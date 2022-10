Uma receita de frango marinado com alho, gengibre e pimentão

Receitas Esta é uma maneira simples e saudável de fazer frango com alho, gengibre e pimenta que está repleto de sabor. É preciso um pouco de planejamento para o melhor sabor, mas vale a pena. Confira os ingredientes e a receita: Ingredientes Peito de Frango 4 peitos de frango orgânico, sem gordura. Embora você possa cozinhar esta receita com menos, é melhor compensar mais como um substituto para a carne processada não saudável. O frango orgânico também é muito melhor se você puder obtê-lo, pois possui um perfil nutricional superior e evita a questão dos antibióticos. Alho 2 – 4 dentes de alho (dependendo do quanto você gosta), esmagados. O alho é uma erva excepcionalmente saudável com propriedades antifúngicas, antibacterianas e antivirais naturais. Também tem benefícios cardiovasculares, combate o câncer e aumenta sua imunidade. Ruivo Um pequeno pedaço de gengibre (cerca de meia polegada para um sabor mais leve ou uma polegada inteira para aqueles que gostam de gengibre), finamente picado. O gengibre contém compostos fenólicos que melhoram a digestão e é um poderoso anti-inflamatório em seu corpo. Pimenta Um pequeno pimentão vermelho quente, sem sementes e picado. A capsaicina nas pimentas regula o açúcar no sangue e aumenta a circulação para melhorar a saúde cardiovascular. Eles também aumentam sua taxa metabólica para ajudar a melhorar o potencial de queima de gordura do seu corpo. Certifique-se de lavar bem as mãos com detergente, suco de limão ou vinagre logo após manusear as pimentas. Óleo de abacate 2 colheres de sopa de óleo de abacate prensado a frio. O óleo de abacate é rico em gorduras monoinsaturadas e muito estável ao calor para cozinhar. É o melhor óleo de cozinha para ter em sua cozinha e muito superior aos óleos vegetais processados ​​inflamatórios. As variedades ‘light’ de baixo grau de azeite também podem ser usadas, mas o azeite extra-virgem é instável quando aquecido e é melhor não ser usado em cozimento de alta temperatura como este. Suco de limão O suco de meio limão fresco. Os limões estão cheios de vitamina C e flavonóides antioxidantes. Eles também estimulam os sucos gástricos e têm um efeito de limpeza em todo o seu sistema digestivo. Cúrcuma 1 colher de chá de açafrão, de preferência curcumina alta. A cúrcuma é um potente combatente do câncer e vale a pena adicionar a qualquer refeição que você puder. Ele também transformará seus peitos de frango em um tom interessante de laranja que fica ótimo no prato de jantar. Como fazer peitos de frango marinados com alho, gengibre e pimenta Para começar, corte os peitos de frango orgânico de gordura e, usando uma faca afiada, marque-os cerca de meia dúzia de vezes com fatias rasas na horizontal. Isso ajuda a marinada a penetrar no frango. Encontre uma assadeira que, de preferência, caiba apenas nos peitos de frango. Assadeiras maiores não permitirão que tanto da marinada cubra o frango, então as que se encaixam bem juntas são melhores. Despeje o óleo de abacate diretamente na assadeira primeiro e depois misture o alho, gengibre, pimenta, açafrão e suco de limão até que esteja tudo bem misturado. Adicione os peitos de frango marcados e vire para cobrir os dois lados com a marinada. Cubra e leve à geladeira por pelo menos uma hora. Idealmente, vire-os após a primeira hora e deixe marinar por mais uma hora. Quando estiver pronto para cozinhar o frango, retire-o da geladeira e coloque-o no forno a 350 graus Fahrenheit por cerca de 15 minutos. Vire cada um deles e cozinhe por mais 10 minutos. Verifique se eles estão prontos cortando cuidadosamente a parte mais grossa do maior e certificando-se de que o centro seja branco e não rosa. Peitos de frango maiores podem demorar um pouco mais, por isso é uma boa ideia verificá-los dessa maneira. Sugestões de veiculação Minha maneira favorita de comer esses peitos de frango marinados com alho, gengibre e pimenta é servi-los com legumes cozidos no vapor e despejar o restante da marinada por cima dos legumes também. Você pode preparar uma salada fresca e cortar o frango quente sobre ela e regar com a marinada para um molho. Como o sabor é tão poderoso, este frango com pimenta marinado é um ótimo substituto para produtos de carne processada muito insalubres, como salame e calabresa. Também vai muito bem com uma porção de arroz selvagem nutritivo ou misturado em pratos de massa de quinoa de alta proteína. Qualquer peito de frango extra você pode manter na geladeira por alguns dias e cortá-los onde você costumava comer sanduíches não saudáveis ​​​​com nitrito de sódio perigoso. É uma mudança simples para uma saúde melhor que realmente tem um sabor muito melhor também. Espero que você goste desta receita de frango com alho, gengibre e pimenta. Deixe-me saber o que você acha disso se você fizer isso para si mesmo e quaisquer ingredientes extras que você sugira adicionar a ele. Mais

