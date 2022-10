Um Muesli Saudável Caseiro Para Melhor Energia

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Receitas A maioria das pessoas começa o dia com cereais de supermercado que os preparam para um ciclo vicioso de altas breves, baixas mais longas, fome e ganho de peso. Aqui está um muesli caseiro muito mais saudável para evitar tudo isso e começar o dia cheio de nutrição. Cereais matinais e açúcar no sangue Os cereais matinais processados ​​fornecem uma pequena explosão de energia à base de açúcar logo após serem consumidos. Depois de comê-los, você se sente bem, por um tempo. Mas essa energia raramente dura. Geralmente feitos de trigo ou milho altamente refinado e com alto índice glicêmico, eles aumentam os níveis de açúcar no sangue rapidamente, muitas vezes rápido demais para o corpo lidar. Quando isso acontece, a insulina é liberada para neutralizar a situação perigosa de ter muito açúcar no sangue. Este açúcar tem que ser armazenado em algum lugar. A insulina pode armazenar um pouco no fígado e nos músculos como glicogênio, mas o excesso é convertido em triglicerídeos e armazenado como gordura corporal. A insulina regularmente funciona muito bem e tira muita glicose da corrente sanguínea, levando a um baixo nível de açúcar no sangue e à letargia repentina que muitas pessoas sentem no meio da manhã depois de comer produtos processados ​​​​de trigo e milho no início do dia. Muitos cereais matinais também estão cheios de cloreto de sódio prejudicial e alguns, geralmente os destinados a crianças, têm corantes artificiais associados à hiperatividade e problemas comportamentais. Em última análise, cafés da manhã melhores, como aqueles à base de ovos e abacates e outros alimentos de digestão mais lenta e mais satisfatórios, são uma maneira muito melhor de começar o dia e manter a energia estável. Se você quiser comer cereal matinal ocasionalmente, aqui está uma receita de muesli muito mais saudável. Os ingredientes ricos em fibras e de liberação lenta são muito mais propensos a manter seus níveis de açúcar no sangue mais equilibrados. Isso levará a uma energia mais duradoura e menos chance de queda no meio da manhã. Ingredientes de muesli de queima lenta 3 xícaras de aveia orgânica, laminada ou cortada em aço. A aveia é um grão de digestão mais lenta do que o trigo ou o milho. Obtenha a aveia em flocos maior por seu índice glicêmico relativamente baixo, em vez da aveia rápida, que pode ser mais alta. Cheia de minerais e fibras saudáveis, a aveia não contaminada também é livre do alérgeno glúten. Encontrado nos níveis mais altos no trigo, o glúten é uma substância com a qual o corpo de muitas pessoas tem problemas para lidar. 2 xícaras de coco ralado. Este ingrediente é a chave para fazer deste muesli um verdadeiro pequeno-almoço de queima lenta. O coco desidratado está cheio de ácidos graxos de cadeia média benéficos, como ácido láurico e cáprico. Esses nutrientes têm um efeito positivo em seu sistema digestivo e promovem a perda de peso. O coco também adiciona um ótimo sabor tropical a este cereal matinal substituto. 1 xícara de nozes ou nozes ou uma mistura de ambos. Tanto as nozes quanto as nozes são uma rica fonte de nutrição e adicionam um sabor incrível a este muesli. 1 xícara de farinha de linhaça moída fria. Cheia de ácidos graxos ômega-3, vitamina E, lignanas benéficas e outros nutrientes que promovem a saúde, a linhaça moída também tem um belo sabor de noz. Certifique-se de obtê-lo orgânico e moído a frio, mantenha-o na geladeira e use-o dentro de um mês. 3 colheres de sopa de canela real do Ceilão. Este tempero de acabamento adiciona um delicioso sabor e aroma de aquecimento e também demonstrou ajudar a reduzir o apetite e estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Você pode querer adicionar ainda mais se a fome no meio da manhã foi um grande problema no passado. Como fazer muesli de aveia, nozes, linhaça, coco e canela É melhor fazer este muesli em um lote para a próxima semana ou duas. Simplesmente despeje todos os ingredientes em um Tupperware grande ou recipiente similar com tampa. Feche bem a tampa e agite bem. Sirva-se apenas uma xícara que vale a pena na primeira vez que você experimentar e guarde na geladeira. Eu tomo com uma alternativa de leite à base de coco e como com uma colher de chá. Embora possa não parecer muito no seu prato, é tão farto que, se você gosta de comer devagar, realmente não precisará mais. Além do café da manhã Este muesli saudável é um tipo de cereal muito mais nutritivo do que qualquer coisa que eu já tenha visto no supermercado. Apenas uma pequena quantidade irá enchê-lo, manter o açúcar no sangue estável e ajudá-lo a chegar ao seu peso ideal. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report