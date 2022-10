Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição Qual é o óleo de cozinha mais saudável para ter em sua cozinha, especialmente para cozinhar em alta temperatura? Certamente não é a grande maioria dos óleos vegetais populares. Na verdade, há um bom argumento a ser feito para estes serem os piores. À frente é por isso que é tão importante mudar de óleos vegetais poliinsaturados para um tipo muito mais saudável de óleo de cozinha. Este óleo de origem natural não é apenas extremamente estável ao calor e muito melhor para cozinhar, mas também está cheio de gorduras monoinsaturadas benéficas para um coração saudável, cabelos melhores e pele mais macia. Óleos vegetais não saudáveis Óleos vegetais processados ​​como milho, canola, soja, girassol e caroço de algodão são geralmente extraídos de culturas geneticamente modificadas com solventes químicos à base de petróleo, como o hexano. O óleo é então tratado com ácido e temperaturas muito altas que destrói qualquer coisa que se assemelhe a nutrição nele. Em seguida, é desodorizado quimicamente, pois o cheiro é aparentemente repugnante quando é produzido pela primeira vez. Por fim, é colorido artificialmente desde tons de marrom ou cinza até o amarelo claro que você encontra nas prateleiras dos supermercados. Que os óleos vegetais produzidos em fábricas químicas como essas sejam rotulados como ‘naturais’ e ‘saudáveis’ seria risível, se seu efeito sobre sua saúde não fosse tão sério. Todo o argumento para os óleos vegetais processados ​​é baseado em pesquisas antigas defeituosas e campanhas de marketing enganosas. O calor e as gorduras poliinsaturadas quimicamente alteradas, como aquelas tão comuns em óleos comerciais, criam inflamação em seu corpo e agora estão sendo associadas ao ganho de peso e a uma ampla gama de doenças. Uma pesquisa recente do Sydney Diet Heart Study, publicada em 2013, descobriu que a substituição de gordura saturada por gorduras poliinsaturadas “não forneceu os benefícios pretendidos, mas aumentou a mortalidade por todas as causas, morte cardiovascular e morte por doença cardíaca coronária”. Muitos outros estudos estão mostrando um risco maior de artrite e câncer, bem como taxas aumentadas de obesidade quanto mais uma pessoa usa óleos vegetais poliinsaturados. Isso é claramente algo que precisa ser substituído em sua cozinha. E o substituto de óleo de cozinha mais saudável é o óleo de abacate prensado a frio. 3 razões pelas quais o óleo de abacate é o óleo de cozinha mais saudável 1. Gorduras Monoinsaturadas O óleo de abacate prensado a frio é especialmente rico em gorduras monoinsaturadas, como o ácido oleico. Substituir outras fontes de gordura não saudáveis ​​por gorduras monoinsaturadas em sua dieta demonstrou ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL e diminuir o risco de doenças cardiovasculares. O consumo de ácido oleico também está associado a uma redução na gordura corporal e a uma melhora nos sintomas de doenças inflamatórias, como artrite e osteoporose. Juntamente com esses benefícios de longo prazo, o óleo de abacate e suas gorduras monoinsaturadas são conhecidos por terem um efeito benéfico na pele e no cabelo quando consumidos regularmente. Você pode até usar o óleo prensado a frio como um tratamento tópico altamente eficaz para uma pele mais macia e cabelos mais brilhantes. 2. Fitoesteróis e Antioxidantes O óleo de abacate é uma boa fonte de fitoesteróis como o beta-sitosterol. Os fitoesteróis são substâncias encontradas em plantas cuja estrutura é tão semelhante ao colesterol que bloqueiam sua absorção no intestino. Acredita-se que uma dieta rica em fitoesteróis leve potencialmente a níveis mais baixos de colesterol e a um risco reduzido de acidente vascular cerebral e doenças cardíacas. O óleo de abacate prensado a frio também é uma boa fonte de antioxidantes solúveis em gordura que protegem seu corpo dos danos dos radicais livres, como vitamina E, beta-caroteno e luteína para olhos saudáveis. Embora o uso de óleos vegetais processados ​​aumente muito as necessidades antioxidantes do seu corpo, cozinhar com óleo de abacate realmente fornece altos níveis deles para proteger contra a oxidação. 3. Alto Ponto de Fumaça Apesar de todo esse valor nutricional, o óleo de abacate é um óleo muito estável ao calor para cozinhar. Isso o torna especialmente bom para fritar um bife ou cozinhar um refogado. Tem um dos pontos de fumaça mais altos de qualquer óleo de cozinha entre 480 graus e 520 graus Fahrenheit (270 graus Celsius). Isso se compara ao ponto de fumaça muito mais baixo do azeite extra-virgem, geralmente listado em torno de 320 Fahrenheit, mas pode ser tão baixo quanto 220 Fahrenheit (105 Celsius). Isso o torna completamente inadequado para cozinhar em alta temperatura e longe de ser ideal para fritar, mesmo em níveis moderados. O ponto de fumaça de um óleo é o ponto em que o óleo está visivelmente fumegando em sua panela. É também quando ele pode mudar estruturalmente e um óleo antes saudável como o azeite pode se tornar decididamente insalubre. Se você fizer qualquer tipo de fritura em alta temperatura, realmente deseja usar um óleo com um ponto de fumaça mais alto, como o óleo de abacate. Deixe o azeite extra-virgem para as saladas e vegetais cozidos no vapor, se quiser que continue bom para você. Simplesmente um óleo de cozinha muito melhor O óleo de abacate prensado a frio é extraído naturalmente, sem o uso de solventes químicos, ácidos ou corantes artificiais como óleos vegetais. Ele vence nutricionalmente com gorduras monoinsaturadas benéficas, fitoesteróis e antioxidantes. E tem um dos pontos de fumaça mais altos de qualquer óleo, tornando-o estável ao calor e superior ao azeite. Um bom óleo de abacate, como este que uso, deve vir em um vidro escuro e ser mantido longe da luz direta do sol. Você pode simplesmente usá-lo no lugar de onde você costumava usar óleos vegetais inflamatórios antigos. Sim, é mais do que a maioria dos óleos de supermercado, mas isso não é surpreendente, considerando que é o óleo de cozinha mais saudável e superior a eles em todos os sentidos. No final, tudo se resume a quanto vale uma saúde melhor. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report