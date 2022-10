Pão Branco vs Pão Integral – Qual é a Diferença e 3 Opções Mais Saudáveis

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Alimentos Apesar de sua popularidade, uma fatia de pão branco é uma coisa particularmente insalubre para colocar em seu corpo. Para fazê-lo, eles retiram do grão de trigo quase todos os seus nutrientes e fibras, geralmente o alvejam com dióxido de cloro tóxico, bromato de potássio ou peróxido de benzoíla e, em seguida, tratam o amido refinado sem vida com produtos químicos como azocarbonamida, monoestearato de polioxietileno e cloreto de amônio. Agora virtualmente desprovida de qualquer coisa que se assemelhe à nutrição, a farinha resultante é transformada em um pão que é, em um sentido digestivo, mais semelhante ao açúcar de mesa do que o grão de trigo integral e seu corpo o trata como tal. Sempre que você come grandes quantidades de carboidratos refinados, como pão branco, é provável que altos níveis de insulina sejam produzidos para lidar com isso. O hormônio insulina remove da corrente sanguínea os açúcares rapidamente absorvidos que você acabou de comer, onde eles representam um perigo para o seu corpo. Em seguida, converte-os, primeiro em glicogênio e depois em triglicerídeos para armazenamento nas células de gordura do seu corpo. Embora algumas gorduras ingeridas com uma grande refeição de carboidratos também possam ser armazenadas, são os alimentos refinados com alto índice glicêmico, como o pão branco, que mais estimulam a produção de insulina, levando às condições ideais para o ganho de peso. Às vezes, os fabricantes adicionam algumas vitaminas e minerais produzidos sinteticamente que seu corpo tem problemas em utilizar. Eles então afirmam que o pão é ‘enriquecido’. Um termo ambicioso que alguns podem pensar depois do que fizeram com ele. Qual é a diferença entre pão branco e pão integral? A maioria dos pães brancos feitos de farinha de trigo refinada não dá nada ao seu corpo. Na verdade, não é apenas um alimento de primeira linha para ganho de peso, você vai precisar de mais enzimas, vitaminas e minerais dos outros alimentos que você come apenas para lidar com a digestão. Dado tudo isso, faria sentido mudar para pão integral ou multigrãos, certo? Infelizmente não. Em algumas manufaturas extremamente preguiçosas, mas de marketing inspirado, grande parte do pão ‘marrom’ que você encontrará no supermercado é simplesmente o mesmo pão branco com coloração marrom, geralmente caramelo, adicionado de volta a ele. Dificilmente a escolha mais saudável é feita para ser. Da mesma forma, o pão ‘integral’ com um pouco de gérmen de trigo quimicamente tratado adicionado de volta, ou ‘multigrãos’, com uma pitada de grãos amolecidos, dificilmente compensa o que o ingrediente principal – farinha de trigo refinada – passou. O fato é que a grande maioria dos pães dos grandes fabricantes são apenas pequenas variações, um pouco de coloração aqui, uma pitada de sementes ali, do mesmo pão processado extremamente insalubre. Se você deseja se manter saudável e, especialmente, se deseja perder peso, é melhor abandonar sua dieta ou substituí-los por algumas das alternativas mais saudáveis ​​à frente. E o Pão de Trigo Integral? O verdadeiro pão de trigo integral, se você puder encontrá-lo, deve ser uma opção mais saudável. O pão de trigo integral é feito com o gérmen de trigo e o farelo incluído e esperamos que não seja tão processado ou cheio de aditivos químicos como a maioria dos pães comerciais. Seu maior teor de fibras ajuda a retardar sua digestão e, portanto, seu efeito no açúcar no sangue e nos níveis de insulina que armazena gordura não deve ser tão pronunciado. Mesmo com tudo isso, é discutível se até o pão de trigo integral é uma opção verdadeiramente saudável. O problema é o próprio trigo. Talvez, com exceção do milho, nenhum grão tenha sido tão hibridizado e adulterado nos últimos 50 anos. Os níveis de glúten em particular, uma proteína alergênica com a qual cada vez mais pessoas parecem ter problemas para lidar, aumentaram drasticamente devido a programas de reprodução seletiva. A hibridização também empregou algumas técnicas altamente questionáveis ​​para transformar o trigo tradicional no que é hoje. Estes incluem a exposição de sementes de trigo à irradiação gama e azida de sódio tóxica para induzir mutações. O objetivo nunca foi fazer um alimento mais saudável e algumas pesquisas sugerem que compostos como a gliadina no trigo foram deliberadamente alterados para ajudar a estimular o apetite. 