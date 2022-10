As batatas fritas são um dos alimentos mais insalubres que você come?

Report This Content

Alimentos As batatas fritas são um concorrente sério para os alimentos mais insalubres que as pessoas comem regularmente. Se você quisesse deixar uma pessoa cansada e letárgica, com sobrepeso e com maior risco de problemas de saúde graves, como diabetes e doenças cardíacas, seria difícil encontrar uma junk food melhor do que batatas fritas. Nos EUA cerca de um quarto dos vegetais consumidos são batatas fritas. Isso não é um quarto de batatas, é um quarto de todos os vegetais no total! Os americanos agora comem uma média de quatro porções de batatas fritas por semana para cada homem, mulher e criança. Devemos realmente perguntar o que há de epidemia de obesidade e suas doenças relacionadas? Calorias e gordura em batatas fritas Mesmo uma pequena porção de batatas fritas de lojas de fast food populares contém entre 200 e 340 calorias em média. Mas quem come mais porções pequenas? Uma porção grande de batatas fritas tem entre 370 e 730 calorias. Dessas calorias, geralmente há entre 8 e 17 gramas de gordura, com cerca de 1,5 a 3,5 gramas de gordura saturada para uma porção pequena de batatas fritas. Batatas fritas grandes têm entre 11 e 37 gramas de gordura, com 4,5 a 8 gramas de gordura saturada. Não vamos nem começar com as superdimensionadas, batatas fritas ou combinações de queijo. Eles são obviamente muito piores. Por que as batatas fritas são um dos alimentos mais insalubres Batatas fritas servidas em restaurantes americanos geralmente vêm mergulhadas em óleo de milho antes mesmo de serem fritas. O óleo de milho processado é considerado um dos piores tipos de óleos para o corpo humano. Além da gordura saturada, o óleo de milho tem 60 vezes mais ácidos graxos ômega-6 inflamatórios do que o ômega-3. Alimentos que foram fritos em óleos vegetais hidrogenados como milho, canola e óleo de soja são especialmente prejudiciais à nossa saúde. As gorduras poliinsaturadas que eles contêm tornam-se rançosas com o constante aquecimento e reaquecimento que degrada sua estrutura. Essas gorduras não naturais e danificadas pelo calor estão fortemente implicadas na promoção da inflamação em seu corpo, que é o ponto de partida de muitos problemas e doenças comuns de saúde. Da próxima vez que você passar por um pequeno restaurante de fast food, tente ver onde as batatas fritas são cozidas e a cor marrom suja e a consistência desse óleo à medida que é aquecido repetidamente. Você beberia um copo dele? Bem, parece que muitas pessoas estão todas as semanas nas batatas fritas que comem. Por mais ruim que seja toda essa gordura hidrogenada, as batatas fritas talvez sejam mais propensas a engordar com seus carboidratos de alto índice glicêmico. Em quantidades suficientes, carboidratos de alto índice glicêmico irão aumentar o hormônio insulina na corrente sanguínea, responsável por transportar nutrientes para as células. Infelizmente, quando você zomba dessas batatas fritas gordurosas, a insulina não está transportando nutrientes para suas células (as batatas fritas são tão desnutridas quanto um deserto é de chuva), está transportando gordura. Esses carboidratos digeridos rapidamente são convertidos em glicogênio, que, se você não usar com muito exercício, é armazenado muito facilmente em seu corpo como gordura, então você está obtendo o dobro do potencial de ganho de peso com cada refeição “feliz” . Pode ser útil na próxima vez que você estiver pensando em pedir batatas fritas no McDonald’s, Burger King, KFC ou em uma das centenas de outras lojas de fast food que chamamos de restaurantes hoje em dia, imaginar apenas despejá-las direto na parte de trás do seu calça. Afinal, é aí que eles provavelmente acabarão de qualquer maneira. Gorduras Trans Há outra substância ainda mais insidiosa que pode ser encontrada nos alimentos mais insalubres cozidos ou feitos com óleo vegetal hidrogenado – as gorduras trans. Óleo vegetal parcialmente hidrogenado ou gordura trans é provavelmente o pior tipo de gordura que você pode consumir. Embora tenha havido uma redução significativa em seu uso nos últimos anos na América e tenham sido proibidos em estados como Nova York e Califórnia, eles ainda são muito usados ​​em outros países ao redor do mundo. Testes europeus recentes do teor de gordura trans em batatas fritas encontraram quantidades significativas dessas gorduras perigosas e não naturais, com países como Hungria, Polônia e República Tcheca apresentando os níveis mais altos. As gorduras trans são criadas quando os óleos são hidrogenados (feitos para se ligarem à água em um reator de alta pressão). Usando um processo bizarro envolvendo calor extremo, ácidos e produtos químicos, o processo de hidrogenação reorganiza os átomos de hidrogênio dos ácidos graxos nas ligações duplas, criando uma gordura ‘plástica’ não natural com uma temperatura de fusão mais alta. As empresas de alimentos usam a hidrogenação para reduzir custos e prolongar a vida útil dos produtos, mas as gorduras trans são simplesmente tão perigosas para o corpo humano que realmente deveriam ser consideradas um veneno e seu uso em alimentos proibidos. As gorduras trans são tão prejudiciais porque são suficientemente semelhantes às gorduras normais para que o corpo as incorpore nas membranas celulares, mas uma vez que estão lá, sua estrutura alterada causa estragos em milhares de reações químicas importantes – as mesmas reações que produzem