7 efeitos negativos do café e da bebida saudável que você deve substituí-lo

Alimentos O café é a droga favorita da América, com cerca de 180 milhões de nós começando na maioria dos dias com uma dose de cafeína para seguir em frente. Algumas pessoas apreciam seu café e aparentemente não têm problemas de saúde com o consumo. No entanto, existem alguns efeitos negativos potenciais do café, principalmente em determinados momentos e quando se torna tão viciante que você acha difícil passar um dia sem ele. Em xícaras pequenas e ocasionais, é possível que haja alguns benefícios para o café. Se for fresco, de alta qualidade e idealmente orgânico (o café comum é uma das culturas mais intensivas em pesticidas do mundo), uma série de estudos mostrou que pode melhorar o estado de alerta e, a longo prazo, pode reduzir o risco de desenvolver a doença de Parkinson , cálculos biliares, pedras nos rins e cirrose hepática para bebedores pesados. Por outro lado, a longo prazo, tem sido associado a um risco aumentado de colesterol alto, doenças cardíacas e osteoporose. O café moído de boa qualidade é uma fonte de antioxidantes como o ácido clorogênico que pode ajudar na perda de peso e o extrato de grão de café verde, particularmente rico nesse antioxidante, é o mais recente suplemento popular para redução de gordura corporal. Muitos de nós, porém, estão tomando muito além de xícaras pequenas ou ocasionais, e café instantâneo, ou pior ainda, aquela coisa escura que sai da máquina de café do escritório, está longe de ser de boa qualidade. O vídeo a seguir responde à pergunta: Café é ruim para você? Na verdade, apesar de alguns benefícios potenciais a longo prazo, para muitos de nós o consumo excessivo de café pode estar tendo alguns efeitos muito negativos em nossa Na verdade, apesar de alguns benefícios potenciais a longo prazo, para muitos de nós o consumo excessivo de café pode estar tendo alguns efeitos muito negativos em nossa saúde aqui e agora, particularmente em nosso sistema digestivo e níveis de estresse. 7 efeitos colaterais de beber café 1. Café e ácido clorídrico Beber café com o estômago vazio, como a primeira coisa da manhã, estimula a produção de ácido clorídrico. Isso pode ser um problema porque o HCl deve ser produzido apenas para digerir as refeições. Se o seu corpo precisa produzir HCl com mais frequência em resposta a xícaras regulares de café, pode ter dificuldade em produzir o suficiente para lidar com uma refeição grande. A digestão de proteínas, em particular, é afetada pela falta de ácido clorídrico no estômago e os alimentos à base de proteínas podem passar para o intestino delgado antes de serem adequadamente decompostos. A proteína não digerida está associada a uma variedade de problemas de saúde, desde inchaço e gases até IBS, diverticulite e até câncer de cólon. Na verdade, o efeito de não digerir os alimentos adequadamente devido ao baixo teor de ácido clorídrico no estômago pode estar implicado em dezenas de outros problemas de saúde. Alguns especialistas chegam a dizer que quase todas as doenças começam no intestino. Diante disso, você pode ver por que é importante limitar qualquer coisa que interfira no seu bom funcionamento. 2. Úlceras, IBS e Acidez Muitos dos compostos do café, como a cafeína e os vários ácidos encontrados nos grãos de café, podem irritar o estômago e o revestimento do intestino delgado. É conhecido por ser um problema para aqueles que sofrem de úlceras, gastrite, SII e doença de Crohn e os médicos geralmente aconselham os pacientes com essas condições a evitar completamente o café. A questão é: o consumo excessivo de café poderia contribuir para esses problemas de saúde em primeiro lugar? Acredita-se que as úlceras sejam causadas pela bactéria Helicobacter pylori. No entanto, o efeito ácido que o café tem no estômago pode contribuir para fornecer o revestimento enfraquecido do estômago necessário para que o H. pylori se instale inicialmente. Beber café também pode irritar o revestimento do intestino delgado, levando potencialmente a espasmos abdominais, cólicas e problemas de eliminação, muitas vezes alternando entre constipação e diarreia. Esta condição é conhecida como síndrome do intestino irritável e mais e mais pessoas estão sendo diagnosticadas com ela nos últimos anos. 3. Problemas de azia O refluxo ácido e a azia podem ser causados ​​pelo café devido à forma como relaxa o esfíncter esofágico inferior. Esse pequeno músculo deve permanecer bem fechado depois de comer para evitar que o conteúdo do estômago volte para o esôfago e queime seu revestimento delicado com ácido clorídrico. A cafeína é conhecida por relaxar o esfíncter esofágico, então Coca-Cola e bebidas energéticas com alto teor de cafeína também podem contribuir para a azia, mas o café é particularmente problemático para isso. Mesmo o descafeinado causa regularmente problemas de azia para algumas pessoas e os pesquisadores acreditam que outros compostos do café também podem contribuir para problemas de refluxo ácido. 