Ovos ao ar livre vs ovos engaiolados – qual é a diferença nutricionalmente?

Alimentos Existem algumas razões convincentes para escolher ovos caipiras de pasto versus ovos enjaulados, e não apenas por questões de bem-estar. Os níveis de nutrição em ovos caipiras estão se mostrando significativamente melhores também. Aqui está um resumo de por que realmente vale a pena rejeitar ovos engaiolados e escolher pastagens ao ar livre para a saúde de sua família. A vida como uma galinha engaiolada A produção de ovos em bateria é uma triste acusação ao tratamento humano dos animais. Criados em enormes instalações de produção, os pintinhos machos engaiolados são inúteis e são descartados como lixo. As fêmeas são criadas em condições extremamente apertadas e escuras e alimentadas com uma dieta processada. Quando atingem a idade de postura, são colocados em gaiolas com menos da metade do tamanho de uma folha de papel A4. O piso de arame nessas gaiolas se inclina para baixo em um ângulo. Isso evita que as galinhas se sentem adequadamente e seus pés muitas vezes se deformam como resultado. Eles também têm as pontas de seus bicos cortadas ou queimadas para tentar evitar que causem danos às outras aves engaioladas ao lado deles. Na verdade, alguns desses armazéns tóxicos e sem janelas podem conter até 100.000 galinhas engaioladas, nunca vendo a luz do sol e alimentadas com uma dieta de resíduos de milho e produtos químicos. Mesmo que você não tenha problemas com animais sendo tratados assim (e eu realmente espero que você tenha – a falta de empatia pelo sofrimento dos animais é uma das características de um sociopata), não é difícil entender por que os ovos provenientes de galinhas engaioladas mantidas nessas condições e alimentadas com esse tipo de dieta estão longe do que deveriam ser. Os benefícios dos ovos de pastagem ao ar livre vs ovos engaiolados O melhor tipo de ovos vem de galinhas criadas ao ar livre, onde os pássaros podem vagar livremente e comer insetos e plantas. Os nutrientes dessa dieta variada podem então ser transferidos para os ovos e, como você verá adiante, o perfil nutricional dos ovos caipiras é significativamente melhor em muitos aspectos. Infelizmente, alguns criadores de ovos em grande escala exploraram definições frouxas de galinha caipira e conseguiram usar esse rótulo, mesmo quando só permitem que suas galinhas confinadas saiam ocasionalmente para áreas concretadas. Estes não são verdadeiros ovos caipiras. Os verdadeiros agricultores que produzem ovos de pasto ao ar livre e orgânicos quase sempre se orgulham do fato e o promovem em suas embalagens. Esses ovos geralmente têm uma gema amarela / laranja muito mais profunda, evitam os perfis de gordura inflamatória e problemas de salmonela dos ovos enjaulados e, pessoalmente, acho que o sabor também é muito melhor. A melhor fonte de ovos criados ao ar livre são pequenos agricultores em sua área local e eles merecem seu apoio. O site EatWild também tem uma boa lista de estado por estado de produtores de carne, laticínios e ovos alimentados com capim dos EUA. Este é um alimento relativamente barato e vale um pouco mais por todos os benefícios do ovo ao ar livre à frente. Aqui está um vídeo interessante mostrando por que as empresas estão mudando para ovos livres de gaiolas. Benefícios para a saúde dos ovos caipiras Uma comparação de dados nutricionais para ovos de gaiola versus ovos de galinhas criadas ao ar livre descobriu, em média, que os ovos de galinhas criadas ao ar livre tinham: Duas vezes mais ácidos graxos ômega-3.

Três vezes mais vitamina E.

Sete vezes mais pró-vitamina A beta-caroteno.

Um quarto a menos de gordura saturada.

Um terço a menos de colesterol. Outros testes demonstraram que os ovos de pasto têm até seis vezes mais vitamina D essencial do que os ovos normais de supermercado. Eles também demonstraram ter significativamente mais vitaminas B do que um ovo de fábrica. As gemas dos ovos também são uma fonte conhecida de luteína e zeaxantina, mas as gemas amarelas pálidas e aquosas dos ovos de galinhas engaioladas, alimentadas com os resíduos da indústria de grãos, contêm muito pouco. A luteína e a zeaxantina são dois antioxidantes importantes para a saúde dos olhos. Eles ajudam a proteger a delicada região da mácula do olho dos raios UV prejudiciais e da luz azul de alta intensidade. Se você quiser proteger sua visão e melhorar sua saúde geral, procure as gemas amarelas/laranjas profundas que você encontrará em ovos caipiras reais. Conclusão As mídias sociais nos dão uma oportunidade única de divulgar esse tipo de questão. Se um número suficiente de pessoas compartilharem artigos como este e mais de nós escolhermos ovos caipiras, os agricultores em escala industrial serão forçados a mudar seus métodos cruéis de produção e esperamos que os ovos caipiras possam voltar a ser o superalimento natural e saudável para o qual foram projetados. . Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

