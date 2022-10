O tipo mais saudável de sal e por que é tão importante

Report This Content

Alimentos O sal é um elemento essencial da boa saúde e historicamente tem sido uma parte significativa da civilização humana. O sal verdadeiro tem muitos minerais e elementos que são vitais para o bom funcionamento do corpo. Infelizmente, a substância branca brilhante na maioria dos saleiros foi processada em algo bem diferente. É por isso que é tão importante trocar o cloreto de sódio prejudicial pelo tipo mais saudável de sal, o melhor lugar para obtê-lo e os benefícios que ele pode trazer ao seu corpo. O que é sal de mesa? O cloreto de sódio que você compra no supermercado vendido como sal de mesa é, na verdade, principalmente um produto industrial. É feito em grandes plantas de processamento e mais de 90% dele é usado na indústria comercial. Durante a fabricação, é aquecido a cerca de 1200 graus Fahrenheit e tratado com soda cáustica para remover outros minerais. Agentes antiaglomerantes, como hidróxido de alumínio, são então adicionados para melhorar a forma como derrama. Infelizmente, altos níveis de alumínio na dieta agora são suspeitos de serem uma possível causa da doença de Alzheimer. Você pode ler mais sobre os outros efeitos colaterais do hidróxido de alumínio aqui. Quando você ingere essa versão mineral de sal em suas refeições, a água intracelular é retirada das células do seu corpo para neutralizá-la. Isso inicia uma cadeia de eventos que sobrecarrega seus rins e pode, com o tempo, prejudicar sua capacidade de remover produtos residuais do sangue. A longo prazo, há muitos problemas de saúde associados ao excesso de cloreto de sódio na dieta. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais sérios. Perigos para a saúde do cloreto de sódio Pressão alta Ter muito cloreto de sódio em seu corpo aumenta o volume do seu sangue, levando à pressão alta. Isso acontece devido à água intracelular extra necessária para neutralizá-lo. A hipertensão arterial prolongada pode levar a sérios problemas cardiovasculares, insuficiência renal e muitas outras doenças. Função nervosa e muscular prejudicada Algum sódio é essencial para a função muscular adequada e a comunicação dentro do sistema nervoso. Há um equilíbrio que é necessário e dietas ricas em sal podem levar a efeitos negativos como cãibras musculares, tensão, tontura e desorientação. Problemas renais Comer esses lanches salgados pode alterar o equilíbrio de sódio para potássio no sangue. Isso reduz as funções de filtragem de seus rins e os coloca sob estresse. Eventualmente, isso pode levar a doença renal e cálculos renais dolorosos. Osteoporose A absorção e utilização adequadas de cálcio podem ser afetadas quando você consome muito sódio, resultando em ossos porosos e aumento do risco de fraturas. A osteoporose está afetando cada vez mais pessoas idosas com nossas modernas dietas ricas em cloreto de sódio. Ao reduzir a ingestão de sal de mesa agora, você pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver essa doença debilitante mais tarde na vida. Distúrbios intestinais O excesso de cloreto de sódio pode danificar o trato digestivo, provocar refluxo ácido e é um conhecido fator de risco para úlceras e cânceres gastrointestinais. Beber mais água pode ajudar, mas o ideal é reduzir os alimentos ricos em sal processado. Desidratação e retenção de líquidos Você sente sede depois dessas batatas fritas porque o sódio que você come com elas está literalmente tirando água de suas células para os tecidos. A retenção de líquidos, especialmente na parte inferior das pernas, geralmente é resultado direto do excesso de sal de mesa em suas refeições ou lanches. Mude seu sal para uma saúde melhor Apesar de todos esses perigos para a saúde do cloreto de sódio, você se beneficia de algum sal natural em sua dieta. Usado com moderação, deve ser uma rica fonte de minerais que são vitais para o bom funcionamento do corpo, mesmo em quantidades muito pequenas. O verdadeiro sal marinho é muito melhor do que o cloreto de sódio industrial com agentes antiaglomerantes derivados de alumínio. Mas porque a raça humana poluiu os oceanos a tal ponto, há alguma preocupação com contaminantes, mesmo com sal marinho real. O tipo mais saudável de sal evita esse problema completamente. Isso ocorre porque foi estabelecido há milhões de anos, quando os oceanos não eram poluídos pelo homem. O sal cristalino do Himalaia é proveniente das minas profundas do Himalaia em grandes cristais de sal. É uma bela cor rosa e contém mais de 80 minerais e oligoelementos essenciais para uma boa saúde e bem-estar. Aqui está um vídeo mostrando as diferenças entre o Sal Cristal do Himalaia e o Sal Marinho https://www.youtube.com/watch?v=syLmNXlD4qE 10 Benefícios do Sal Cristal do Himalaia Reduzir a ingestão de cloreto de sódio, principalmente de alimentos processados, e substituir o sal de mesa prejudicial por sal de cristal rosa rico em minerais pode trazer alguns benefícios significativos para a saúde. Aqui estão alguns dos melhores deles. Fornece minerais essenciais. Muitos processos celulares importantes dependem de quantidades muito pequenas de certos minerais. Esses oligoelementos são frequentemente processados ​​a partir de produtos alimentícios modernos, mas o sal cristalino do Himalaia contém até 84 tipos diferentes de minerais em sua forma natural.

