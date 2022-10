Sopa anti-câncer de brócolis e batata-doce

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Receitas A sopa é uma excelente maneira de obter muitos vegetais ricos em antioxidantes, como batata-doce e brócolis, na dieta de sua família. A melhor coisa sobre esta receita de sopa extremamente nutritiva é que tem um gosto tão bom que qualquer pessoa para quem você a faz nem percebe que está comendo algo muito saudável. Você pode se surpreender com a quantidade de brócolis nesta receita, mas combina muito bem. Já servi para pessoas que dizem que não gostam de brócolis antes e só recebiam elogios. Então aqui está minha sopa de batata-doce e brócolis, cheia de nutrientes que reduzem o risco de câncer e garantem o aquecimento em uma noite fria. Ingredientes para 2 pessoas famintas Batatas doces 3 batatas-doces de tamanho médio, esfregadas bem em água quente e cortadas em fatias de meia polegada com a pele para cozinhar no vapor. Os produtos orgânicos são melhores sempre que possível, mas a batata-doce não tem uma classificação tão alta na tabela de carga de pesticidas quanto a batata ou a cenoura. Esses dois devem sempre ser trazidos orgânicos. A batata-doce é uma potência de antioxidantes que são conhecidos por ajudar a prevenir os danos dos radicais livres às nossas células que levam ao câncer. Eles contêm níveis extremamente altos de pró-vitamina A beta-caroteno e alfa-caroteno, bem como antocianinas anti-inflamatórias. Eles também têm bons níveis de vitamina C, vitaminas do complexo B, minerais como manganês, potássio e cobre, fibra dietética para manter os níveis normais de açúcar no sangue e o aminoácido triptofano que ajuda no relaxamento. Legumes bastante poderosos. Quanto mais você puder substituir batatas, massas e arroz em suas refeições por batata-doce, melhor para sua saúde. Brócolis Uma cabeça de brócolis de tamanho médio. Corte a base do caule e quebre os floretes antes de cortar o centro para cozinhar no vapor. O brócolis orgânico é melhor, pois pode ser pulverizado. Se você não encontrar orgânico, mergulhe-o em uma tigela de água quente e vinagre primeiro. O brócolis é uma rica fonte de compostos incomuns, como fitonutrientes glucosinolatos que auxiliam e melhoram as vias de desintoxicação em seu corpo, vitamina K que é necessária para um sistema cardiovascular saudável e fortalece seus ossos e kaempferol para combater alergias e aumentar sua imunidade. Além disso, o brócolis é uma excelente fonte de vitamina C, folato, fibra alimentar e muitos outros minerais que faltam em uma dieta padrão de supermercado. Pimentão 1 pimentão vermelho ou laranja, cortado ao meio e sem sementes. Procure os laranja ou vermelhos para o maior teor de antioxidantes e mergulhe os pimentões não orgânicos em água quente e vinagre e esfregue-os bem para a remoção de pesticidas. Os pimentões são outra fonte excepcional de vitamina C e carotenóides antioxidantes, particularmente zeaxantina para olhos saudáveis. Eles também têm vitamina E e vitaminas do complexo B. Você retém a maior parte desses nutrientes cozinhando-os no vapor com o interior voltado para cima, como faremos a seguir. Cebolas 1 cebola grande ou 2 pequenas, de preferência vermelha. Colocar as cebolas no freezer por cinco minutos antes de cortá-las ajuda a evitar que liberem o gás que causa as lágrimas. Você também quer descascar o mínimo possível da pele externa, pois esta é a parte com mais nutrição. As cebolas são uma fonte incrível de flavonóides como a quercetina. Este nutriente pode neutralizar a oxidação dos radicais livres de ácidos graxos em nossa corrente sanguínea que leva a doenças cardíacas e outros problemas de saúde inflamatórios. As cebolas também estão cheias de compostos de enxofre, como sulfetos de alilo, que mostram fortes propriedades anticancerígenas e melhoram sua imunidade, aumentando sua contagem de células imunes natural killer. Alho 2 a 4 dentes de alho esmagados. O alho é como uma versão super potente das cebolas com benefícios de saúde semelhantes, mas mais fortes. Também é altamente antibacteriano, antiviral e antifúngico. Na maioria dos casos, adicionar muito alho fresco às suas refeições é uma escolha muito melhor para infecções gastrointestinais menores do que antibióticos que podem deixá-lo vulnerável a um crescimento excessivo de candida. Se você está preocupado com o hálito de alho, comer um raminho de salsa ou tomar um chá de hortelã-pimenta depois de comer são eficazes para minimizar isso. Óleo de côco Uma colher de chá de óleo de coco virgem orgânico para fritar as cebolas e o alho. O óleo de coco contém triglicerídeos de cadeia média, como ácido láurico e cáprico, que podem melhorar o controle de açúcar no sangue do seu corpo, ajudar a queimar gordura abdominal e aumentar os níveis de colesterol HDL benéfico. Também é muito estável ao calor e muito bom para você e produz uma gordura muito melhor para fritar do que os óleos inflamatórios de soja, canola ou milho. Leite de côco Uma lata de leite de coco orgânico sem BPA. O BPA é um desregulador endócrino potencialmente perigoso encontrado em vários alimentos enlatados. Muitas pessoas pediram produtos enlatados sem BPA e empresas como a Native Forest responderam. Se você usa leite de coco regularmente, vale a pena obtê-los a granel para ter um bom suprimento. O leite de coco adiciona uma textura suave e cremosa a esta sopa de brócolis e batata-doce. Embora tenha um teor de gordura relativamente alto, é, como o óleo de coco, uma gordura saudável que satisfaz sua fome e traz muitos benefícios à saúde. Cúrcuma Uma colher de sopa de pó de açafrão orgânico com alto teor de curcumina. Este tempero laranja brilhante é extremamente bom para você e vale a pena adicionar a qualquer refeição que você acha que pode funcionar. Juntamente com seus poderosos efeitos na função cardiovascular e nos níveis de colesterol, demonstrou ter propriedades significativas na prevenção do câncer. O composto de curcumina no açafrão pode bloquear a formação de células cancerígenas e é considerado uma das razões mais prováveis ​​pelas quais as pessoas na Índia (um país que usa açafrão regularmente na culinária) têm taxas muito mais baixas de muitos tipos de câncer comuns. Molho de Soja Tamari Uma colher de sopa de molho de soja tamari orgânico. Embora muitos produtos de soja sejam questionáveis, o tamari fermentado é considerado saudável e é muito melhor para você do que o sal de mesa despojado mineral. Ele também adiciona um ótimo acabamento ao sabor desta sopa. Como fazer sopa de batata-doce e brócolis Ingredientes 3 batatas doces médias