4. Café como laxante Beber café pode estimular o peristaltismo, o processo no trato digestivo que nos leva ao banheiro. Algumas pessoas usam deliberadamente como um laxante, mas há um problema com isso. Ao estimular o peristaltismo, o café também parece promover o aumento do esvaziamento gástrico, pelo qual o conteúdo do estômago é rapidamente passado para o intestino delgado, muitas vezes antes que o alimento digerido tenha sido devidamente decomposto. Neste estado parcialmente digerido, torna-se muito mais difícil para os nutrientes serem absorvidos da sua alimentação. Também aumenta as chances de irritação e inflamação no trato gastrointestinal. Mais uma vez, o café descafeinado também demonstrou ter propriedades laxantes e de esvaziamento gástrico, então parece que a cafeína sozinha não é a culpada. 5. Absorção de minerais, seus rins e café Bebedores pesados ​​de café podem ter dificuldade em obter minerais suficientes em sua dieta, mesmo que comam alimentos ricos em minerais ou tomem suplementos. Isso se deve à maneira como o café afeta a absorção de ferro no estômago e, particularmente, a capacidade dos rins de reter cálcio, zinco, magnésio e outros minerais importantes. Embora todos esses minerais sejam vitais para uma boa saúde, do ponto de vista digestivo, qualquer interferência na absorção de magnésio é particularmente preocupante, pois é necessário manter a regularidade intestinal e muitos de nós já são deficientes. Se você está preocupado com o fato de não estar recebendo magnésio suficiente (e aparentemente cerca de 70% das outras pessoas nos EUA estão em uma posição semelhante, saibam ou não), o óleo de magnésio transdérmico pode ser mais eficaz do que os suplementos orais, que geralmente têm baixas taxas de absorção. 6. Acrilamida no Café A acrilamida é uma substância potencialmente cancerígena (causadora de câncer) que se forma quando os grãos de café são torrados em altas temperaturas. Quanto mais escura a torra, maiores serão os níveis de acrilamida. De fato, o café demonstrou ser uma das principais fontes desse produto químico perigoso nas dietas americanas. 7. Café, Estresse e Tensão Beber muito café promoverá a liberação dos hormônios do estresse cortisol, epinefrina e norepinefrina. Esses produtos químicos aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial e os níveis de tensão do seu corpo – a antiga resposta de ‘luta ou fuga’. Costumamos dizer que precisamos tomar café para nos dar energia. Mas para muitos de nós, isso foi além da energia e se transformou em uma espécie de tensão nervosa que está sempre ativa e dificulta o relaxamento? Talvez isso o leve a lidar com a papelada, mas a longo prazo as implicações para a saúde desse tipo de estresse contínuo são significativas. Ativar os hormônios do estresse com uma xícara de café quando você está comendo também interfere no processo digestivo. Quando você está no modo ‘luta ou fuga’, seu corpo desvia seus recursos para estar pronto para uma ameaça potencial e a digestão sofre como resultado. Finalmente, a cafeína no café é conhecida por interferir no metabolismo do GABA. O ácido gama-aminobutírico é um neurotransmissor envolvido na regulação do humor e dos níveis de estresse. Também deve ter um efeito calmante no trato gastrointestinal. Seu humor e seu sistema digestivo estão surpreendentemente inter-relacionados. Infelizmente, quando você bebe muito café, os altos níveis de cafeína podem afetar negativamente os dois. Conclusão Muitas pessoas são muito protetoras de seu café e provavelmente não gostariam de ouvir todos esses problemas de saúde associados a ele. Mas se você chegou até aqui, talvez tenha a sensação de que pode haver algum valor em reduzir um pouco ou até mesmo substituí-lo completamente. Se você está enfrentando algum dos problemas digestivos acima, ou apenas sente que o café o deixa muito nervoso, mas não sabe como parar, a seguir está um plano para substituir os efeitos colaterais negativos do café por um novo tipo de bebida. que tem um sabor semelhante, mas é realmente saudável, bem como uma maneira simples de reduzir os problemas de abstinência de cafeína quando você faz a troca. Se você ainda planeja continuar tomando café, experimente algumas dessas dicas para torná-lo mais saudável. Você acha que pode beber um pouco demais de café, mas isso se tornou um hábito que você acha difícil parar? Você já tentou desistir do café antes, com sucesso ou não? Eu estaria realmente interessado em ouvir seus pensamentos sobre como o café afeta você pessoalmente e suas experiências ao tentar desistir dele. Mais

