3 Riscos para a saúde da pipoca de microondas

Alimentos Nota: Como a pipoca de micro-ondas pode ser muito perigosa para você, recomendamos substituir a pipoca por nozes orgânicas. Ambos são mais saudáveis ​​e saborosos. Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, sinta-se à vontade para perguntar sobre isso nos comentários. A pipoca ‘nuked’ naqueles sacos de micro-ondas com o interior prateado brilhante é um lanche muito popular, mas recentes preocupações com a saúde vieram à tona e deixaram os especialistas em saúde preocupados. Aqui estão três riscos à saúde da pipoca de micro-ondas e três boas razões para trocar um lanche substituto mais saudável, como nozes, ou pelo menos fazer sua própria pipoca para evitar alguns produtos químicos surpreendentemente tóxicos. Os 3 piores produtos químicos na pipoca de microondas 1. Aromatizante de Manteiga Diacetil O diacetil é um produto químico criado artificialmente que tem sido usado nos aromas de ‘manteiga’ que são comuns na pipoca de microondas. Tantas pessoas que trabalhavam na fabricação deste produto ficaram doentes com cicatrizes nos pulmões que a condição foi chamada de “pulmão de pipoca”. Os fabricantes americanos de pipoca prometeram apresentar alternativas mais seguras a esse produto químico, mas os reguladores descobriram recentemente que os substitutos de diacetil escolhidos podem ser igualmente tóxicos. Os destilados e aparadores de manteiga, os substitutos mais comuns, contêm diacetil ou o liberam quando aquecidos e não são considerados mais saudáveis ​​do que o produto químico tóxico original que devem substituir. Na Europa, o diacetil ainda é aprovado para uso e é um aditivo comum em salgadinhos. Isso ocorre apesar dos estudos que ligaram o diacetil diretamente à doença de Alzheimer. Atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, demonstrou causar danos a proteínas importantes no cérebro e pode ser um gatilho para esta terrível doença. Claramente, o diacetil e seus substitutos quimicamente semelhantes não são substâncias que você deseja colocar regularmente em seu corpo se valoriza sua saúde. Se você realmente quer um pouco de pipoca com sabor de manteiga, é muito melhor obter um pouco de milho orgânico e fazer o seu próprio com a coisa real. O aroma de manteiga artificial é um ingrediente muito suspeito e vale a pena evitar. 2. TBHQ – Fluido de isqueiro com sua pipoca? A butilhidroquinona terciária ou TBHQ é um conservante químico usado em pipoca de microondas e muitos outros salgadinhos. É também uma forma de butano. Sim, as mesmas coisas que você encontra no fluido de isqueiro. Por que alguém pensou que era uma boa ideia permitir fluido de isqueiro na pipoca de microondas está além de mim. Embora as quantidades sejam pequenas, todos esses diferentes produtos químicos se somam e criam uma carga extra em seu corpo para eliminá-los. Os efeitos colaterais de altas doses de TBHQ incluem náusea, vômito, zumbido e delírio. Estudos em animais sugerem um risco aumentado de câncer de estômago e danos ao DNA e há relatos que o ligam a problemas de pele como dermetite e transtorno de déficit de atenção em crianças. O TBHQ também pode aparecer nos rótulos das embalagens de alimentos como conservante E319. A FDA permite que 0,02% dos óleos em seus salgadinhos sejam TBHQ, mas você realmente quer algum desse produto químico em sua dieta? 3. PFOA em sacos de pipoca de microondas O terceiro desses riscos à saúde da pipoca de microondas não é realmente um ingrediente. É um gás que é liberado pelos saquinhos em que sua pipoca vem quando aquecida no micro-ondas. O ácido perflurooctanoico ou PFOA é um produto químico tóxico que foi rotulado como um provável carcinógeno humano. Está fortemente implicado em um risco maior de doenças cardiovasculares e problemas de tireóide e apenas inalar o suficiente pode fazer você se sentir doente. Isso é um problema real quando a primeira coisa que a maioria das pessoas faz quando tira um saco de pipoca do micro-ondas é abri-lo e respirar fundo. Recentemente, abordei os perigos para a saúde do Teflon em panelas antiaderentes e, em particular, no PFOA. Vale a pena ler esse artigo se você usar panelas antiaderentes, mas o mesmo produto químico que pode causar tantos problemas em suas panelas também é encontrado em seus sacos de pipoca de micro-ondas, caixas de pizza e outras embalagens antiaderentes. Conclusão 3 greves contra pipoca de microondas, eu tenho medo. Embora possa ser conveniente, esses produtos químicos por si só o tornam um risco surpreendente para a saúde e definitivamente não é algo que você gostaria de comer regularmente. A pipoca em si não é particularmente boa para você, mesmo sem esses aditivos químicos, especialmente se você quiser perder peso. Um substituto muito mais saudável é um saco de nozes como amêndoas, nozes ou uma mistura de diferentes. Esse tipo de lanche dá ao seu corpo a nutrição que ele precisa e o preenche sem produtos químicos tóxicos como diacetil, TBHQ e PFOA. Você sabia sobre esses riscos à saúde da pipoca de micro-ondas e está surpreso que as agências governamentais estejam felizes por esses tipos de produtos químicos estarem em sua comida? Eu estaria interessado em ouvir sua opinião sobre isso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