Uma cabeça de brócolis de tamanho médio

1 pimentão vermelho ou laranja

1 cebola grande ou 2 pequenas, de preferência vermelha

2 a 4 dentes de alho amassado

Uma colher de chá de óleo de coco virgem orgânico

Uma lata de leite de coco orgânico sem BPA

Uma colher de sopa de pó de açafrão orgânico com alto teor de curcumina

Uma colher de sopa de molho de soja tamari orgânico Como fazer Comece cozinhando suas fatias de batata-doce no vapor em uma panela grande com a tampa. Cozinhar a vapor retém muito mais nutrientes do que qualquer outra forma de cozinhar seus vegetais. Os vegetais têm um sabor muito melhor quando são cozidos no vapor, em vez de cozidos também. Depois de cinco minutos cozinhando a batata-doce no vapor, adicione o brócolis picado ao vapor. Aguarde cerca de mais cinco minutos e adicione as metades do pimentão voltadas para cima. Vapor por apenas mais dois minutos para reter o máximo de vitaminas. Para resumir, o tempo total de cozimento no vapor é de cerca de 12 minutos, começando com a batata-doce e seguido pelo brócolis em cerca de cinco minutos e depois pelo pimentão aos dez minutos. Enquanto os legumes estão cozinhando, pique a cebola e frite-a delicadamente no óleo de coco em uma panela de tamanho médio com a tampa por alguns minutos. Mexa de vez em quando até a cebola ficar transparente. Em seguida, adicione o açafrão e o alho às cebolas fritas e mexa. Agora, despeje o leite de coco e um pouco de tamari e deixe essa mistura laranja brilhante ferver levemente. Os legumes fumegantes já devem estar prontos. Verifique se um garfo passará facilmente por uma das maiores fatias de batata-doce. Se isso acontecer, coloque o pimentão no vapor, a batata-doce e o brócolis direto no liquidificador. Se você não tem um liquidificador, você está realmente perdendo tantas ótimas receitas e não apenas sopas. Smoothies, shakes, molhos e pestos podem ser feitos com este utensílio de cozinha essencial. Eu tenho este liquidificador Breville Hemisphere Control altamente cotado na minha cozinha e achei excelente para fazer tantas receitas diferentes. Em seguida, despeje cuidadosamente a mistura de leite de coco direto no liquidificador sobre os legumes cozidos no vapor. Você quer que o líquido esteja na metade do caminho até os vegetais no recipiente para misturar adequadamente, então, se não estiver alto o suficiente, use um pouco da água da panela a vapor para chegar lá. Por fim, misture todos os ingredientes em velocidade alta até que fiquem homogêneos e cremosos. Esta sopa de batata-doce e brócolis ainda estará quente e pronta para comer direto do liquidificador. Despeje em tigelas e moa um pouco de pimenta preta sobre ele para servir. Então aqui está minha sopa de batata-doce e brócolis. Com todos esses ingredientes, é realmente mais um tratamento anti-câncer do que uma refeição deliciosa. Eu realmente aprecio ler o que você pensa desta receita nos comentários abaixo, se você fizer isso por si mesmo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report