Melhora o equilíbrio do pH do seu corpo. O sal verdadeiro ajuda a remover toxinas ácidas do seu sistema e pode ajudar a trazer os níveis de pH do seu corpo de volta à faixa normal, ligeiramente alcalina.

Mantém os níveis adequados de água intracelular. Estando em seu estado natural, o sal cristalino do Himalaia não afeta drasticamente o equilíbrio de fluidos da mesma forma que o cloreto de sódio processado. Mudar para este tipo de sal mais saudável é um bom passo para uma melhor saúde celular.

Melhora a função do sistema nervoso. Os minerais do sal cristalino do Himalaia aumentam a condutividade nervosa e a comunicação, reduzindo potencialmente a tensão e o estresse em seu corpo.

Melhora a absorção de nutrientes. A adição de mais minerais em sua dieta ajuda a melhorar a maneira como você absorve os nutrientes dos alimentos que ingere. Uma pequena pitada de sal de cristal rosa sobre seus vegetais ou em suas refeições pode realmente trazer benefícios à saúde, muito diferente do cloreto de sódio.

Melhora a função e força muscular e reduz a incidência de cãibras. O sal verdadeiro é necessário para o bom funcionamento dos músculos, principalmente após exercícios ou musculação. Quanto mais você sua, mais precisa de sal de verdade.

Efeito anti-histamínico. Diz-se que o sal de cristal do Himalaia é um anti-histamínico natural e pode ajudar a limpar a congestão pulmonar e o muco excessivo.

Minimize a retenção de líquidos. A substituição do cloreto de sódio por sal cristalino deve reduzir a retenção de líquidos e ajudar a prevenir varizes e tornozelos e pés inchados.

Diminuir as chances de desenvolver osteoporose. Com moderação, o conteúdo mineral do sal verdadeiro como este pode melhorar a densidade e a estrutura óssea, ajudando a prevenir a osteoporose.

Reduza o risco de problemas renais e doenças cardíacas. Escolher o sal cristal do Himalaia reduz a carga do cloreto de sódio nos rins e no sistema cardiovascular, levando a uma melhor saúde e bem-estar geral. Conclusão O sal cristalino do Himalaia é claramente superior ao cloreto de sódio. Eu uso este sal rosa de grão fino e é surpreendentemente barato para o quão bom é para você. Até o sabor dele é muito melhor do que o sal de mesa comum. Você pode simplesmente derramar o cloreto de sódio do seu saleiro e substituí-lo por este sal rico em minerais. É uma daquelas mudanças simples que realmente vale a pena fazer para uma saúde melhor. Você mudou para o sal de verdade? Eu estaria realmente interessado em saber que tipo de benefícios você notou e como você está usando isso em sua culinária diária. Mais

