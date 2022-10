Como evitar a acrilamida nos alimentos

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição A acrilamida é uma substância tóxica que se forma quando alimentos contendo carboidratos simples e o aminoácido asparagina são cozidos juntos em altas temperaturas. Uma declaração da Agência Europeia de Segurança Alimentar disse que a acrilamida nos alimentos é cancerígena (potencialmente causadora de câncer) e genotóxica (pode danificar o material genético das células). Coisas muito insalubres esta acrilamida. Infelizmente, se você fritar, grelhar, torrar ou assar certos tipos de alimentos, ou comer versões processadas que já foram, será muito difícil evitar completamente. Batatas fritas, batatas fritas, torradas queimadas e alimentos com carboidratos assados, grelhados ou assados ​​são os mais propensos a conter acrilamida. Os níveis parecem aumentar quanto mais cozido e queimado o alimento estiver. Quanto mais escura a torrada, batatas fritas, batatas fritas, biscoitos, etc., pior pode ser a exposição a este composto potencialmente perigoso. Então parece que aquelas crostas marrons escuras em seu pão que seus pais lhe disseram para comer não eram tão boas para você, afinal. Pequenas quantidades de acrilamida também são usadas no tratamento de água, mas os níveis desse produto químico em nossa água potável são rigorosamente monitorados e regulados para evitar contaminação. A Food Agency, por outro lado, parece relutante ou incapaz de tentar fazer o mesmo para os níveis significativamente mais altos (às vezes até 500 vezes mais altos) encontrados em alimentos comuns. Isso não é muito surpreendente quando você pensa em algumas das grandes empresas de manufatura e fast food que seriam afetadas. Então, como sempre, cuidar da sua saúde depende de você. 7 maneiras de minimizar sua exposição à acrilamida em alimentos Um corpo saudável recebendo bons níveis de antioxidantes em suas refeições e comendo uma variedade de alimentos nutritivos deve ser capaz de lidar com alguma exposição à acrilamida, mas faz sentido minimizar e, sempre que possível, evitar algumas das maiores fontes à frente. 1. Corte direto nas batatas fritas e batatas fritas Estes são dois dos piores culpados e são alimentos lixo de qualquer maneira, prejudiciais à sua saúde e completamente desprovidos de quaisquer qualidades nutricionais redentoras. Na verdade, as batatas fritas, como são feitas hoje, podem ser um sério concorrente para a comida popular mais gordurosa e insalubre que existe. 2. Evite cozinhar torradas até que estejam queimadas Diminua o tempo da torradeira alguns entalhes para que o pão fique apenas torrado. Se você queimá-lo, raspe-o ou melhor ainda jogue-o fora. Mesmo se você não torrar o pão, a crosta provavelmente conterá os níveis mais altos de acrilamida e pode valer a pena cortar o sanduíche antes de comê-lo. 3. Armazene as batatas em um local fresco e escuro se você for assar, fritar ou assar Isso pode ajudar a impedi-los de formar muitos açúcares simples – o precursor da formação de acrilamida. Deixar de molho e depois secar as batatas antes de usá-las também pode ajudar a remover parte do teor de açúcar. Pesquisas mostram que batatas cozidas ou cozidas no vapor não parecem produzir acrilamida como assar, fritar ou assar. Esta é uma maneira mais saudável de cozinhar vegetais de raiz de qualquer maneira, particularmente no vapor, que também mantém a maioria dos nutrientes. 4. Escolha uma torra mais leve de café moído na hora se você beber O café instantâneo torrado escuro demonstrou ter níveis muito altos de acrilamida. Assaduras mais leves podem reduzir, mas não evitam completamente a exposição. 5. Pare de Fumar Talvez uma das maneiras menos fáceis de reduzir a ingestão de acrilamida nesta lista, mas o fato é que esse produto químico tóxico foi encontrado na fumaça do cigarro (reconhecidamente junto com dezenas de outros produtos químicos tóxicos, muitos dos quais são ainda piores). Se você ainda está fumando, os outros pontos desta lista são ainda mais importantes, pois quanto maiores os níveis de exposição à acrilamida, de todas as várias fontes em um dia, maior o risco de alterações potencialmente cancerígenas nas células do seu corpo. 6. Tente evitar que a comida fique muito marrom e cozida demais Especialmente se você estiver assando, assando, grelhando ou fritando alimentos ricos em carboidratos, como batatas ou trigo. A temperatura pode diminuir um pouco? Quanto maior o tempo de cozimento e quanto maior a temperatura, maior o potencial de formação de acrilamida. 7. Tome N-acetil-cisteína O suplemento N-acetil-cisteína, que também ajuda a repor os níveis naturais do antioxidante glutationa, pode ter um efeito protetor específico contra a acrilamida nos alimentos, de acordo com alguns estudos em animais. Se este for o caso, tomá-lo com alimentos com carboidratos assados, fritos ou assados ​​pode ajudar a minimizar qualquer dano potencial. Mas a melhor proteção é reduzir os alimentos fritos, assados, assados ​​​​e processados ​​​​e substituí-los por alternativas melhores, como mais vegetais cozidos no vapor em suas refeições e nozes, sementes e frutas para lanches. Já sabíamos que a maioria desses alimentos não eram tão bons para nós com todos os carboidratos simples, açúcar, sal e gorduras hidrogenadas neles. A questão da acrilamida só tende a mostrar que eles são ainda um pouco piores e torna o caso muito mais forte para uma maneira mais saudável de comer. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report