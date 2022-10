Uma receita de guacamole de café da manhã com abacate

Report This Content

Receitas Este delicioso guacamole de café da manhã com abacate é um de uma série de cafés da manhã mais saudáveis ​​que o encherão de manhã e fornecerão altos níveis de nutrição. Tomar isso em vez de cereais ou torradas também manterá o açúcar no sangue estável e será muito mais provável que evite a queda de energia no meio da manhã que tantas pessoas experimentam diariamente. Embora seja mais rico em gordura e calorias do que, digamos, uma tigela de flocos de milho ou torradas com geléia de morango, o efeito que tem na química do seu corpo é muito diferente. As gorduras principalmente monoinsaturadas do abacate são altamente benéficas para a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol LDL e melhorando o cabelo e a pele. Eles também são mais propensos a serem usados ​​como energia de queima lenta do que as gorduras poliinsaturadas ou mais saturadas. As calorias dos abacates não são tão importantes quanto o efeito nos níveis de açúcar no sangue. Contanto que você não tenha esse guacamole de abacate no café da manhã em cima de algumas fatias de pão branco, é muito improvável que você armazene essas calorias como gordura corporal. Isso ocorre porque o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura, a insulina, não é acionado por alimentos ricos em gordura e de queima lenta, como o abacate, da mesma forma que é por carboidratos de alto índice glicêmico, como o pão. Agora vamos à receita: Ingredientes do guacamole do café da manhã para 2 1 abacate Hass maduro. Pressione suavemente o polegar na extremidade mais larga do abacate para verificar se está maduro. Deve parecer a ponta do seu nariz se estiver pronto. Não esprema o meio dos abacates, pois você só os machucará. 1 tomate grande ou 2 pequenos, picados grosseiramente. Certifique-se de escolher bons tomates com alguma cor e sabor para esta receita, em vez de variedades pálidas mais baratas. Meio limão, espremido. 1 cebolinha (cebolinha), finamente picada. 1 dente de alho, esmagado. Sal cristal do Himalaia e pimenta preta moída, de preferência pimenta Tellicherry, para temperar. Como fazer guacamole de café da manhã com abacate Este café da manhã com abacate deve ser rápido, simples e saudável. Eu gosto de ter alguma textura, então eu não amasso tanto quanto algumas receitas de guacamole. Claro que você é bem-vindo para ir mais longe, dependendo do que você gosta, mas aqui está como eu faço isso. Comece cortando finamente a cebolinha, especialmente a ponta branca grossa. Pique o tomate na textura que você gosta com uma faca serrilhada. Faça isso de costas para você, em vez de para você, caso alguma semente jorre. Corte o abacate ao meio e gire suavemente para abri-lo. Se você está fazendo esta receita para um e só quer usar metade, você pode regar o lado com a semente restante com um pouco de suco de limão. Enrole-o com um filme plástico para manter na geladeira para outra refeição em breve. Retire a polpa com uma colher para uma tigela grande e amasse-a grosseiramente com um garfo. Despeje o suco de limão sobre a polpa e dobre o tomate picado, a cebolinha picada e o alho esmagado. Tempere com sal cristal do Himalaia e muita pimenta preta do seu moedor. Misture tudo novamente e sirva imediatamente. Sendo para o café da manhã, este guacamole obviamente não deveria ser comido com salgadinhos de milho. Algumas pessoas vão pensar que iria bem no pão. Eu definitivamente recomendo tentar por conta própria primeiro. É muito farto assim como é e o pão branco pode afetar negativamente os níveis de açúcar no sangue e promover o ganho de peso. Se você realmente quer comê-lo no pão, experimente o pão de centeio tradicional muito mais saudável torrado. Conclusão Espero que você goste da minha receita de guacamole de café da manhã com abacate. Provavelmente é um pouco diferente dos cafés da manhã com os quais a maioria das pessoas está acostumada, mas tem um sabor ótimo e o manterá satisfeito pela manhã por muito mais tempo do que os alimentos à base de grãos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

