pode ajudar a reduzir a perda de cabelo e problemas de próstata em homens, neutralizando os efeitos do DHT (diidrotestosterona). Cebolinhas 2 cebolinhas, picadas finamente. As cebolinhas, também conhecidas como cebolinha, são uma boa fonte de flavonóides como a quercetina, compostos benéficos de enxofre e uma variedade de vitaminas e minerais. Eles são particularmente úteis para melhorar o sistema cardiovascular e a pressão arterial. Salsinha Um pequeno punhado de salsa de folha plana. Escolha apenas as folhas para esta receita. Você pode guardar os talos para fazer sucos ou misturar, se quiser. Comer salsa regularmente pode trazer muitos benefícios à saúde. É especialmente bom para a desintoxicação do fígado e dos rins, reduzindo a inflamação que leva à osteoporose e artrite e melhorando o tom do cabelo e da pele. Pimenta Um pimentão vermelho médio a quente, sem sementes e picado. Certifique-se de não tocar em áreas sensíveis depois de manusear pimentas. Você pode usar flocos de pimenta seca, mas as pimentas frescas têm um ótimo sabor e muitos nutrientes que promovem a saúde. Comer apenas uma pequena quantidade de pimenta pode impulsionar seu sistema imunológico, combater doenças de inflamação e promover a produção de endorfina para melhorar o humor e a energia. Pequenas coisas bem poderosas. Óleo de abacate Um pouco de óleo de abacate orgânico ou azeite. Ambos são ricos em ácido oleico monoinsaturado saudável, mas o óleo de abacate é o mais nutritivo dos dois e o mais estável ao calor para cozinhar. Lima Um bom respingo de suco de limão fresco. O limão é rico em vitamina C e outros antioxidantes e adiciona um ótimo sabor picante a esta receita de salsa. Sal e pimenta Sal cristal do Himalaia e pimenta preta rachada a gosto. O sal de cristal rosa do Himalaia tem um amplo espectro de minerais e é muito mais saudável que o sal comum. A pimenta rachada aumenta a absorção de muitos nutrientes e é muito boa para você. Não use pimenta em pó, pois ela se decompõe em substâncias com alguns problemas de saúde. Também não tem um gosto tão bom. Como fazer molho de tomate e alho Ingredientes Como fazer Depois de cortar seus ingredientes, esta é uma das receitas mais fáceis de fazer. Basta combiná-los todos em uma tigela grande, certificando-se de que os pimentões estejam bem misturados. Salpique o óleo de abacate e o suco de limão e polvilhe um pouco de sal e pimenta. Misture novamente brevemente e está pronto. Sirva ao lado de carne ou peixe ou corte fatias de frango orgânico, bife ou salmão selvagem por cima para uma refeição simples, saborosa e nutritiva. Também é ótimo servido com cogumelos portobello grelhados para uma opção vegetariana de degustação brilhante. Conclusão Espero que gostem da minha receita de molho de tomate e alho. Eu gostaria de ouvir de qualquer um que se invente ou tenha inventado algumas variações. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report