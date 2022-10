Os benefícios para a saúde da vitamina C e a melhor versão natural

Nutrição

A vitamina C é um poderoso antioxidante solúvel em água com alguns benefícios impressionantes para a saúde. Você provavelmente sabe que tomar vitamina C extra pode ajudar a prevenir o resfriado comum e pode reduzir a gravidade de um resfriado se você já tiver um. Mas há muito mais nessa importante vitamina, como veremos adiante.

Curiosamente, quase todos os animais produzem vitamina C internamente, pois é tão essencial para a sobrevivência. Nós, humanos, somos um dos poucos que não.

A falta de vitamina C a longo prazo leva ao escorbuto, uma doença grave caracterizada por anemia, sangramento nas gengivas e hemorragia na pele. Embora seja raro em países desenvolvidos, há um bom argumento a ser feito de que muitas pessoas não estão recebendo vitamina C suficiente em suas dietas para experimentar seus benefícios protetores para a saúde.

A seguir estão cinco razões importantes pelas quais vale a pena aumentar seus níveis de vitamina C diariamente e o melhor tipo natural para tomar.

5 benefícios para a saúde de tomar vitamina C

1. Proteja seu DNA contra danos oxidativos

Os danos oxidativos dos radicais livres de carcinógenos ambientais e alimentares, como fumaça de cigarro ou aditivos alimentares tóxicos, podem levar a mutações genéticas em seu DNA que causam vários tipos de câncer. A vitamina C provou combater a oxidação dos radicais livres com suas potentes propriedades antioxidantes.

Um bom exemplo dos benefícios para a saúde da vitamina C pode ser visto com as nitrosaminas cancerígenas que podem ser formadas quando você come carne processada. A suplementação de vitamina C demonstrou fornecer proteção contra esses compostos prejudiciais, embora o melhor conselho ainda seja limitar a ingestão de carnes processadas e curadas.

2. Prevenir Doenças Cardiovasculares

Bons níveis de vitamina C em sua dieta podem ajudar a prevenir a aterosclerose, uma condição perigosa em que as paredes das artérias engrossam com depósitos de gordura.

A aterosclerose é a principal causa de doença cardíaca fatal e acidente vascular cerebral, mas ao melhorar a saúde cardiovascular, a vitamina C pode reduzir o risco de desenvolver problemas cardíacos graves.

A suplementação de vitamina C também demonstrou melhorar a circulação, particularmente no caso de doença vascular periférica. Também pode ajudar para pessoas que experimentam resfriados nas mãos e pés no clima mais frio. Melhorar a circulação pode beneficiar praticamente todas as áreas do seu corpo, pois há mais sangue transportando nutrientes para as células.

3. Melhore sua pele

Uma daquelas áreas que podem ver benefícios visíveis com maiores quantidades de vitamina C em sua dieta é a saúde da sua pele. Embora a melhoria da circulação da pele seja útil, a vitamina C também é um componente vital usado na criação de colágeno, uma proteína que ‘cola’ as células da pele e ajuda a mantê-la firme e com aparência jovem. A vitamina C também fornece proteção antioxidante para as células da superfície da pele contra danos UV que levam a um tom de pele ruim, manchas da idade e linhas finas e rugas. A vitamina C tópica, particularmente em um hidratante natural de alta dose como este, também pode ser muito benéfica para a sua pele, mas ter uma boa ingestão alimentar é ainda mais importante.

4. Vitamina C para Saúde Digestiva

Como sua pele, os tecidos do trato digestivo estão ligados com colágeno. A vitamina C é necessária para a produção de colágeno e pode ajudar a curar problemas no trato gastrointestinal. Também pode prevenir a úlcera estomacal que causa a bactéria Helicobacter pylori.

A vitamina C é ótima para a desintoxicação em geral, o que é parte da razão pela qual o suco de limão e a água logo pela manhã são tão bons para a digestão. Para aumentar ainda mais sua ingestão de vitamina C, você pode adicionar essa forma natural especial à sua água com limão.

5. Combatendo resfriados e gripes com vitamina C

A vitamina C demonstrou aumentar a produção de células imunes, atividade e sobrevivência contra infecções virais.

Há cerca de cem vezes mais vitamina C nos glóbulos brancos protetores do sangue do que no plasma normal. Pesquisas sugerem que essa quantidade diminui no início de um resfriado. Ao reabastecer seus estoques internos de vitamina C, você está dando aos seus glóbulos brancos mais chances de lutar contra os vírus do resfriado e da gripe.

Como é feita a sua vitamina C?

A vitamina C é solúvel em água e não pode ser armazenada em seu corpo. Idealmente, você deve obtê-lo de várias fontes todos os dias.

A maioria das pessoas usa o ácido ascórbico padrão encontrado em multivitaminas baratas e comprimidos de vitamina C com sabor de laranja. O que muitos deles não sabem é que isso geralmente é produzido sinteticamente a partir do processamento de milho transgênico na China. Há também alguma dúvida sobre quanto dessa vitamina C criada artificialmente pode ser absorvida e muitas pessoas relatam irritação com grandes doses dela.

Pessoalmente, prefiro usar uma forma diferente de vitamina C. Uma que não apenas contenha grandes quantidades de ácido ascórbico natural, mas também seja rica em bioflavonóides complementares e outros antioxidantes. Vamos dar uma olhada no que é considerado por muitos como o melhor tipo de vitamina C que a natureza pode fornecer.

Camu Camu – A melhor forma natural de vitamina C

Camu camu é um arbusto de baixo crescimento encontrado na floresta amazônica. Produz uma pequena fruta avermelhada que, além de ser uma rica fonte de minerais, aminoácidos e outros antioxidantes como antocianinas, é a fonte mais potente de vitamina C natural disponível. O extrato de camu camu em pó foi medido como tendo cerca de 100 vezes mais vitamina C do que uma laranja da Flórida.

Tanto o pó de camu camu quanto as cápsulas tornaram-se populares nos últimos anos como uma alternativa ao ácido ascórbico produzido pelo milho OGM e muitas pessoas relataram uma diferença dramática ao tomar camu camu em comparação com os suplementos padrão de vitamina C. Mais energia, redução de alergias, pele melhor e menos resfriados são os benefícios mais comumente listados que li em fóruns e comentários sobre saúde.

Estas cápsulas de extrato de camu camu concentradas e secas por pulverização são particularmente potentes e convenientes para tomar com as refeições, para o escritório ou mesmo quando estiver fora de casa.

Para misturar em um copo de água, ou melhor ainda, um smoothie de superalimento, o pó de camu camu orgânico é um ótimo complemento para sua cozinha. Apenas meia colher de chá aumenta qualquer bebida com uma dose potente dos benefícios para a saúde da vitamina C.

Você já usou camu camu antes no extrato em pó ou cápsulas? Eu estaria interessado em ouvir seus resultados com o uso desta versão natural da vitamina C.

Mais