3 etapas para substituir o café e a retirada efetiva da cafeína

Alimentos Não há como negar a popularidade do café, com mais de 180 milhões de consumidores regulares nos EUA e um Starbucks em cada esquina. Dito isto, muitas pessoas estão descobrindo que beber café afeta negativamente seu sistema digestivo e dificulta o relaxamento. Então, o que você faz se quiser substituir o café, mas acha difícil lidar com os efeitos colaterais da abstinência de cafeína? Esta página tem um plano de 3 etapas para substituir o café por uma alternativa de sabor semelhante, mas muito mais saudável. Ele também tem uma maneira simples de minimizar as dores de cabeça da abstinência de cafeína e outros sintomas de desistir do café. Passo 1 – Compreensão e Motivação É importante entender que o café se encaixa na definição de droga. O fato de ser uma droga legal não importa se você achar que está tendo efeitos negativos sobre você. Se você optar por parar de tomar café por um tempo, mas descobrir que não pode passar mais de um dia ou dois sem voltar a tomar café, será útil admitir que provavelmente tem um vício do qual pode querer controlar novamente. É possível lidar com esse vício com algumas mudanças simples seguindo os próximos dois passos, mas entender de onde você está começando é um primeiro passo importante. Você pode escolher, depois de ficar sem café por quinze dias, tomá-lo novamente ocasionalmente sem experimentar os problemas digestivos e a fadiga adrenal associados ao consumo diário pesado. Mas até que você possa provar a si mesmo que pode ficar sem tomar café por duas semanas, é justo dizer que você ainda está viciado na droga favorita da América. Se você não leu a página anterior sobre sete problemas de saúde com o café, agora seria um bom momento para uma motivação extra. Depois de ter, obtenha o que você precisa nas próximas duas etapas e planeje uma data para começar. O fim de semana pode ser particularmente bom, pois você tem dois dias para relaxar sem distrações no trabalho. Mas dito isso, assim que sua substituição de café e suporte adrenal chegarem e você estiver motivado para ter uma escolha novamente, é um momento tão bom quanto qualquer outro para começar. Passo 2 – Minimize os sintomas de abstinência de cafeína A cafeína é uma substância viciante que muitas pessoas associam ao aumento da energia. Com o tempo, muitas vezes nos encontramos tendo cada vez mais e, em algum momento, para muitas pessoas, o efeito da cafeína se torna mais tensão e ansiedade do que simplesmente aumento de energia. As ações de provocação de energia/ansiedade da cafeína são devido ao efeito que ela tem nas glândulas supra-renais. As glândulas supra-renais são pequenos órgãos de formato triangular que ficam em cima dos rins e secretam muitos hormônios importantes, incluindo cortisol e adrenalina. O consumo pesado de café pode esgotar essas glândulas e são elas que você precisará apoiar para minimizar os sintomas de abstinência de cafeína. A erva adaptogênica Ashwagandha é particularmente boa em fornecer suporte adrenal e ajudar a restaurá-los a um estado saudável. Ashwagandha às vezes é chamado de ginseng indiano e é um tratamento de ervas popular na medicina ayurvédica. Ajuda a equilibrar os processos fisiológicos do seu corpo, incluindo a função das glândulas supra-renais, e acredita-se que melhore o bem-estar físico e mental. Ele também tem um pouco de reputação como afrodisíaco, mas talvez seja melhor abordado em outro artigo. Um praticante ayurvédico deve ser consultado para o uso a longo prazo desta poderosa erva. É provavelmente melhor usado como um suplemento ocasional em tempos de estresse, para os quais a substituição do café pode se qualificar se você for um bebedor pesado. Tinturas de Ashwagandha como essa tendem a ser mais fortes e mais rápidas do que as cápsulas. Eles são bons para prevenir dores de cabeça por abstinência de cafeína, nevoeiro cerebral e a letargia geral que pode ser sentida no primeiro dia ou dois de quebrar um vício em café. Se você estiver usando para essa finalidade, é importante ter a tintura na maior dose recomendada logo pela manhã. O momento ideal é depois de um grande copo de água (talvez com suco de limão fresco para seus efeitos desintoxicantes) e antes de um banho ou café da manhã, definitivamente antes de tomar uma xícara de café. Tomado cedo, esta erva adaptogênica pode fornecer seu próprio tipo de energia estável e ajudar a neutralizar os sintomas de abstinência de cafeína. Esteja ciente de que não é recomendado se você já tiver uma dor de cabeça causada pela falta de cafeína. Nesse ponto, mais água, suco fresco ou um smoothie rico em antioxidantes seriam mais benéficos. Quando você começa a substituir o café, é bom usar a garrafa inteira em um curso matinal contínuo. Para uma tintura de 4 oz, isso deve levar cerca de duas semanas. Embora os sintomas da abstinência de cafeína provavelmente diminuam em um ou dois dias, suas glândulas supra-renais sofredoras podem usar o suporte extra. Passo 3 – Substituição do Café Embora a cafeína seja uma grande parte do motivo pelo qual o café é tão viciante, o ritual de tomá-lo também é um fator significativo. Hoje em dia eu gosto de chá de hortelã e gengibre e muitas outras misturas de ervas diferentes, mas quando desisti do café eu estava procurando uma alternativa com um sabor semelhante. As bebidas substitutas do café já existem há algum tempo, mas, de acordo com os comentários, muitas das mais antigas não eram realmente adequadas para a maioria das pessoas. Recentemente, uma nova alternativa de café chamada Teeccino foi produzida com um sabor muito mais semelhante ao café comum. É feito de alfarroba, raiz de chicória, cevada, tâmaras, figos e dente de leão com sabores como moca, assado francês e muitos outros. É importante ressaltar que Teeccino é alcalino em vez de ácido como o café e, com seus prebióticos naturais, há motivos para acreditar que será benéfico para o sistema digestivo em vez de prejudicial. A maioria dos ingredientes é orgânica, então você evita os problemas de pesticidas com o café e as avaliações de Teeccino são extremamente positivas. Enquanto alguns bebedores de café leves podem mudar em um dia, a maneira mais fácil de substituir o café por Teeccino é com um método de redução passo a passo ao longo de alguns dias. Aqui está como fazê-lo: Pegue um saquinho de Teeccino em um sabor de sua escolha. É muito semelhante ao café moído e você o prepara da mesma maneira.

