Coma para dormir – alimentos que podem fazer você dormir como um bebê

Nutrição

Dorme Comer e dormir são dois dos maiores prazeres da vida, mas é triste dizer que os dois geralmente não combinam (eu ainda preciso trabalhar em minhas habilidades de comer durante o sono). A maioria das pessoas lhe dirá que comer antes de dormir é uma má ideia, pois acelerará seu corpo para digerir a comida que você acabou de comer. Isso é verdade, mas apenas se você comer uma refeição muito grande. Uma grande refeição pode fazer você se sentir sonolento (o que é causado pela produção de insulina e não pelo cansaço real), mas pode mantê-lo acordado por muito mais tempo porque seu corpo precisa trabalhar duro para digerir o que você acabou de comer. No entanto, você pode escolher os alimentos certos que podem fazer você dormir como um bebê! Dicas para comer à noite Se você vai comer à noite: Mantenha-o abaixo de 500 calorias – mais do que isso fará com que seu corpo trabalhe demais para permitir que você durma facilmente.

Evite alimentos picantes – eles podem causar azia.

Fique longe da cafeína – esta não precisa de explicação.

Beba um pouco de água – isso o ajudará a se encher e impedirá que você coma demais. Apenas certifique-se de usar o banheiro antes de bater os lençóis! Curiosidade: Um lanche para dormir rico em carboidratos pode realmente ser o melhor para ajudá-lo a dormir. Carboidratos de frutas, torradas e geleias, ou bolachas, farão com que seu corpo produza serotonina, que é a substância química do “sentir-se bem” que ajuda você a adormecer à noite. Alimentos para te ajudar a dormir 1. Camomila Não há nada como uma xícara de chá de camomila para acalmá-lo e colocá-lo para dormir à noite, e a razão para isso é que a camomila age como um sedativo suave. Não vai derrubá-lo, mas vai acalmá-lo, desacelerar seu corpo e sinalizar ao seu cérebro que é hora de rastejar para a cama. Bônus: a camomila terá um efeito calmante no estômago e pode ajudar a prevenir o refluxo ácido e a azia. Se você tiver problemas para dormir à noite, experimente uma xícara de camomila morna para ajudá-lo a entrar no clima da hora do sono. 2. Aveia A aveia não é apenas um alimento para desfrutar no café da manhã, mas também é uma boa comida noturna. É rico em carboidratos, o que significa que inundará seu corpo com a serotonina neuroquímica sonolenta. Você se sentirá muito mais relaxado e dormir com muito mais facilidade graças à aveia. Nota: A aveia contém carboidratos de digestão lenta, para que não afetem o açúcar no sangue. Não são apenas os carboidratos que o ajudam a dormir, mas também o calor da aveia. Há algo em comer ou beber algo quente que deixa você com sono. Lifehack: Há algo fantástico em uma caneca de leite quente para fazer você dormir, e os bebês parecem ter razão. Não é apenas o calor, mas o leite contém triptofano – um aminoácido que tem um efeito sedativo. Beba um copo de leite morno com um pouco de mel – outro remédio para dormir – e você estará serrando troncos em pouco tempo! 3. Queijo Coalho O queijo cottage pode parecer uma coisa estranha para lanchar antes de dormir, mas na verdade é uma ótima comida para dormir. É carregado com proteína caseína e será uma proteína de digestão lenta que fornecerá ao seu corpo os aminoácidos necessários para reparar seus músculos. Bônus: o queijo cottage também contém triptofano, que ajuda a sedá-lo e acalmá-lo. Misture com um pouco de manteiga de amêndoa e você certamente adormecerá rapidamente. 4. Amêndoas As amêndoas são ricas em magnésio, que é um mineral que repara os músculos e promove um sono saudável. As nozes também são carregadas com triptofano, e o aminoácido ajudará seu corpo a criar serotonina e melatonina – um produto químico que retarda seu corpo quando se aproxima da hora de dormir. Bônus: as amêndoas são excelentes como fonte de proteína de digestão lenta, e a proteína ajudará o açúcar no sangue a permanecer nivelado enquanto você dorme. Dica: Beber apenas um copo de vinho antes de dormir pode ajudá-lo a dormir. 5. Batata-doce Eu não sou um grande fã de batata-doce, mas descobri que é excelente para promover um bom sono. Eles são ótimos para relaxar os músculos – graças ao seu alto teor de potássio – e estão repletos de carboidratos complexos que digerem lentamente e liberam energia reparadora do corpo à noite. Eles não causarão um aumento no açúcar no sangue, mas serão fáceis para o sistema digestivo. Bônus: batatas assadas ajudarão a eliminar o ácido do seu corpo. 6. Banana As bananas são carregadas com potássio e magnésio, ambos minerais necessários ao seu corpo para reparar seus músculos. Ambos relaxarão seus músculos e você descobrirá que o açúcar da banana ajudará seus níveis de açúcar no sangue a permanecerem estáveis. As bananas também contêm triptofano para ajudá-lo a dormir e ainda contêm serotonina para ajudá-lo a se sentir melhor enquanto dorme. Bônus: Ricas em fibras, as bananas ajudarão a evitar que o ácido seja produzido por refeições condimentadas ou oleosas que você comeu horas antes. 7. Uvas As uvas são a única fruta conhecida por conter melatonina – a substância química que ajuda a dormir à noite (e é por isso que o vinho age como um sedativo). Se você quiser dormir, coma um punhado ou dois dessas frutas deliciosas. Eles vão nocauteá-lo rapidamente e você dormirá muito melhor! 8. Cerejas As cerejas aumentam os níveis de melatonina. A melatonina é uma substância que ajuda a regular o sono. Beber um copo de suco de cereja antes de dormir deve ajudar a ajustar seu padrão de sono. Um estudo mostra os efeitos do suco de cereja em participantes que foram confrontados com aqueles que beberam uma bebida placebo. Os resultados do experimento foram conclusivos em relação aos benefícios das cerejas para o sono. 9. Querida O mel não é apenas um doce. Os açúcares naturais presentes no mel ajudam a promover a ativação da insulina e, portanto, permitem que o triptofano entre facilmente no cérebro. Apenas uma colher de sopa antes de dormir ou uma fusão com chá de camomila deve fazer o truque. Aqui está um vídeo legal para mais informações sobre o tema. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