3 Substituições Mais Saudáveis A página Por que o pão engorda entra em detalhes sobre todas as razões pelas quais é melhor evitar alimentos à base de grãos por um tempo se você quiser ser um pouco mais magro. Se você está feliz com seu peso e ainda gostaria de comer pão de vez em quando, aqui estão 3 substitutos relativamente saudáveis. 1. Pão de Centeio Embora seja um pouco mais difícil de encontrar nas prateleiras dos supermercados dominadas por versões de trigo processado, o pão de centeio geralmente é muito menos refinado e a escolha mais saudável. É muito mais rico em fibras do que o pão de trigo integral e tende a saciar sua fome mais do que a maioria dos produtos de panificação que estimulam o apetite. O pão de centeio também é considerado uma escolha muito melhor tanto para diminuir o risco de desenvolver diabetes quanto para aqueles que já vivem com a doença. Isso se deve ao efeito mais suave que tem sobre o açúcar no sangue e seus bons níveis de minerais como o magnésio. O pão de centeio tradicional como este tem um sabor rico e de nozes, pode ajudá-lo a perder peso e manter seus níveis de energia muito mais estáveis ​​do que o pão branco de alto índice glicêmico. Se você acha que realmente não pode desistir do pão, mesmo que por um curto período, tente substituí-lo por um pão de verdade, como o centeio tradicional. 2. Pão de Espelta O grão de espelta é um primo distante do trigo com sabor de nozes e uma melhor variedade de nutrientes. Como a espelta não foi submetida ao mesmo tipo de hibridização que o trigo, raramente é relatada como causadora de alergias e intolerâncias, mesmo para pessoas muito sensíveis ao pão comum. Como o centeio, o pão de espelta geralmente é mais rico em fibras do que o pão de trigo comum e possui uma boa variedade de minerais como manganês, fósforo, magnésio e cobre e vitaminas naturais como niacina, tiamina e folato. O pão feito de espelta provavelmente será o mais semelhante ao pão de trigo para pessoas que desejam fazer uma mudança mais saudável sem ir muito longe da textura e do sabor a que estão acostumadas. A massa fermentada com espelta é uma opção particularmente saborosa que às vezes você pode encontrar em padarias especializadas ou lojas de produtos naturais e congelar para um suprimento regular. 3. Pães sem Trigo Muitos pães sem trigo são uma mistura de grãos como espelta e centeio misturados com outros grãos mais saudáveis, como cevada, aveia, painço e até pseudo-grãos como amaranto e quinoa. Vale a pena verificar se são pães integrais e com poucos aditivos com nomes químicos, mas geralmente esses tipos de pães oferecem uma opção muito mais saudável que vai te saciar, ter menos chances de levar ao ganho de peso, ter muito mais valor nutricional e promover melhor saúde geral e energia. Comer menos pão A maior parte do pão produzido em massa que comemos é muito menos saudável do que muitas pessoas imaginam. Nutricionalmente vazio, promove aumentos de açúcar no sangue, fome e armazenamento de gordura corporal e está desempenhando um papel significativo na epidemia de obesidade que atinge as sociedades ocidentais. Infelizmente não é realmente sobre pão branco vs pão integral. Em última análise, o próprio trigo provavelmente será o problema para muitas pessoas quando se trata de fome constante, flutuações dramáticas de energia e dificuldade em perder peso. Pães integrais e sem trigo, como centeio tradicional e pão de espelta, são uma opção muito mais saudável. Eles são um pouco mais e são mais difíceis de encontrar, mas definitivamente valem a pena se você valoriza sua saúde. Procure por um que você goste e, quando encontrá-lo, pegue alguns pães e guarde-os no freezer. Lembre-se, porém, que mesmo pães saudáveis ​​como esse são alimentos altamente concentrados e são mais bem consumidos no início do dia, em vez de à noite, e mais como um deleite ocasional do que como um alimento básico. Muitas pessoas notam uma diferença significativa quando reduzem os alimentos à base de grãos, principalmente ao redor da cintura e nos níveis diários de energia. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report