Cortar Carboidratos Para Perder Peso

Nutrição

Perda de peso Cortar os carboidratos processados ​​é uma das maneiras mais eficazes de perder peso e começar a usar a gordura corporal como combustível. Comer carboidratos refinados, como pão branco e açúcar, estimula a produção de insulina, o hormônio de armazenamento de gordura em seu corpo. Também aumenta a fome e evita que a gordura corporal armazenada seja acessada. Quando sua dieta está cheia de alimentos de grãos de alto índice glicêmico e açúcar, seu corpo está continuamente no modo de armazenamento de gordura e incapaz de usar seus triglicerídeos armazenados para queima de gordura. Esses triglicerídeos armazenados são encontrados principalmente no tecido adiposo ao redor da cintura. Se você deseja reduzir sua cintura, comece reduzindo a ingestão de carboidratos refinados. Como uma cartilha rápida para cortar carboidratos na sua cozinha, aqui estão quatro tipos de alimentos para evitar, ou pelo menos reduzir bastante, quando você estiver pronto para começar a perder peso. A seguir, estão os melhores tipos de alimentos para substituí-los para realmente elevar seus níveis de saúde e energia. A última seção desta página reunirá tudo isso com os tipos certos de refeições para perda de peso. Então vamos começar. Aqui está um pequeno vídeo dando-lhe mais algumas informações. Quatro tipos de carboidratos para reduzir em suas refeições 1. Pão e outros produtos de panificação feitos de farinha de trigo refinada Com a possível exceção de barras de chocolate e bebidas açucaradas, esses tipos de alimentos geralmente têm o efeito mais forte no açúcar no sangue e, portanto, na insulina. Por estimularem a produção de tanta insulina que armazena gordura, eles são o tipo de alimentos que, antes de tudo, vale a pena reduzir se você realmente deseja perder peso. O pão de centeio tradicional é um alimento de digestão muito mais lenta para perda de peso e é um bom substituto ocasional. Dito isto, é muito melhor, no geral, criar diferentes opções de refeições que não envolvam pão, especialmente no início da mudança de seus padrões alimentares. 2. Macarrão Feito de Trigo Este é outro grande culpado por aumentar a insulina e uma grande tigela de macarrão de trigo à noite é uma ótima maneira de armazenar gordura corporal. Recentemente, uma alternativa surpreendentemente saudável tornou-se disponível na massa de quinoa sem glúten, feita a partir da semente de superalimento altamente nutritiva. Os níveis significativos de proteínas, fibras e ácidos graxos benéficos na quinoa tornam o açúcar no sangue muito mais estável para a refeição ocasional de macarrão. 3. Arroz Branco O favorito dos lutadores de sumô. O arroz não tem os problemas inflamatórios de glúten do trigo, mas muito dele pode aumentar o açúcar no sangue a um nível em que você estimula o armazenamento de gordura corporal. Na verdade, os lutadores de sumô japoneses têm tigela após tigela de arroz branco com alto índice glicêmico para engordar. A menos que você queira se parecer com eles, é melhor reduzir o arroz e mudar para uma versão muito mais saudável. O arroz integral é de digestão mais lenta do que o arroz branco devido ao seu teor de fibra natural. No entanto, uma opção ainda melhor de sabor e melhor para você é o arroz selvagem. O arroz selvagem tem um delicioso sabor de noz, uma carga glicêmica muito menor do que o arroz branco comum e até 30 vezes mais antioxidantes que protegem os radicais livres. Uma pequena quantidade de arroz selvagem com suas refeições é uma escolha muito melhor do que o material branco sem graça e vale a pena fazer a mudança. 4. Batatas Uma pequena quantidade de batatas orgânicas cozidas no vapor ou adicionadas às receitas fornece bons níveis de vitamina C, B6, potássio, cobre, manganês e fibras. A maneira como a maioria das pessoas come batatas é em batatas fritas e em batatas fritas fabricadas, cheias de cloreto de sódio e acrilamida. Se você deseja perder peso, é uma boa ideia evitar batatas por um tempo. Isso ocorre porque eles têm um dos efeitos mais fortes sobre os níveis de glicose no sangue de qualquer vegetal. Quando estiver no seu peso ideal, você pode incluí-los ocasionalmente com outros vegetais. Dito isto, abóbora, abóbora ou batata-doce são substitutos semelhantes, mas mais nutritivos, ricos em fibras alimentares e ricos em antioxidantes para um corpo mais saudável. Por que não usar mais desses em vez disso? Alimentos saudáveis ​​de carboidratos para perda de peso Trocar sua principal fonte de carboidratos de grãos (principalmente grãos refinados) por vegetais mistos e frutas ricas em fibras é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde. refere-se a ter um corpo melhor. A perda de peso torna-se significativamente mais fácil quando você não está consumindo muitos alimentos à base de grãos. Isso ocorre porque os grãos (junto com o