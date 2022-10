Os 10 principais alimentos que aumentam o metabolismo

Report This Content

Nutrição

Perda de peso Sua taxa metabólica determina quantas calorias seu corpo queima todos os dias, e acelerar seu metabolismo será a chave para perder peso de maneira saudável. Afinal, se você queimar mais calorias todos os dias, a perda de peso é garantida! Neste post, mostraremos os 10 principais alimentos que aceleram o seu metabolismo! Se você deseja aumentar seu metabolismo, descobrirá que existem muitos alimentos maravilhosos que fazem exatamente isso. Esses alimentos são saudáveis, naturais e deliciosos, e você descobrirá que eles farão maravilhas pela sua saúde. Eles farão seu corpo trabalhar em alta velocidade, garantindo que você queime mais calorias todos os dias. Os 10 melhores alimentos que aumentam o metabolismo e ajudam a perder peso Chá verde O chá verde não é apenas uma saborosa bebida quente, mas é um dos melhores alimentos que aceleram o metabolismo. O chá é rico em ECGC e flavonóides, ambos antioxidantes que darão um impulso ao seu metabolismo. As pequenas doses de cafeína no chá estimularão seu sistema nervoso central e acelerarão seu corpo e queimarão mais calorias. Toranja A toranja é uma daquelas frutas deliciosas que lhe darão um bom chute de vitamina C, mas você sabia que também impedirá seu corpo de produzir tanta insulina? A insulina é o que diz ao seu corpo para armazenar alimentos na forma de gordura, portanto, é importante reduzir a produção de insulina. A fruta também é carregada com fibra, e a fibra ajudará a agitar seu sistema digestivo em velocidades máximas. Amêndoas Todas as nozes contêm muitos ácidos graxos e fibras, mas as amêndoas contêm um pouco mais de gordura do que as outras nozes. A beleza desse tipo de gordura, no entanto, é que é o tipo natural – o tipo que seu corpo pode queimar facilmente como combustível. A gordura nas amêndoas irá estimular a queima de gordura do seu corpo, e seu metabolismo começará a procurar outras fontes de gordura para queimar. No entanto, vá com calma com as nozes, pois elas são bastante calóricas. Peru O peru é carregado de proteína, o que significa que ele nutrirá esses músculos e fornecerá os nutrientes necessários para crescer. Mais massa muscular significa que seu corpo precisa queimar mais energia para manter os músculos abastecidos, e o resultado será um aumento no seu metabolismo. O peru ajuda a construir tecido muscular magro, que é o melhor tipo de músculo para impulsionar seu metabolismo. Maçãs verdes Dizem que uma maçã por dia mantém o médico longe, mas adicionar maçãs verdes à sua dieta pode ajudar a manter a gordura afastada também. Maçãs verdes contêm muita fibra, e a fibra impedirá seu corpo de absorver gordura. As maçãs ajudarão a dar um impulso ao seu metabolismo, e você descobrirá que elas também podem evitar dores de fome e desejos. Eles são agradáveis ​​​​e saciantes, o que significa que o manterão satisfeito por mais tempo. Feijões Os feijões são carregados com proteína magra, o que significa que eles construirão músculos sem fornecer ao seu sistema digestivo toda a gordura que obtém da carne e dos produtos animais. Seu corpo terá que trabalhar duro para digerir os grãos, e isso gastará mais energia. A comida levará mais tempo para digerir e você descobrirá que ficará satisfeito por muito mais tempo graças às leguminosas ricas em fibras. Brócolis Cálcio e vitamina C são dois dos nutrientes que aumentam o metabolismo encontrados no brócolis, e os dois formam um ótimo par. A vitamina C ajudará seu corpo a absorver mais cálcio dos alimentos que você come, e o cálcio fará com que sua gordura seja efetivamente queimada. O vegetal verde escuro também contém muita clorofila, outro nutriente eficaz para aumentar o metabolismo. Canela A canela é rica em todos os tipos de substâncias químicas maravilhosas com nomes muito longos e complicados de pronunciar, mas basta dizer que a especiaria é rica em nutrientes. Você pode equilibrar os níveis de açúcar no sangue, promover o metabolismo saudável do açúcar e diminuir o colesterol graças ao tempero. Pimenta Se for picante, é bom para o seu metabolismo. Pimentas vermelhas e verdes picantes contêm capsaicina, o nutriente que lhe dá o toque picante. A capsaicina manterá seu corpo queimando calorias por muito tempo depois de comer, e você descobrirá que sua frequência cardíaca e seu metabolismo serão muito mais rápidos graças a esse incrível nutriente picante. Iogurte O iogurte é rico em cálcio, o nutriente de queima de gordura premium nos alimentos. Ele também contém proteínas, que ajudarão a construir músculos. É preciso muito trabalho para o seu corpo processar o iogurte, então ele queimará mais calorias do que os alimentos que são mais fáceis para o seu sistema digestivo. Como um bônus adicional, as bactérias do iogurte manterão seu sistema digestivo funcionando a todo vapor! Esses alimentos que aumentam o metabolismo são facilmente acessíveis, encontrados em todos os supermercados e são simples de adicionar ao seu cardápio. Conclusão Coma o máximo possível desses 10 principais alimentos que aumentam o metabolismo todos os dias, e você terá seu metabolismo funcionando em alta velocidade! Mais