Para o primeiro dia, você pode preparar seu café, mas adicionar apenas dois terços do normal. Adicione Teeccino para o terço restante e compense como faria normalmente. Este primeiro dia ajuda você a se acostumar com o sabor um pouco mais doce.

Para o segundo dia, adicione cerca de meio café e meio Teeccino. Certifique-se de que você tomou sua tintura de Ashwagandha logo de cara.

No terceiro dia, use apenas um terço de café e dois terços de Teeccino. Seu sabor será mais predominante agora e é benéfico realmente saborear o sabor e o ótimo cheiro dele para ajudar a associar isso ao seu novo ritual.

No quarto dia, todos, exceto os ex-bebedores de café mais pesados, devem tentar fazer um Teeccino apenas ‘café’. Se você estiver tomando seu Ashwagandha logo pela manhã, os sintomas de abstinência de cafeína devem diminuir e será mais fácil começar a ficar ‘livre de cafeína’. Teeccino é semelhante o suficiente ao café normal que este é realmente apenas um pequeno ajuste para todos os benefícios para a saúde de desistir do café e sua cafeína. Qualquer pessoa que tenha dificuldade em sair do café com cafeína em quatro dias como esse pode tentar mais um ou dois dias com uma pequena quantidade de café normal. Idealmente, você deve passar pelo menos quinze dias depois de tomar seu último café com cafeína para ter certeza de que quebrou o vício em cafeína. Uma vez que você tenha, você pode decidir tê-lo novamente ocasionalmente sem quaisquer efeitos nocivos. Ou você pode ficar mais feliz sem ele e ampliar sua gama de Teeccino para opções de ervas, como chá de hortelã e gengibre, ou alguns dos sabores mais exóticos, como rooibos de limão ou chá de canela. Aqui está um vídeo legal mostrando outra maneira de fazer um substituto saudável para o café! 3 dicas extras para substituir o café Certifique-se de ter Teeccino ou qualquer outra alternativa de café que você escolher disponível no trabalho e em casa e é mais fácil de alcançar do que a máquina de café do escritório. A Teeccino também faz uma versão em saquinho de chá que é fácil de levar em viagens ou para quem dirige muito.

Tente beber mais água do que o normal nas próximas semanas. Um copo grande de água com suco de limão logo pela manhã é particularmente bom para limpar seu sistema e isso só pode ajudar a superar o vício em cafeína.

Quanto mais refeições ricas em antioxidantes você puder comer ao longo do tempo em que estiver substituindo o café, melhor seu corpo será capaz de lidar com quaisquer sintomas e menos você sentirá desejos por ele. Além disso, comendo bons alimentos com mais regularidade, você tem menos dos longos períodos de tempo entre as refeições que você pode ter usado para preencher com uma dose de cafeína. Conclusão Desistir do café não precisa ser difícil. Com um excelente substituto de café e um bom suplemento para lidar com os sintomas de abstinência de cafeína, isso pode ser feito com um mínimo de barulho. Se você sente que tanto seu sistema digestivo quanto seus níveis de estresse precisam de uma pausa na cafeína, espero que você experimente este plano de substituição de café. Quando você fizer isso, por favor, deixe-me saber como foi. Ficarei feliz em responder a quaisquer perguntas nos comentários abaixo e gostaria de saber sobre quaisquer mudanças positivas que você notou ao substituir o café por Teecino. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

