O que é margarina e por que não é a escolha saudável?

Alimentos De todos os produtos não saudáveis ​​criados como alimentos processados ​​de supermercados tomaram conta de nossas dietas, a margarina deve ser uma das piores e possivelmente a mais estranha e bizarra em seu processo de fabricação. É por isso que esperamos que você vá para a geladeira logo após ler este artigo, jogue aquele pote de margarina no lixo e nunca mais o compre. O processo de fabricação da margarina O que é a margarina exatamente e como é feita? Para fazer a margarina e a gordura vegetal que é usada em grande variedade de alimentos de supermercado, a fábrica química começa com óleos vegetais extraídos de soja, milho, caroço de algodão ou canola sob alta temperatura e pressão e com solventes tóxicos como o hexano. O óleo malcheiroso é então tratado com ácidos e soda cáustica e branqueado pela primeira vez para minimizar o tom de cinza escuro muito pouco apetitoso com que começa. Um segundo processo de desodorização a alta temperatura destrói qualquer coisa que se assemelhe à nutrição no óleo e aumenta a probabilidade de ficar completamente rançoso. Em seguida, o óleo é misturado com um catalisador de níquel e gás hidrogênio em um reator de alta pressão. Isso força os átomos de hidrogênio nas moléculas de ácidos graxos, tornando-os sólidos em vez de líquidos à temperatura ambiente. Esse processo é conhecido como hidrogenação e leva à criação de gorduras trans tóxicas, fortemente ligadas a doenças cardiovasculares. Do reator de alta pressão, a graxa cinza de cheiro nocivo resultante é filtrada para remover o níquel, misturada com emulsificantes e vapor de alta temperatura novamente limpa. Como ninguém em sã consciência comeria esse lodo cinza se pudesse vê-lo como é produzido, os fabricantes o branqueiam novamente e adicionam sabores artificiais, vitaminas sintéticas e a cor amarela para ajudá-lo a se disfarçar de manteiga. Então é assim que a margarina é feita. A questão é: por que diabos comeríamos algo assim? Nenhum animal, pássaro ou inseto o tocará. Mesmo formigas e moscas evitam isso e ainda assim, de alguma forma, estamos convencidos de que a margarina é a escolha saudável. Muito pouco poderia estar mais longe da verdade. Que esse ‘alimento’ perigoso ainda seja recomendado como ‘saudável para o coração’ é uma prova da pouca consideração que certas fundações têm pela pesquisa médica atual, ou mesmo pelo bom senso básico quando os dólares de patrocínio estão envolvidos. Manteiga alimentada com capim é a escolha mais saudável Manteiga de vacas pastando na grama, em vez de ser alimentada com resíduos de milho da produção de etanol, é de longe o tipo mais saudável de manteiga. Embora esteja se tornando mais popular, talvez você ainda precise ir a uma grande loja de alimentos saudáveis ​​ou deli especializada para encontrá-lo. Se você puder, vale a pena estocar para um fornecimento consistente. A manteiga alimentada com capim é particularmente rica em nutrição solúvel em gordura, como vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Também ajuda na absorção de outros nutrientes solúveis em gordura, como carotenóides pró-vitamina A em vegetais. O ácido linoleico conjugado (CLA) é um nutriente que demonstrou ajudar na perda de peso e a manteiga alimentada com capim é considerada uma das melhores fontes dele. Outros ácidos graxos benéficos, como ácido láurico, glicoesfingolipídios e gorduras ômega-3, são encontrados na manteiga natural de animais alimentados com capim e, no geral, são de longe mais importantes do que qualquer preocupação com algumas calorias extras. Alimentos naturais saudáveis, como manteiga alimentada com capim, podem curar e nutrir nossos corpos. O lodo cinza tóxico que sai da fábrica química de margarina está agora sendo associado a doenças crônicas como artrite, Alzheimer e câncer. A substituição de gorduras saturadas como manteiga por poliinsaturados como margarina também demonstrou recentemente aumentar o risco de doença cardíaca coronária. Margarina a escolha saudável? Eu realmente não acho. Você sabia como é feita a margarina que você tem espalhado no pão? Agora que você faz você ainda poderia comê-lo? Eu realmente gostaria de ouvir o que você pensa sobre produtos não saudáveis ​​criados como este sendo chamados de alimentos em primeiro lugar e depois vendidos para nós como saudáveis. Mais

