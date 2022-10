6 benefícios ocultos do abacate

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Alimentos Para um alimento que tem um sabor tão rico e delicioso, os abacates são surpreendentemente bons para você com uma ampla gama de benefícios nutricionais. Aqui estão seis razões pelas quais você deve incluir mais abacates em sua dieta e as maneiras pouco conhecidas de melhorar sua saúde e bem-estar. Vamos dar uma olhada nos benefícios do abacate. 1. Carotenóides em Abacates Os carotenóides são uma classe de antioxidantes que ajudam a proteger seu corpo dos danos dos radicais livres que podem levar a sinais visíveis de envelhecimento e doenças como câncer e doenças cardíacas. Abacates contêm uma ampla gama de carotenóides como alfa-caroteno, beta-caroteno, beta criptoxantina, violaxantina e neoxantina. Eles também têm bons níveis de zeaxantina e luteína. Esses antioxidantes oculares demonstraram ser especialmente bons para proteger suas retinas dos raios UV prejudiciais e da luz azul de alta intensidade que podem causar diminuição da visão, catarata e degeneração macular relacionada à idade. 2. Teor de Vitaminas O abacate é rico em vitamina E solúvel em gordura, que é particularmente benéfica para o sistema cardiovascular. Ajuda a minimizar a oxidação do colesterol, que é reconhecida como um fator que contribui para derrames e ataques cardíacos. Ter altos níveis de vitamina E em sua dieta também é bom para o equilíbrio da umidade da pele e ajuda a prevenir linhas finas e rugas. A vitamina C é encontrada em concentrações significativas nos abacates e está envolvida na melhoria da circulação, no aumento da imunidade, na redução da inflamação e no fortalecimento do colágeno, a “cola” que mantém a pele firme e com aparência jovem. Bastante o grande multivitamínico verde, os abacates também são uma fonte útil de vitamina K, necessária para ossos saudáveis, metabolismo do cálcio e coagulação sanguínea adequada. E eles têm a maioria das vitaminas do complexo B, sendo especialmente ricos em folato, que tem um papel importante na regeneração celular e tem sido associado a um menor risco de certos tipos de câncer. 3. Minerais de abacate O solo em que são cultivados afetará o conteúdo mineral dos abacates e de qualquer outro tipo de fruta ou vegetal. Esta é uma das razões pelas quais os produtos orgânicos, quase sempre cultivados em solos menos empobrecidos de minerais, são uma escolha mais saudável quando você os encontra. Geralmente, porém, os abacates são considerados uma boa fonte de magnésio, manganês, potássio e cobre e também contêm cálcio, fósforo, ferro, iodo e zinco. 4. Ácido Oleico Monoinsaturado Embora 100 gramas de abacate tenham cerca de 15 gramas de gordura, a maior parte desse teor de gordura é composta de monoinsaturados saudáveis, como o ácido oleico ômega-9. Este é o mesmo tipo de gordura que torna o azeite tão saudável, mas há um bom argumento para o óleo de abacate ser ainda melhor para você. Quando usado como substituto de gordura saturada ou poliinsaturada em sua dieta, as gorduras monoinsaturadas, como as encontradas nos abacates, demonstraram reduzir os níveis de colesterol LDL para um coração mais saudável. Eles também são muito menos propensos a serem armazenados como gordura corporal e são usados ​​predominantemente como energia de queima lenta. Em uma nota relacionada, certifique-se de nunca cozinhar com azeite extra virgem. É muito sensível ao calor e se decompõe em compostos insalubres quando aquecido a temperaturas moderadamente baixas. O óleo de abacate, por outro lado, é um dos óleos de cozinha mais estáveis ​​ao calor e é uma opção muito mais saudável do que os óleos processados ​​inflamatórios, como soja, milho, girassol ou óleo de canola. 5. Fitoesteróis Os abacates têm outro truque na manga verde para ajudar a reduzir o colesterol alto – os fitoesteróis. Os fitoesteróis à base de plantas são semelhantes estruturalmente ao colesterol de origem animal para bloquear sua absorção durante a digestão. Consumir abacate com uma refeição contendo colesterol, como ovos ou carne, pode ajudar a reduzir parte da quantidade que você normalmente absorve. Os fitoesteróis encontrados no abacate, como o beta-sitosterol, também têm sido associados a uma redução nos sintomas de doenças inflamatórias, como artrite e osteoporose. 6. Alta fibra Abacates teriam que ser um dos alimentos ricos em fibras mais saborosos ao redor. Há cerca de 8 gramas de fibra dietética predominantemente insolúvel contida em apenas uma xícara de sua polpa verde cremosa. Essa fibra enche você, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e geralmente leva você a comer menos. Mais uma razão pela qual os abacates, apesar de suas calorias e teor de gordura, podem realmente ajudá-lo a perder peso quando você os inclui em uma dieta saudável. Conclusão Portanto, há 6 boas razões para comer abacates com mais frequência. Os benefícios dos abacates para o seu coração, sistema digestivo, cintura e aparência devem ajudar a criar um lugar para eles em sua próxima cesta de compras. Como você gosta de comer seus abacates? Pessoalmente, gosto mais deles em uma omelete de café da manhã, adicionado a smoothies para obter uma cremosidade extra, fatiado em saladas e picado em guacamole de excelente sabor. Seria bom ouvir algumas de suas ideias sobre diferentes maneiras de incluir mais em suas refeições diárias. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report