Rissóis de Salmão Saudáveis ​​com Salsa de Mamão

Receitas Aqui está uma versão tropical de hambúrgueres de salmão que não é apenas extremamente saudável, mas também tem um sabor incrível. Perfeito para o verão (ou imaginando-o durante o jantar). Você pode fazer lotes menores ou maiores com esta receita de rissóis de salmão e coco, reduzindo pela metade ou dobrando os ingredientes. Pessoalmente, mesmo quando estou cozinhando para dois, sempre faço extra e guardo na geladeira para almoçar ou jantar no dia seguinte. Ingredientes dos rissóis de salmão (para 4 pessoas) Salmão Cerca de 2 quilos de filés de salmão selvagem, sem pele e sem osso. O salmão selvagem é uma das suas melhores fontes de EPA e DHA. Esses ácidos graxos ômega-3 têm uma infinidade de benefícios para a saúde em seu corpo. Receitas de salmão como essa também são uma ótima maneira de obter muita proteína saudável, vitamina D, selênio e vitamina B12 em sua dieta. Tudo isso é essencial para ter mais energia e manter um peso saudável. Coco 4 colheres de sopa cheias de coco ralado. O coco desidratado está cheio de triglicerídeos de cadeia média benéficos para uma melhor digestão e melhora da pele e do cabelo. Também é um substituto muito mais saudável para a farinha de trigo refinada com alto índice glicêmico e com glúten. Ovos 4 ovos caipiras. É nutricionalmente, bem como humanamente, sempre vale a pena pagar um pouco mais por ovos caipiras. Pimentão Meio pimentão vermelho bem picado. Os pimentões estão cheios de vitamina C e carotenóides antioxidantes, como a zeaxantina, para olhos saudáveis. Mergulhe-os em água quente e um pouco de vinagre por alguns minutos antes de cortá-los em cubos para minimizar os resíduos de pesticidas. Cebola vermelha Uma cebola roxa média, finamente picada. As cebolas são uma ótima fonte de flavonóides como a quercetina para um coração saudável. Tente descascar apenas a pele externa e mantenha o máximo possível da camada vermelha escura, pois ela contém a maioria dos nutrientes. Colocar as cebolas no freezer por alguns minutos antes de cortá-las também pode reduzir os gases que causam as lágrimas. Alho 2 a 3 dentes de alho amassados, dependendo do quanto você gosta. O alho é uma pequena potência de compostos antibacterianos, antifúngicos e antivirais e realmente aumentará sua imunidade e melhorará seu sistema cardiovascular. Se você está preocupado com o hálito de alho, um raminho de salsa fresca é uma ótima maneira de combatê-lo. Pimenta Um pimentão médio a quente, sem sementes e picado. A capsaicina no pimentão ajuda a combater doenças de inflamação como artrite e osteoporose. Apenas uma pequena quantidade promove a produção elevada de endorfina, para uma alta natural que dura várias horas. Certifique-se de lavar bem as mãos com detergente ou vinagre depois de manusear as pimentas. Óleo de côco 2 colheres de sopa de óleo de coco virgem para fritar O óleo de coco virgem é estável ao calor e, junto com o óleo de abacate, é um dos óleos mais saudáveis ​​para cozinhar. Longe de fazer você ganhar peso, seus ácidos láurico e cáprico demonstraram ajudar a queimar gordura abdominal. Sal e pimenta Sal cristal do Himalaia e pimenta preta rachada para temperar. Ingredientes da salsa de papaia 1 mamão pequeno ou meio grande, picado. O delicioso mamão está cheio de enzimas de digestão de proteínas e contém uma grande variedade de vitaminas e antioxidantes. Os mamões da América Central e do Sul têm um sabor melhor e são preferíveis aos mamões havaianos menores que geralmente são transgênicos.

2 tomates maduros, picados e o excesso de líquido escorrido. Alternativamente, um pacote de tomates cereja, cortados ao meio. O licopeno nos tomates é ótimo para o coração e protege a pele do envelhecimento. Tomates orgânicos em particular são uma boa fonte de minerais como manganês, cobre e molibdênio.

1 xícara de rúcula, também conhecida como rúcula ou rúcula. Esta salada verde com sabor picante é rica em vitamina K, pró-vitamina A, vitamina C, muitos minerais e nutrientes anticancerígenos como o sulforafano. Altamente recomendado, tanto em molhos como este como como base de saladas.

O suco fresco de um limão. O suco de limão é embalado com vitamina C e adiciona um acabamento picante de excelente sabor. Também mantém esta salsa fresca por mais tempo. Uma cebola média, finamente picada.

Um pouco de óleo de abacate (ou azeite extra-virgem).

Uma pitada ou duas de sal cristal para tempero mais saudável. Como fazer molho de papaia Primeiro pique o tomate na textura desejada e deixe escorrer um pouco do líquido extra. Pique a cebola finamente e dê um corte rápido na rúcula para que ela se misture bem. Para preparar o mamão, comece raspando as sementes com uma colher. Mantenha-os de lado se quiser usá-los por seus benefícios incomuns à saúde. Ao cortar o mamão maduro em quartos, ou mesmo sextos, você pode descascar a pele imediatamente. Se não sair facilmente, basta retirar a polpa da laranja com uma colher de sopa. Coloque as tiras de mamão em uma tábua de cortar e pique-as grosseiramente. Você geralmente quer que o mamão esteja em cubos maiores que o tomate. Em uma tigela grande, coloque todos os ingredientes da salsa. Esprema o suco de limão e adicione um pouco de óleo de abacate. Adicione também uma pitada ou duas de sal real e combine tudo em uma mistura de degustação tropical e robusta. Coloque a salsa de mamão de lado enquanto você prepara e cozinha seus bolos de salmão picantes. Como fazer rissóis de salmão saudáveis ​​para o almoço ou jantar Com um processador de alimentos A maneira mais fácil de fazer esta receita é com um processador de alimentos que realmente pica bem os ingredientes. Você pode simplesmente adicionar tudo, exceto os ovos e o coco ralado, no processador e pulsar até que esteja tudo bem combinado. Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata-os bem. Misture o coco desidratado e, em seguida, adicione todo o restante dos ingredientes picados do processador de alimentos. Misture tudo muito bem e está pronto para cozinhar. Em uma tábua de cortar Corte o salmão em cubos finos, juntamente com a cebola, o pimentão e principalmente o pimentão. Bata os ovos em uma tigela grande. Adicione o coco ralado e os temperos e misture. Acrescente o salmão em cubos, a cebola, o alho esmagado, a pimenta e o pimentão e mexa tudo bem. Cozinhar Aqueça sua panela de cerâmica em fogo médio e derreta uma colher de chá de óleo de coco nela. Despeje a mistura de salmão em rissóis de aproximadamente três polegadas de largura. Pressione-os com uma espátula e cozinhe por apenas um minuto de cada lado, até que estejam dourando. Adicione outra colher de chá de óleo de coco, se necessário, no meio do cozimento. Retire da panela e sirva esses rissóis de salmão saudáveis ​​​​com a salsa de mamão ao lado ou com uma colher por cima. Sente-se e desfrute do seu sabor rico e tropical. Se você fez mais para manter na geladeira, tenho certeza de que estará ansioso para tê-los novamente em breve. Mais

