Benefícios para a saúde do gengibre e uma receita caseira de chá de gengibre com especiarias

Receitas O gengibre fresco é uma erva pungente e poderosa com muitos benefícios para a saúde, principalmente para a digestão. Aqui está uma olhada no que o torna tão bom para você e uma receita de chá de canela, mel e gengibre para uma maneira simples de fazê-lo em casa. Benefícios para a saúde do gengibre A partir do momento em que você o prova pela primeira vez na língua, o gengibre tem um efeito benéfico no sistema digestivo. Compostos fenólicos como o gingerol ajudam a estimular a saliva na boca e, em seguida, a bile e os sucos gástricos no estômago para melhorar a digestão. Os óleos voláteis de gengibre têm propriedades relaxantes musculares que podem ajudar a aliviar o inchaço, espasmos e cólicas no trato gastrointestinal. Por esse motivo, o chá forte de gengibre é frequentemente usado para ajudar nos sintomas da síndrome do intestino irritável. Aqueles que sofrem de IBS podem achar que fazer este chá de gengibre em casa pode ser um remédio natural eficaz, especialmente se você beber antes de comer. O gengibre também é um tratamento útil para aqueles que sofrem de azia após uma grande refeição. Os compostos da erva demonstraram melhorar a função do esfíncter esofágico inferior. Este músculo, que bloqueia seu estômago e seus ácidos do esôfago, deve se fechar firmemente quando você está digerindo alimentos. No entanto, certos produtos químicos em alimentos processados ​​e a cafeína no café em particular podem interferir nisso. Para quem sofre de azia, definitivamente vale a pena considerar substituir o café e outras bebidas com alto teor de cafeína, como cola, por opções mais naturais, como chá de gengibre. Um poderoso anti-inflamatório, o gengibre é frequentemente relatado como um tratamento benéfico para aqueles que sofrem de artrite reumatóide e osteoporose. Embora as xícaras regulares possam ser eficazes, aqueles que tomam medicamentos prescritos devem consultar um médico antes de tomar mais de duas xícaras por dia de chá de gengibre, caso isso interfira com a medicação. O gengibre é um tratamento natural para vários tipos de náusea e enjôo e o chá é de ação particularmente rápida. De fato, um estudo na revista médica Lancet mostrou que é mais eficaz para o enjoo do que as drogas populares para a doença. É muito reconfortante beber chá de gengibre se você estiver com dor de garganta e a receita à frente, com a adição de mel e canela, é útil até para reduzir os sintomas do resfriado. Na verdade, se você preparar uma xícara forte ao primeiro sinal de dor de garganta, pode nunca se transformar em nada mais. Como fazer chá de canela, mel e gengibre fresco Ingredientes Método Comece com um rizoma de gengibre que seja firme e relativamente livre de manchas. Dê uma boa esfregada em água quente e depois, com uma faca afiada, corte cuidadosamente entre cinco e 10 fatias muito finas. Coloque-os em uma caneca com meia colher de chá de canela do Ceilão e meia colher de chá de mel.

Ferva a água em sua chaleira, mas deixe descansar por um minuto depois de fervida para deixar qualquer sedimento assentar antes de despejá-la. Também vale a pena limpar a chaleira com vinagre regularmente para minimizar os depósitos de crostas, principalmente se você mora em uma área de água dura.

Enquanto a chaleira está fervendo, misture suas fatias de gengibre, canela e mel em sua xícara. Tente esmagar um pouco o gengibre com a colher para liberar ainda mais os óleos benéficos.

Para fazer o chá, simplesmente despeje água quente na caneca e mexa bem. Deixe em infusão por alguns minutos e, em seguida, você pode remover quaisquer pedaços flutuantes de gengibre com uma colher, coar se quiser ou simplesmente soprar para o outro lado antes de beber como eu faço. A verdadeira canela do Ceilão é superior à canela Cassia mais comum em benefícios de sabor e saúde. Tem fortes propriedades anti-inflamatórias, regula o açúcar no sangue e o apetite e pode até ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL. Como o gengibre, a canela é definitivamente uma erva que vale a pena consumir mais em sua dieta. Espero que gostem desta receita de chá de gengibre com especiarias. Acho que o sabor e o cheiro são ótimos e, com todos os benefícios do gengibre para a saúde, é um substituto muito saudável para o café. Por favor, deixe-me saber o que você pensa se você fizer isso por si mesmo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.