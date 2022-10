Tônico Fígado Suco de Maçã, Beterraba e Cenoura

Suco

Um fígado saudável é um elemento de vital importância para uma boa saúde, mas a maioria de nós raramente presta muita atenção a ele, a menos que sejamos forçados a isso. Com uma estimativa de 30 milhões de americanos afetados por doenças do fígado, este é um problema de saúde sério e crescente.

Embora esta receita de suco de maçã, beterraba e cenoura não possa compensar uma dieta cheia de fast food e álcool em excesso, é um tônico e rejuvenescedor reconhecido para o fígado que pode ajudar a aliviar a carga do órgão de limpeza mestre do seu corpo e melhorar o caminho você olha e sente.

Para muitas pessoas, seu pobre fígado sobrecarregado se esforça muito para filtrar e desintoxicar todos os poluentes alimentares e ambientais que são enviados a ele todos os dias.

Uma vez que o nível dessas toxinas começa a ficar muito alto para o fígado lidar sozinho, ele recrutará sua pele para tentar se livrar do excesso, muitas vezes levando a problemas de pele e olheiras sob os olhos. Dores de cabeça regulares e cansaço geral e letargia também podem ser sintomas de um fígado sob tensão.

Preparar e beber uma mistura de suco fresco de cenoura, beterraba e maçã é uma maneira simples e eficaz de ajudar a limpar o fígado e aumentar a taxa de eliminação de toxinas do corpo.

A magia do suco fresco

Ao contrário dos sucos comerciais açucarados e tratados termicamente, os sucos de frutas e vegetais frescos estão cheios de enzimas poderosas, antioxidantes e outros nutrientes que você pode sentir poucos minutos depois de tê-los. Na verdade, beber suco recém-extraído foi comparado a uma transfusão de energia das plantas envolvidas nas células do seu corpo.

Como há tão pouca digestão necessária, essa é uma das maneiras mais rápidas de fornecer nutrientes a órgãos importantes, como o fígado. Sucos de vegetais frescos, em particular, são tão poderosos que muitas vezes são componentes centrais de tratamentos naturais para várias doenças e têm um efeito de limpeza e rejuvenescimento em todo o corpo.

Uma coisa importante a notar com sucos frescos é que eles não se conservam. Embora o limão fresco seja adicionado a esta receita de suco de cenoura para ajudar a prevenir a oxidação, é realmente melhor beber imediatamente depois de fazê-lo para obter o máximo benefício.

Aqui está um vídeo interessante mostrando como fazer tônico diário para o fígado.

Ingredientes do tônico de fígado para 2

3 cenouras orgânicas grandes ou 4 médias

O suco de cenoura é altamente alcalinizante para o corpo e ajuda a liberar o fígado de resíduos tóxicos que podem se acumular lá. Acredita-se que essas propriedades alcalinas e sua riqueza de vitaminas e minerais ajudam a limpar o sangue de contaminantes e melhorar os olhos e a pele.

Cenouras espremidas na hora são uma das fontes mais conhecidas de pró-vitamina A beta-caroteno e alfa-caroteno para proteger seu corpo dos danos dos radicais livres. Esses nutrientes antioxidantes são convertidos em vitamina A quando necessário e, na verdade, são armazenados nas células do fígado.

Níveis baixos geralmente são encontrados em pacientes com doenças hepáticas como cirrose e é importante obter uma quantidade adequada de vitamina A para uma boa saúde em geral.

O suco de cenoura também é uma ótima fonte de vitamina C, vitamina K e várias vitaminas do complexo B. Além disso, eles podem ser ricos em potássio, cálcio, magnésio e minerais como molibdênio e cobre, se cultivados em solos decentes. Uma maneira de aumentar as chances de um alto teor de minerais é escolher cenouras orgânicas. As cenouras são um daqueles vegetais que você realmente deseja cultivar organicamente se valoriza sua saúde.

1 maçã orgânica grande ou 2 pequenas

Orgânico é melhor, pois as maçãs são frequentemente pulverizadas com pesticidas que você realmente não quer em seu corpo. Especialmente porque estamos tentando ajudar o fígado aqui em vez de aumentar sua carga. Pelo menos, mergulhe as maçãs em água quente e vinagre e esfregue-as bem.

Além de todos os outros benefícios para a saúde da maçã, eles são um ótimo desintoxicante geral e são ricos em pectina. A pectina é um tipo de fibra que se liga a toxinas em seus intestinos à medida que são digeridas para que possam ser excretadas com segurança, bem antes que seu fígado tenha que lidar com elas.

Dessa forma, comer maçãs regularmente, bem como usá-las em sucos e smoothies especiais, ajudará a aliviar a carga de trabalho do fígado e melhorar sua saúde geral.

O suco de um limão fresco

Além dos altos níveis de vitamina C e ótimo acabamento, limão fresco é adicionado ao coletor de suco antes do suco para ajudar a evitar a oxidação.

1 beterraba orgânica

A beterraba ou beterraba são uma rica fonte de fitonutrientes como a betanina, que possuem fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, juntamente com um efeito estimulante nas várias vias de desintoxicação do corpo e especialmente do fígado.

A betaína é outro nutriente identificado na beterraba que promove o fluxo da bile para uma melhor digestão e melhora a desintoxicação do fígado. Na verdade, o suco de beterraba é tão poderoso que acredita-se que ajude a regenerar as células do fígado e limpar os depósitos de gordura causados ​​​​por anos de consumo de álcool.

Opcional: Um pedaço de gengibre de uma polegada de comprimento.

O gengibre contém compostos para estimular uma melhor digestão e pode ajudar a proteger o fígado dos danos oxidativos que podem desempenhar um papel em doenças como fibrose hepática e desenvolvimento de fígado gorduroso.

É opcional se você não gosta do chute de gengibre ardente, mas é bom ter se puder. Costumo adicionar o dobro dessa quantidade, mas o gengibre é um ingrediente que você realmente notará, então comece com um pedaço menor e veja se gosta.

Como fazer um tônico de fígado de suco de maçã, beterraba e cenoura

Obviamente, você precisa de um espremedor para fazer suco fresco e os de melhor qualidade não apenas duram mais, mas também fornecem uma quantidade maior e um suco mais rico em nutrientes. Juicers mastigadores são de longe o melhor tipo e melhor valor para sua carteira e sua saúde a longo prazo, se você suco regularmente.

Antes de começar a fazer suco, coloque alguns cubos de gelo e o suco espremido do seu limão (menos os caroços) no fundo do jarro de coleta. Dependendo do tamanho da alimentação do seu espremedor, você pode ter que cortar as maçãs e a beterraba em metades ou quartos, embora a maioria dos espremedores hoje em dia deva lidar com as cenouras inteiras.

Lave e esfregue os ingredientes, ligue o espremedor e comece com a beterraba. Em seguida, esprema as cenouras e o gengibre, se você estiver usando, seguido pelas maçãs por último. É quase uma pena misturar as cores brilhantes no jarro de coleção, mas o sabor ficará melhor se for misturado.

Desfrute imediatamente do seu sumo fresco de maçã, beterraba e cenoura. É bom beber devagar e saboreá-lo na língua um pouco antes de engoli-lo.

Conclusão

Beber este tônico para o fígado e suco de desintoxicação alguns dias por semana durante quinze dias deve ter alguns efeitos visíveis no seu humor e níveis de energia e começar a melhorar o tom da sua pele.

Você pode acabar gostando tanto que deseja tê-lo a longo prazo e ver o que ele pode fazer para melhorar a função do fígado e, por associação, sua aparência, imunidade geral e, finalmente, sua saúde geral.

