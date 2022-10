A melhor omelete saudável para o café da manhã

Report This Content

Receitas Aqui está uma receita para uma omelete extremamente saudável, saborosa e cheia de nutrição. Na verdade, acho que você teria dificuldade em encontrar um café da manhã melhor para começar o dia. Os ovos caipiras estão cheios de proteínas e nutrientes de alta qualidade como vitamina A, colina, luteína, folato, fósforo, zinco e selênio. Eles vão enchê-lo por muito mais tempo do que cereais ou torradas pela manhã e fornecer uma energia mais constante e consistente. Não se deixe levar pelo teor de gordura nas gemas. As gorduras saudáveis ​​​​nas gemas podem realmente ajudá-lo a queimar gordura. Portanto, não há necessidade de fazer uma omelete de clara de ovo, mesmo se você estiver controlando seu peso. Há muitos tipos diferentes de alimentos saudáveis, ervas e especiarias nesta receita de omelete. Você não precisa adicioná-los todos se não os tiver, mas a combinação funciona bem e quanto mais, melhor. Ingredientes da omelete 2 ovos grandes criados ao ar livre. Estes são melhores para você do que os ovos de supermercado padrão e realmente valem um pouco mais. Um quarto de abacate, fatiado. Abacates são ricos em gorduras monoinsaturadas saudáveis ​​e possuem uma riqueza de nutrientes benéficos. Não tenha medo do teor de gordura desta receita. Contanto que você evite comer pão com ele, essas gorduras saudáveis ​​podem realmente ter um efeito positivo na redução do peso corporal devido à maneira como satisfazem a fome e normalizam os níveis de açúcar no sangue. Dois cogumelos shiitake fatiados. Esses cogumelos asiáticos anticancerígenos são ótimos em omeletes, se você puder obtê-los. Cogumelos comuns podem ser suficientes, mas vale a pena procurar shiitakes por seu sabor rico e muitos benefícios para a saúde. 1 cebolinha (cebolinha), picada. Meia colher de chá de salsa seca em flocos ou um raminho picado da erva fresca. 1 dente de alho amassado ou fatiado finamente. Meia colher de chá de açafrão em pó. A cúrcuma combina surpreendentemente bem com ovos e é uma especiaria antioxidante e anticancerígena. Esta versão com alto teor de curcumina em particular é tão boa para você que vale a pena adicionar a qualquer receita que você puder. Uma pitada de leite orgânico de vaca ou de preferência de cabra ou creme. Substitutos do leite como amêndoa, avelã ou alternativas à base de coco também podem ser usados, mas vale a pena evitar o leite de soja pelos compostos estrogênicos altamente questionáveis ​​nele. Como é o leite normal, infelizmente para os antibióticos e problemas hormonais. Óleo de abacate virgem prensado a frio ou manteiga alimentada com capim para fritura suave. Sal cristal rosa do Himalaia e pimenta preta rachada para temperar. Opcional: Uma pitada de queijo feta de leite de cabra orgânico. Este é um dos tipos de queijos mais saudáveis ​​com um sabor picante acentuado que realmente vai bem nesta omelete. Um grande tomate seco ao sol, picado. Procure tomates secos ao sol em azeite, em vez de óleos inflamatórios de girassol ou canola. Idealmente orgânico e não sulfurado também. Tomates secos ao sol adicionam um sabor incrível e acho que certamente devem ser permitidos com todos os outros ingredientes benéficos nesta omelete. Como fazer a omelete saudável final Despeje um pouco de óleo de abacate em sua frigideira menor e deixe cobrir o fundo. Frigideiras grandes espalharão a mistura de ovos muito fina para crescer, então uma panela menor é melhor se você tiver uma. Também é melhor fazer essas omeletes uma de cada vez. Adicionar o dobro dos ingredientes dificultará o cozimento adequado. Pique a cebolinha relativamente finamente e deixe fritar suavemente em fogo baixo na frigideira. Adicione os cogumelos picados e o tomate seco e deixe cozinhar um pouco enquanto mistura o resto dos ingredientes. Ligue a grelha do forno para médio e em uma tigela quebre os ovos e bata-os com um garfo. Adicione o açafrão, a salsa, um pouco de leite e o queijo feta e bata-os até que estejam bem misturados. Ainda em fogo baixo, adicione o alho esmagado na frigideira e mexa. Embora cheire bem, você não quer deixar o alho dourar ou perderá muitas de suas propriedades saudáveis. Em seguida, pique o abacate sobre o restante dos ingredientes e na frigideira e despeje imediatamente a mistura de ovos por cima. Tempere com um pouco de sal do Himalaia e pimenta-do-reino moída. Aumente o fogo um pouco para médio baixo, enquanto a grelha do forno também deve estar aquecendo, e deixe sua omelete cozinhar por cerca de um minuto a um minuto e meio. Quando você ver as bordas começando a ficar sólidas, retire-o da chapa quente e coloque-o sob a grelha, a não mais de 5 cm de distância. Levará mais um minuto ou dois para cozinhar, mas fique de olho, pois uma omelete cozida demais não é tão boa. O momento ideal é quando começa a subir ou tem os primeiros toques de marrom claro no topo. Na verdade, gosto dele ainda um pouco escorrendo por dentro quando sai pela primeira vez e até desliga a grelha assim que o centro da omelete parece sólido. Quando estiver pronto, retire e agite a frigideira para frente e para trás para soltá-la. Despeje metade da frigideira em um prato e dobre ao meio. Decore com um pouco mais de salsa fresca se tiver e pimenta preta rachada e aproveite imediatamente. Quente e deliciosa, esta é uma omelete muito saudável e um ótimo café da manhã para começar a manhã. E aqui está um vídeo sobre o básico da omelete francesa! Há Há mais alguma coisa que você adicionaria à minha omelete final? Deixe-me saber o que você pensa disso se você fizer isso e qualquer dúvida sobre a receita que você possa ter. Mais

