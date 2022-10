Receitas de smoothies tropicais saudáveis ​​para perda de peso

Smoothies Passei os últimos 11 anos da minha vida viajando pelo belo país do México. Passei um tempo nas praias, morando no país pantanoso no sul, viajando pelo deserto e conhecendo esse país incrível. Se tem uma coisa que os mexicanos sabem fazer bem é fazer um ótimo shake de frutas. Você pode encontrar vendedores de smoothies tropicais e shakes de frutas em quase todas as esquinas, e cada um tem suas próprias misturas exclusivas para experimentar. Frutas tropicais são abundantes no país, e você encontrará frutas incríveis e deliciosas aqui que você não encontrará em nenhum outro lugar! Aqui estão algumas das minhas receitas favoritas de smoothies tropicais das minhas viagens. Algumas são ótimas receitas de smoothies para perda de peso, enquanto outras são apenas guloseimas saborosas para desfrutar quando você quer uma bebida gelada. Bom prova! (Significa “bom apetite” em espanhol) Paraíso Tropical Este é um smoothie que eu amo, e é um que quase todos os vendedores de shakes de frutas na Cidade do México recomendam. Não há nada mais refrescante em um dia quente de verão! Ingredientes ½ abacaxi

2 laranjas

1 manga Preparação Corte o abacaxi ao meio e retire o núcleo duro do centro. Descasque a manga com uma faca e corte a polpa da semente. Esprema as laranjas no liquidificador, coloque as frutas, adicione bastante gelo e misture. Limeira Mexicana Este é um que experimentei no “Central de Abastos” na Cidade do México, e adorei apesar de não ser um grande fã de abacate. É uma limonada cremosa que é absolutamente fantástica. Ingredientes 1 abacate

6 limões

2 colheres de açúcar ou mel Preparação Corte o abacate ao meio e retire a semente (os mexicanos têm um truque legal de enfiar a lâmina da faca na semente dura e simplesmente torcer a faca para tirar a semente). Use uma colher para retirar a polpa do abacate da casca e adicione-a no liquidificador. Esprema os limões no liquidificador, adicione o açúcar, um pouco de água e bastante gelo e misture para obter uma lima deliciosamente cremosa e recheada. Meu Leite de Banana Isso é semelhante ao leite de banana comum (uma das minhas bebidas favoritas de todos os tempos), mas tem o pequeno toque tropical de coco para torná-lo ainda mais saudável e saboroso – se isso fosse possível! Ingredientes 1 coco jovem (com água ainda dentro)

3 bananas

1 xícara de leite (com baixo teor de gordura ou sem lactose são os meus favoritos) Preparação Descasque as bananas, coloque-as em um saco plástico Ziploc e coloque-as no freezer. Retire-os apenas quando estiverem congelados. (Usá-los quando estão congelados faz seu smoothie sair como sorvete.) Use uma chave de fenda para fazer dois furos no coco e despeje a água no liquidificador. Adicione as três bananas e o copo de leite. Abra o coco e retire cerca de ¼ da polpa do coco. Adicione-o no liquidificador e misture para fazer seu smoothie gelado de coco e banana! Fruta Apaixonada Eu nunca tinha provado maracujá antes de vir para o México, mas adorei desde o momento que experimentei. Torná-lo em um smoothie com algumas frutas picantes o tornará absolutamente delicioso, e uma pequena gota de mel traz a doçura deste smoothie tropical saudável. Ingredientes 2 maracujás (maracujá, como são chamados aqui)

½ xícara de framboesas

¼ xícara de morangos

¼ xícara de coco ralado

t2 xícaras de leite de soja

¼ xícara de nozes pecan

1 colher de mel Preparação Corte os maracujás ao meio e retire a polpa do meio. Coloque a polpa em uma peneira e use uma colher para pressionar suavemente a polpa através da peneira. Você quer obter o máximo de polpa possível, pois isso removerá as sementes. Adicione a polpa no liquidificador, juntamente com o leite de soja, nozes pecan, morangos e framboesas. Misture com gelo e mel para um smoothie picante e levemente doce que vai explodir sua mente! Limonada Menta Esta pode não ser tão rica ou recheada como gostaria, mas nada o refresca melhor num dia quente do que esta fantástica limonada. Se você não conseguir encontrar limas e limões, use limões para obter um sabor delicioso. Ingredientes 1 limão

2 limões

3 ou 4 folhas de hortelã

Querida Preparação Esprema os limões no liquidificador e adicione as folhas de hortelã e o mel na xícara também. Rale as raspas de meio limão no liquidificador e esprema o suco de limão também. Adicione água para diluir o suco de limão e misture. Life Hack: Para suas receitas de smoothies saudáveis ​​para perda de peso, use leite de soja. Não só é uma alternativa saborosa ao leite real, mas também tem mais proteína e menos colesterol. Comecei a adicionar leite de soja aos meus smoothies, e isso dá a eles um sabor mais rico e cremoso! Manga Verde-Gurt Este pode parecer estranho, mas é o smoothie verde perfeito para quem quer experimentar coisas novas e estranhas. Tem um sabor ótimo, é carregado com nutrientes e ajudará a preenchê-lo sem adicionar muitas calorias à sua dieta diária. Ingredientes 2 xícaras de iogurte sem açúcar

1 manga

1 punhado de espinafre

2 colheres de mel Preparação Descasque a manga e use uma faca para cortar a polpa da semente. Adicione a carne no liquidificador e coloque o espinafre, iogurte e mel. Adicione água e gelo apenas o suficiente para torná-lo frio e cremoso e misture bem. Estas são algumas das minhas receitas favoritas de smoothies tropicais para perda de peso, bem como para puro prazer quando quero algo saboroso para desfrutar. Deixe um comentário de quais são suas receitas favoritas de smoothies tropicais… Mais

