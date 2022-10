Usando amêndoas para perda de peso, mais energia e melhor pele

Report This Content

Alimentos

Perda de peso Muitas pessoas evitam nozes como amêndoas quando querem perder peso, pensando que são muito ricas em calorias. Mas as nozes são pequenas potências de nutrição e obter uma boa variedade de vitaminas, minerais e outros nutrientes em sua dieta é exatamente o que é necessário para ajudar a diminuir os desejos de carboidratos que levam ao cansaço e ao ganho de peso. A maioria das nozes também é rica em gorduras saudáveis ​​que proporcionam altos níveis de saciedade, aquela sensação de saciedade que elimina a fome e o manterá satisfeito com o que você comeu por muito mais tempo do que um lanche “baixo teor de gordura” à base de grãos. Além disso, as nozes de digestão lenta fornecem um tipo de energia muito mais sustentado do que a corrida e a queda de energia baseada em carboidratos simples. É por isso que adicionar mais amêndoas à sua dieta, e particularmente comê-las de uma certa maneira, pode ajudá-lo a perder peso em vez de ganhá-lo e parecer e se sentir muito melhor fazendo isso. Amêndoas para perder peso Enquanto muitas nozes compartilham benefícios nutricionais semelhantes e gorduras saudáveis ​​​​que enchem você, as amêndoas são especialmente boas para perda de peso. Vamos dar uma olhada nas razões para isso. As amêndoas são uma ótima fonte de ácidos graxos monoinsaturados saudáveis ​​para o coração, do mesmo tipo que os encontrados no abacate e no azeite. O ácido oleico é a principal gordura monoinsaturada das amêndoas e tem sido associado a uma redução nos níveis insalubres de colesterol LDL e a um menor risco de doenças cardíacas e câncer de mama para as mulheres. Eles contêm bons níveis de minerais como manganês, cobre e magnésio, bem como vitaminas do complexo B como riboflavina, niacina e biotina. Esses nutrientes específicos são essenciais para os processos celulares que ativam a produção de energia em seu corpo. E qualquer coisa que o ajude a se sentir mais ativo e enérgico só pode ser uma coisa boa para perder peso. As amêndoas também são particularmente ricas em vitamina E para proteger seu sistema cardiovascular dos danos dos radicais livres e manter seu coração saudável e bombeando. Estudos como este do International Journal of Obesity descobriram que as pessoas que seguem uma dieta restrita com adição de amêndoas perdem consideravelmente mais peso do que aquelas na mesma dieta restrita com as mesmas calorias de carboidratos complexos adicionados. Isso ocorreu apesar do fato de que a dieta aprimorada com amêndoas continha 39% de gordura total (principalmente monoinsaturadas), enquanto a dieta de carboidratos complexos tinha apenas 18% de gordura total. Tanto para o velho pensamento ‘uma caloria é uma caloria’. Um punhado de amêndoas não é apenas melhor para você e vai enchê-lo por mais tempo do que alimentos à base de grãos (o que significa que você vai comer menos de qualquer maneira), eles parecem ter um efeito mais pronunciado na perda de peso, mesmo quando as calorias são medidas pelos cientistas para serem idênticos. Outro fator nutricional que torna as amêndoas tão boas para reduzir a gordura corporal são seus altos níveis de proteína. Aumentar os níveis de proteínas e gorduras saudáveis ​​em sua dieta enquanto diminui os carboidratos processados ​​faz uma grande diferença para o seu sucesso na perda de peso. Melhor Pele com Amêndoas Embora o óleo de amêndoa seja um tratamento natural popular para a pele, as amêndoas também têm alguns benefícios poderosos para a pele quando você as come regularmente. No topo da lista está o seu rico teor de vitamina E. Alimentos naturalmente ricos em vitamina E, como amêndoas, contêm uma mistura de tocoferóis e tocotrienóis, que são a verdadeira forma de vitamina E e são muito mais poderosos do que a maioria dos suplementos regulares que contêm apenas alfa-tocoferol. A vitamina E é tão benéfica para a pele devido à maneira como protege as proteínas de colágeno e elastina que “colam” as células da pele dos danos dos radicais livres. Colágeno e elastina são vitais para uma pele firme e jovem. Quanto mais eles quebrarem, mais cansada e seca sua pele parecerá, eventualmente levando a linhas finas e rugas. Comer amêndoas regularmente pode ajudar a fornecer vitamina E protetora para as células da sua pele e mantê-la com uma aparência mais jovem por mais tempo. Talvez pense em um saco deles como um lifting nutricional natural e saboroso. As amêndoas também têm outra arma secreta para proteção facial em suas finas peles marrons. Altos níveis de até vinte flavonóides antioxidantes diferentes foram detectados que trabalham em conjunto com a vitamina E para defender sua pele contra danos ambientais. Muitos dos nutrientes das amêndoas, como ácido oleico, vitamina E, cobre, magnésio e manganês, também estão associados a cabelos saudáveis. Perda de peso, pele boa e cabelo melhor – as amêndoas realmente parecem ser um alimento excepcional para melhorar sua aparência. Aqui está um pequeno vídeo explicando os benefícios para a saúde das amêndoas. Como comer amêndoas para perda de peso Uma das melhores maneiras de comer amêndoas se você estiver preocupado em perder peso é usá-las como um lanche substituto. Se você nunca experimentou isso antes, ficará surpreso com o quão bem Mixed Nuts o satisfaz, especialmente se você mastigá-los corretamente e realmente saboreá-los. Você pode adicionar uma pequena maçã, cenoura ou outra fruta ou vegetal saudável, mas a chave é evitar pão ou outros alimentos de grãos ao mesmo tempo. Dessa forma, você não obtém altos níveis de insulina liberados no sangue que o deixam com fome novamente logo depois e anulam qualquer chance de acessar a gordura corporal armazenada como energia. Outras boas maneiras de adicionar amêndoas à sua dieta incluem cortá-las em um processador de alimentos ou esmagá-las em uma tábua de cortar em um saco com um pote pesado e polvilhar em saladas ou em batatas fritas saudáveis. Eles são ainda bons adicionados a smoothies ou completando um pote de iogurte natural. Com tantos usos diferentes para essas nozes saudáveis, vale a pena guardar um saco extra na geladeira para um suprimento regular. Você notou uma diferença usando amêndoas para perda de peso ou para melhorar sua pele ou níveis de energia? Existem outras nozes que você gostaria de ler sobre os benefícios para a saúde? Deixe-me saber nos comentários abaixo e veremos como cobri-los em breve também. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