a energia do nosso corpo e nos manter vivos. Eles foram implicados em vários estudos em tudo, desde prejudicar nossa capacidade de regular o colesterol, levando a doenças cardíacas coronárias e derrames, até aumentar o risco de diabetes, doenças hepáticas e câncer. Um estudo recente envolvendo 80.000 mulheres mostrou que para cada 5% de aumento de gordura saturada na dieta, a prevalência de doenças cardíacas aumentava em 17%. No entanto, para apenas um aumento extra de 2% na dieta de gorduras trans, houve um aumento extra de 93% na incidência de doenças cardíacas. Se você vai fritar alimentos, a melhor escolha é o óleo de abacate ou óleo de coco, que permanecem estáveis ​​em altas temperaturas e não contêm gorduras hidrogenadas inflamatórias ou gorduras trans. O azeite, principalmente o azeite virgem, é melhor usado sem aquecimento, ou talvez apenas em fogo muito baixo em certas receitas. Nunca deve ser permitido fumar, pois isso altera sua estrutura e pode criar compostos prejudiciais. O óleo de abacate é realmente superior ao azeite nutricionalmente e também para cozinhar. Mantenha o azeite para saladas e regue com legumes cozidos no vapor. Conteúdo de sal de batatas fritas As batatas fritas são muito ricas em cloreto de sódio e uma pequena porção em um fast food comum contém cerca de 160 mg a 740 mg de sal. Uma porção grande de batatas fritas tem aproximadamente entre 330 e 1530 gramas muito salgadas. Embora essas sejam estimativas de recursos on-line, elas também são provavelmente um exagero grosseiro da ingestão de cloreto de sódio que muitas pessoas derivam de batatas fritas, já que muitos de nós adicionamos sal extra a elas. Os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças recomendam reduzir significativamente a ingestão de sal para diminuir o risco de doenças cardíacas, pressão alta e todos os outros problemas de saúde associados ao consumo excessivo de sal. De fato, eles divulgaram recentemente um relatório que afirmava que centenas de milhares de vidas poderiam ser salvas na próxima década nos EUA, reduzindo o consumo de cloreto de sódio aos níveis recomendados. Infelizmente, isso parece altamente improvável, desde que as batatas fritas carregadas de sal continuem sendo um alimento básico. Um sal muito melhor para cozinhar em casa do que o cloreto de sódio mineral é o sal cristalino do Himalaia. É livre de agentes antiaglomerantes à base de alumínio e possui uma gama completa de minerais benéficos para uma melhor saúde. Acrilamida em batatas fritas Com seus carboidratos de alto índice glicêmico, poliinsaturados inflamatórios e gorduras saturadas, juntamente com níveis potencialmente prejudiciais de cloreto de sódio, batatas fritas não poderiam ter nada pior nelas, poderiam? Parece que eles poderiam. Nos últimos anos, batatas fritas, particularmente aquelas de cadeias de fast food cozidas em temperaturas mais altas, mostraram conter níveis significativos de uma substância potencialmente perigosa chamada acrilamida. A acrilamida se forma quando alimentos contendo carboidratos e o aminoácido asparagina são cozidos juntos em altas temperaturas. As batatas contêm muita asparagina, então fritá-las produz alguns dos níveis mais altos de acrilamida já detectados nos alimentos. Batatas fritas e batatas fritas são reconhecidas como as duas maiores fontes de acrilamida na dieta americana média. fonte deste produto químico prejudicial em nossas dietas. E a declaração da EFSA disse que a acrilamida é cancerígena (potencialmente causadora de câncer) e genotóxica (pode causar danos ao material genético de nossas células). Os cientistas estão apenas aprendendo como a acrilamida ingerida afeta as células do nosso corpo. Mas realmente precisamos esperar 10 anos de ‘mais estudos são necessários’ para descobrir que alimentos como batatas fritas cheias de acrilamida não devem entrar em nossas bocas se quisermos nos manter saudáveis ​​e cheios de energia? Passos simples para evitar batatas fritas e outros fast food A maioria das pessoas acaba comendo fast food quando está com pressa ou estressada no trabalho, mas é simples o suficiente para tirar cinco minutos extras pela manhã e levar alternativas mais saudáveis ​​que economizam dinheiro e mantêm sua energia mais equilibrada e estável. Frutas como maçãs ou bananas e nozes e sementes como amêndoas, castanhas de caju e sementes de girassol e abóbora fazem lanches simples que você pode levar para o escritório a granel no início de sua semana de trabalho. Ter uma variedade de alimentos mais saudáveis ​​como esses e comer em quantidades menores a cada 3 a 4 horas lhe dá uma energia muito mais estável e consistente. Cortar as batatas fritas e outros junk foods de fast food também o ajudará a perder peso, parecer e se sentir melhor e, talvez como um incentivo adicional, parar de dar seu dinheiro a corporações multinacionais que estão deixando muitos de nós acima do peso, cansados fora e insalubre em sua busca implacável de maiores lucros. Conclusão Se você chegou até aqui, espero que se lembre de ler esta página na próxima vez que as luzes brilhantes das lojas de junk food acenarem. A maioria dos alimentos não saudáveis, como batatas fritas, tem um efeito tão negativo na capacidade do seu corpo de perder peso e se manter saudável que é melhor evitar completamente. E se você for corajoso o suficiente, compartilhe este artigo com algumas pessoas de quem você gosta. Alguns podem ler o título e parar por aí. Mas alguns você pode apenas ajudar a viver uma vida mais longa com mais saúde e energia ao fazê-lo. Mais

