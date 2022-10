Ovos mexidos rápidos mais saudáveis

Receitas Se você não tem muito tempo de manhã, esta receita rápida de ovos mexidos pode ser feita em cinco minutos. É simples, satisfatório e irá ajudá-lo a perder peso e manter sua energia alta durante toda a manhã. Veja por que é um ótimo café da manhã para começar o dia e o que você precisa para prepará-lo. Benefícios do ovo mexido Algumas pessoas podem estar preocupadas com a gordura nesta receita com ovos, manteiga e queijo opcional. No entanto, contanto que você goste de seus ovos mexidos sem pão, comê-los não estimulará os níveis excessivos de insulina no sangue que levam ao armazenamento de gordura corporal. Muitos alimentos considerados “gordurosos”, como esses, podem ser super saudáveis ​​para você. De fato, refeições ricas em proteínas e moderadas em gordura como essa tornam muito mais fácil para o seu corpo acessar a gordura armazenada como combustível. Tenha pão com você ovos mexidos, particularmente pão branco com alto índice glicêmico, e isso simplesmente não acontecerá. A pesquisa agora está mostrando claramente que comer um café da manhã rico em proteínas com ovos, em oposição a um café da manhã rico em carboidratos, é muito superior para perda de peso e energia. Neste estudo, calorias idênticas de ovos mexidos versus um café da manhã com bagel por 8 semanas levam a 65% mais perda de peso e níveis mais altos de energia relatados naqueles que comem ovos. Além disso, os níveis de colesterol e triglicerídeos não aumentaram para aqueles que comeram ovos mexidos no café da manhã. Então, agora que você sabe como os ovos mexidos são bons para perda de peso e energia, vamos dar uma olhada na receita Ingredientes de ovos mexidos rápidos para 2 (use metade para 1) 5 a 6 ovos caipiras.

1/4 de xícara de leite orgânico. O leite de cabra orgânico é ainda melhor se você puder obtê-lo. Os substitutos do leite, como o leite de amêndoa, também podem ser usados, mas evite o leite de soja, pois contém muitos compostos problemáticos.

Uma colher de chá de manteiga, de preferência manteiga alimentada com capim.

Pimenta moída e sal cristal do Himalaia para temperar. Opcional 2 cogumelos, de preferência shiitake, picados.

1 cebolinha (cebolinha), finamente picada.

1 colher de sopa de queijo feta, de preferência feta de leite de cabra. O queijo de leite de cabra é muitas vezes muito mais fácil de digerir do que o queijo feito de leite de vaca. Também evita a questão dos antibióticos e tem um perfil nutricional muito superior. Como fazer ovos mexidos em 5 minutos Comece com sua panela de cerâmica de tamanho médio em fogo moderadamente baixo. Adicione a manteiga, deixe derreter e agite-a no fundo da panela. Ao mesmo tempo, pique os cogumelos e a cebolinha, se estiver usando, jogue-os na panela com a manteiga e dê outra mexida para cobri-los. Quebre os ovos em uma tigela grande e bata-os bem com um garfo. Use um batedor para ovos mexidos realmente fofos. Despeje o leite e bata novamente até ficar espumoso. Mexa a cebolinha picada e os cogumelos e, em seguida, despeje a mistura de ovos por cima. Deixe por cerca de 20 segundos para definir antes de usar uma espátula ou colher de pau para percorrer a panela horizontalmente, começando pelo topo e depois descendo até o fundo. Deixe por mais 20 segundos e atravesse a panela no sentido contrário. Isso torna a coalhada de ovos mexidos muito mais espessa do que a agitação. Assim que seus ovos mexidos estiverem quase prontos, mas ainda houver cerca de um quarto da mistura como um líquido espesso, retire a panela do fogo. Eles continuarão a cozinhar e permanecerão macios e sedosos dessa maneira. Esperar até que estejam totalmente cozidos na panela pode levar a ovos mexidos cozidos demais. Adicione o queijo feta opcional e uma boa moagem de pimenta. Se você não estiver usando nenhum queijo, adicione uma pitada de sal cristal do Himalaia rico em minerais. Mexa delicadamente e sirva imediatamente para obter a melhor textura e sabor. Você também pode conferir o vídeo de ovos perfeitos de Jamie Oliver! Conclusão Com um pouco de prática, esses ovos mexidos rápidos podem ser preparados e colocados na mesa em menos de cinco minutos. Há um café da manhã simples, mas satisfatório, que manterá seus níveis de energia estáveis ​​e ajudará você a queimar gordura corporal pela manhã. Experimente e deixe-me saber o que você pensa, bem como quaisquer outros ingredientes que você sugira adicionar. Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.