açúcar) são os alimentos com maior probabilidade de aumentar os níveis de glicose no sangue e promover a liberação de insulina que armazena gordura. Na verdade, quando você reduz o consumo de grãos e açúcar e começa a obter carboidratos principalmente de vegetais ricos em fibras, seu corpo naturalmente começa a acessar sua gordura armazenada como combustível. Isso torna a perda de gordura corporal um processo simples. Sem contar calorias ou passar fome. Esses métodos foram tentados repetidamente e falharam miseravelmente a longo prazo para a grande maioria das pessoas. Mesmo se você conseguir, por pura força de vontade, perder um pouco de peso de água e massa muscular limitando drasticamente a quantidade que você come, você quase invariavelmente o colocará de volta quando parar de passar fome. Seu corpo se recupera muito rapidamente após um período de restrição e a maioria das pessoas está de volta ao ponto de partida, ou até mais pesada, alguns meses após uma dieta estilo fome. A melhor maneira de perder gordura é mudar para usá-la como seu principal combustível. É por isso que os planos alimentares baseados em uma boa ingestão de proteínas de alta qualidade e gorduras saudáveis, equilibradas com vegetais ricos em nutrientes e fibras, juntamente com algumas frutas ricas em fibras, são tão eficazes. Quando você reduz sua ingestão diária de carboidratos para cerca de 50 a 80 gramas, principalmente de vegetais saudáveis, seu corpo naturalmente começa a quebrar os triglicerídeos armazenados como combustível. Comer dessa maneira, você não deve ter medo de usar liberalmente gorduras saudáveis, como as encontradas em abacates, manteiga de pasto, carnes alimentadas com capim e óleo de coco. Isso ajudará a incentivar seu corpo a usar gordura de queima lenta como sua principal fonte de energia e realmente acelerar a perda de peso. O melhor tipo de refeições para perda de peso, mais energia e melhor saúde Depois de trocar os óleos vegetais inflamatórios, o cloreto de sódio prejudicial e o açúcar engordante por alternativas muito mais saudáveis, a coisa mais importante que você pode fazer para perder peso e melhorar sua saúde e energia é substituir os alimentos à base de grãos em suas refeições, como pães. , massas e arroz branco, com uma variedade de legumes. Muitas pessoas vão estremecer com a sugestão, mas realmente pensem nisso por um momento. Quanto sabor real uma fatia de pão branco, ou uma tigela de macarrão ou arroz branco realmente tem? Você comeria sozinho? Claro que não. O sabor vem da proteína da refeição, dos molhos, temperos e especiarias e muitas vezes das gorduras. Você não está limitando as gorduras saudáveis ​​com esse tipo de alimentação, então ingredientes como óleo de abacate, manteiga de animais alimentados com capim e leite de coco são incentivados. O leite de coco, em particular, é especialmente rico e muito saboroso misturado com ervas, temperos e especiarias. É um dos pilares da minha culinária e faz molhos e sopas incríveis. Dado que a maior parte do sabor da sua refeição virá da proteína saudável, idealmente de frango ou peru orgânicos, ovos caipiras, salmão selvagem, carne de vaca alimentada com capim ou carnes selvagens, uma base de vegetais de sabor fresco pode ser um complemento maravilhoso para suas refeições . Tente mudar para uma mistura de vegetais como cogumelos, abóbora, cebola, pimentão, bok choy, espinafre, brócolis, cenoura, couve-flor, abobrinha, berinjela, aipo, cebolinha, couve, feijão verde, tomate, ervilha e muito mais. Quanto mais você cortar juntos, mais sabor e nutrição você terá em sua comida. Não é como se você estivesse tendo todos eles por conta própria. Na verdade, com esse tipo de alimentação para perda de peso, é melhor comê-los com gorduras saudáveis. Fazer isso também aumentará a quantidade de nutrientes que você absorve de seus vegetais. Isso ocorre porque muitos dos antioxidantes em vegetais, como pró-vitamina A, vitamina K e vitamina E, são solúveis em gordura e melhor assimilados na presença de ácidos graxos. Então comece a experimentar uma variedade de vegetais coloridos. Você pode cozinhá-los no vapor, regar com óleo de abacate e temperar com pimenta preta e um pouco de sal cristal do Himalaia; refogue-os levemente em óleo de coco com açafrão; transformá-los em uma salada saudável; ou misture-os em uma sopa. Para mais alguns ótimos exemplos, dê uma olhada na seção Receitas sobre CMIO também. Mais e mais pessoas estão descobrindo como comer bem assim as faz parecer e sentir. Se você está realmente pronto para começar a cortar carboidratos para perder peso, esse tipo de alimentação é a maneira mais eficaz de fazê-lo. Experimente por pelo menos duas semanas, a sério e sem alimentos processados ​​de supermercado, sanduíches, massas ou arroz e, por favor, volte e compartilhe com outras pessoas a diferença que faz para você. Mais

